EN VIVO Atlético Nacional vs. Once Caldas: partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

Edwin Cardona marcó el gol con el que Atlético Nacional ganó 1-0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia contra Once Caldas - crédito Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia entre Atlético Nacional y Once Caldas.

Este será el último partido de los cuartos de final, por lo que quedarán definidos los semifinalistas a partir de las 6:00 p. m.

Así llegan Atlético Nacional y Once Caldas al duelo de Copa Colombia

La reciente jornada 16 del Torneo Finalización de la Liga colombiana dejó al Atlético Nacional en una posición cercana a la clasificación a los cuadrangulares tras empatar 2-2 frente al Deportivo Pasto. Con 28 puntos, el conjunto Verdolaga sostiene sus aspiraciones de avanzar a la fase definitiva del campeonato, dependiendo de los próximos resultados.

Por otro lado, Once Caldas afronta una situación más adversa luego de caer como visitante 2-0 ante Llaneros. Esta derrota en la Liga colombiana 2025-II mantiene al equipo fuera de los ocho primeros lugares de la tabla, lo que complica sus opciones de acceder a las semifinales, requiriendo una significativa mejora en las fechas restantes para cambiar su escenario clasificatorio.

Ficha del partido

Atlético Nacional vs. Once Caldas - Partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025.

Lugar : estadio Atanasio Girardot - Medellín, Colombia

Fecha y hora : miércoles 22 de octubre - 6:00 p. m. hora colombiana

Transmisión : Win + Fútbol y Win Play

Posible alineación Atlético Nacional : David Ospina; Andrés Román, William Tesillo, Cristian Uribe, Camilo Cándido; Matheus Uribe, Juan Bauzá, Juan Rengifo; Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento y Dairon Asprilla.

D.T. Atlético Nacional : Diego Arias.

Posible alineación Once Caldas : James Aguirre; Juan Cuesta, Kevin Tamayo, Kevin Cuesta, Jéider Riquett; Robert Mejía, Mateo García, Déinner Quiñones; Michael Barrios, Jefry Zapata y Luis Palacios.

D.T. Once Caldas: Hernán Dario “Arriero” Herrera.