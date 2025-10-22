Deportes

La selección Colombia estrenará chaqueta para la Copa Mundial de la FIFA 2026: el diseño ya genera polémica

La Tricolor tendrá nuevo diseño de camisetas local y visitante para el torneo que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos, así como prendas de presentación

Camilo Zabaleta

Camilo Zabaleta

Ante todo pronóstico, la selección
Ante todo pronóstico, la selección Colombia se salió con la suya y terminó mejor que nunca las eliminatorias al mundial de 2026 - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

Con miras al próximo torneo mundialista, la Selección Colombia lucirá una nueva chaqueta para usar durante los himnos, prenda que ha captado la atención por filtrarse en medios especializados y en la agenda deportiva internacional.

Según información publicada por el portal Footyheadlines, la prenda diseñada por Adidas se destaca por su base en azul marino oscuro, incorporando de forma destacada los colores rojo, amarillo y azul que representan la bandera nacional.

Esta chaqueta será parte de la colección oficial para los actos protocolarios de los encuentros de la Copa Mundial de la Fifa 2026, cuya sede compartida será entre Estados Unidos, Canadá y México.

Chaqueta de la selección Colombia
Chaqueta de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Footyheadlines

Como explicó el portal Footyheadlines, la prenda utiliza el nuevo diseño de Adidas para las equipaciones de himnos y entrenamiento del 2026, en la que sobresalen los paneles amplios en los hombros y tres franjas de gran tamaño, con las franjas y el logotipo en rojo, paneles laterales en amarillo y una sección inferior en las mangas de azul brillante. El resultado final busca lograr una “representación completa de la bandera colombiana en toda la prenda”, según puntualizó el mismo medio.

Esta chaqueta, junto a la nueva camiseta filtrada semanas atrás, representa una de las piezas clave para la imagen del equipo nacional en su séptima participación mundialista, tras asegurar su clasificación gracias al tercer lugar en la Eliminatoria Sudamericana bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo.

El diseño resalta el azul oscuro como tono predominante, integrando detalles amarillos y azules en los extremos, con las características franjas de Adidas en rojo sobre los hombros.

La presentación oficial de la prenda tanto por la Federación Colombiana de Fútbol como por Adidas sigue pendiente, aunque se prevé que las nuevas piezas, incluida la chaqueta de himno, salgan a la venta en noviembre de 2025.

Este lanzamiento coincide con los últimos partidos de preparación de la Selección en el mismo mes, donde enfrentará a Nueva Zelanda el sábado 15 de noviembre en Fort Lauderdale, Florida, desde las 7:00 p.m.

Así será la chaqueta de
Así será la chaqueta de la selección Colombia por la parte de atrás - crédito Footyheadlines

En redes sociales, los seguidores de la selección Colombia reaccionaron a la nueva indumentaria, la cual divide las opiniones, mientras se espera que esté disponible en las tiendas Adidas del país

  • “Y por eso @adidas_ES le paga a un diseñador? Se gana la plata pensando poco o no le pagan lo suficiente.Creo que hay diseñadores en Colombia que lo harian mejor y con amor patrio” @jhonnylond83374
  • “La gran pregunta es quien en la federación aprueba esto.. estoy seguro q adidas les manda 1 - 5 quizas diferentes diseños.. deberían es hacer una encuesta con el público y así se forman una idea .. pero claramente la persona/s q aprueba esto no tienen conocimientos de diseño” @christianb025
  • “La gente se indigna como si la ropa jugara o por ser fea fueran a jugar peor o al contrario, por ser linda fuerran a jugar mejor jaja. igual la van a comprar pirata en la plaza españa :V” @andrewkyoone

Así serán las camisetas de local y visitante de la selección Colombia en el 2026

La camiseta tendrá un diseño
La camiseta tendrá un diseño similar a la usada en la Copa Mundial de la FIFA USA 94 - crédito FootyHeadliners

Un distintivo fondo amarillo vibrante domina la nueva camiseta local de Colombia diseñada por Adidas para el ciclo mundialista de 2026, reforzando la tradicional identidad cromática que representa a la bandera nacional. De acuerdo con la información disponible, el diseño incorpora detalles en azul y rojo: el azul destaca en el logotipo de la marca y en los acabados del cuello y los puños, mientras el rojo se reserva para las tres franjas icónicas sobre los hombros.

Destacando entre los elementos visuales, esta camiseta presenta un estampado de mariposas único, un homenaje explícito al legado literario de Gabriel García Márquez. Inspiradas en sus obras, donde las mariposas amarillas simbolizaban “la esperanza, el cambio y el amor”, estas figuras aportan un componente cultural sin precedentes en la indumentaria del equipo nacional.

La filtración incluyó una recreación
La filtración incluyó una recreación digital de cómo luciría la nueva equipación alternativa de la Tricolor - crédito Footy Headlines

En la camiseta visitante predominando el tono Team Navy Blue en su diseño base, la nueva camiseta visitante de Colombia para la Copa Mundial 2026, desarrollada por Adidas, introduce un patrón en el color Myspet, un azul menta oscuro que aporta contraste y profundidad visual a la prenda. Como elemento distintivo, los logotipos de Adidas lucen en amarillo intenso, resaltando el vínculo con los colores característicos del país.

El lanzamiento oficial de las camisetas de Colombia pensadas para el 2026 por Adidas está programado para noviembre de 2025, más de medio año antes del inicio del torneo

