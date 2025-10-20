Dayro Moreno salió al paso tras críticas por ausencia con Once Caldas: “Mucho morbo, mucha maric...”

Dayro Moreno salió al paso de las críticas- crédito @dayrogol17/ Instagram

Dayro Moreno quedó sorpresivamente fuera de la convocatoria de Once Caldas para el duelo que el equipo perdió 2-0 frente a Llaneros en Villavicencio, lo que generó interrogantes sobre los motivos detrás de su ausencia.

Aunque el director técnico Hernán Darío Herrera atribuyó inicialmente la no inclusión de Moreno a una “decisión técnica”, horas después surgieron versiones que apuntan a temas de indisciplina como la verdadera causa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por ejemplo, Julián Capera, periodista que consultó en el entorno del club, expresó que la exclusión se habría definido tras un acuerdo entre directivos y cuerpo técnico por comportamientos inadecuados del delantero.

“Hay casos de indisciplina y Dayro no se ha portado bien, el jugador ha faltado a normas internas y en un acuerdo entre directivos y cuerpo técnico se tomó la decisión de que no fuera convocado”, explicó Capera al difundir la versión de la institución respecto a la situación del máximo artillero del conjunto manizaleño.

Dayro Moreno es uno de los referentes del Once Caldas desde hace varios meses- crédito @oncecaldas/X

En medio de los rumores, el propio Dayro Moreno recurrió a sus redes sociales para manifestarse públicamente. Desde su cuenta de Instagram, el tolimense publicó un video donde aparece entrenando y abordó las versiones sobre su ausencia y la reducción de minutos en cancha durante las últimas jornadas.

Refiriéndose a su estado físico y anímico, el delantero afirmó: “La gente a veces especula, y mucho morbo y mucha maricada. Por ejemplo, el día cuando yo no jugué con Chicó no me daba. La parte psicológica estaba suave, y yo soy duro, yo me mezclo psicológicamente con mi trabajo”, aclaró Dayro en el video difundido en redes.

El mensaje fue acompañado con una declaración dirigida tanto a sus seguidores como a quienes critican al artillero: “¡Jamás dejaré de luchar por estos colores! Esta es y será siempre mi casa. Volveremos con toda mi gente y les aseguro que mejoraremos juntos”, escribió el atacante.

Dayro Moreno ha jugado cuatro partidos tras la eliminación de Once Caldas en Copa Sudamericana, sin marcar gol - crédito Once Caldas

Hasta el momento, no se ha confirmado si Dayro Moreno volverá a estar disponible para el siguiente compromiso de Once Caldas, programado este miércoles 22 de octubre ante Atlético Nacional por la Copa Betplay en el estadio Atanasio Girardot.

Frente a ello, es importante recordar que el rendimiento reciente de Dayro Moreno ha estado lejos de sus mejores registros. Tras la despedida en la Copa Sudamericana, el delantero disputó cuatro partidos, dos como titular y dos como suplente, sin lograr anotar goles.

Los minutos en cancha del tolimense se distribuyeron entre 57 frente a Deportivo Pasto, 45 ante La Equidad, 90 contra Atlético Nacional y 17 frente a Independiente Medellín, reflejando una participación irregular y una merma en su protagonismo ofensivo.

Once Caldas complicó sus aspiraciones de clasificación a las semifinales - crédito Club Llaneros

Once Caldas se juega tres finales para clasificarse

Tras la derrota del Once Caldas ante Llaneros FC el domingo 19 de octubre de 2025, el equipo de Manizales aún tiene varios compromisos pendientes por disputar dentro del Liga BetPlay Dimayor 2025-II.

Los siguientes tres partidos que restan por jugar los Albos son: en casa ante Unión Magdalena el lunes 27 de octubre, luego visitando a Millonarios FC el jueves 30 de octubre, y finalmente recibiendo a Deportivo Pasto el domingo 2 de noviembre.

Estos encuentros aparecen como parte de las fechas finales del todos-contra-todos de la fase regular del torneo, donde cada punto cuenta para la clasificación a los cuadrangulares finales o para asegurar un mejor posicionamiento en la reclasificación general.

Dado el mal momento que atraviesa Once Caldas, con resultados adversos recientes, estos partidos adquieren mayor relevancia, tanto para la posibilidad de avanzar como para evitar quedar rezagado en la tabla.

La derrota ante Llaneros profundiza la urgencia del equipo: enfrente vienen rivales directos y complicados —Unión Magdalena y Millonarios especialmente—, lo que convierte esos partidos en verdaderas finales anticipadas para la escuadra dirigida por Hernán Darío Herrera.

En ese contexto, el juego ante Pasto en casa cerrará la serie de citas claves para definir si Once Caldas mantiene esperanza de meterse en la zona alta o, de lo contrario, queda relegado a jugar por poco más que el orgullo.