Alcalde de Medellín anuncia estadio de “talla internacional” para Atlético Nacional e Independiente Medellín

Con el objetivo de dotar a Medellín de un estadio de talla internacional, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga informó que el proyecto contará con financiación pública proveniente de la administración distrital.

“Nuestra ciudad tendrá un estadio como se lo merece. En los próximos días anunciaré el proyecto en detalle. Llevamos varios meses trabajando en la estructuración del proyecto. Nuestros dos equipos, @DIM_Oficial y @nacionaloficial, jugarán en un escenario de talla internacional. Nuestra gente lo disfrutará. Lo haremos con recursos públicos desde la @AlcaldiadeMed”, afirmó el mandatario a través de su perfil de X.

La obra está destinada a convertirse en el nuevo hogar para Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, los dos equipos profesionales de la ciudad que actualmente disputan sus partidos en el Atanasio Girardot, recinto deportivo inaugurado en 1953.

El objetivo, según ha señalado el propio alcalde, es ofrecer un espacio que cumpla con los más altos estándares exigidos por la Fifa y la Conmebol, además de garantizar una experiencia mejorada para los aficionados y la posibilidad de acoger grandes eventos tanto deportivos como culturales.

Aunque la administración municipal aún no ha especificado ni la fecha de inicio de las obras ni la ubicación definitiva del futuro escenario, el alcalde confirmó que el proyecto está en fase avanzada de estructuración técnica y financiera.

En los próximos días, se anunciarán oficialmente los detalles vinculados a su desarrollo, asegurando así la transparencia y planeación esperada por la ciudadanía.

Las goteras del Atanasio Girardot que fueron denunciadas en redes sociales

La noche del lunes, durante el partido entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, las intensas lluvias volvieron a evidenciar las falencias del estadio Atanasio Girardot, el principal escenario deportivo y de espectáculos de Medellín, que carece de zonas protegidas de la lluvia pese a su centralidad en la vida cultural y deportiva de la ciudad.

Hinchas registraron videos desde diversos sectores mostrando cómo el agua se filtraba con fuerza incluso bajo la única tribuna techada, la Occidental, y en los corredores internos de otras localidades. “Un escenario que alberga mínimo 15 mil personas por semana, no puede estar en estas condiciones. Los riesgos están a la vista”, expresó una aficionada en su cuenta de X, sumando su voz a los reclamos que vienen creciendo en volumen y severidad.

El Atanasio Girardot, inaugurado en 1953, no solo es la sede para los partidos de Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, sino que también acoge conciertos y eventos de gran envergadura, que han convertido a Medellín en una referencia nacional en materia de entretenimiento.

Sin embargo, en comparación con otros estadios del país como el Pascual Guerrero en Cali, El Campín en Bogotá, el Palogrande en Manizales, el Metropolitano en Barranquilla y el Hernán Ramírez Villegas en Pereira, donde los asistentes cuentan con tribunas adecuadamente techadas, la infraestructura del Atanasio ha quedado rezagada. Una hincha relató: “En Oriental ni en el pasillo se salva uno... ese estadio se está cayendo a pedazos”.

El deterioro estructural ha pasado de ser una molestia recurrente a volverse motivo de preocupación entre asistentes. “Ese techo da la sensación de colapsar en cualquier momento”, repiten algunos testigos frecuentes. La situación se agrava si se considera que, según los asistentes, las lluvias son constantes en la ciudad y la filtración de agua empeora año tras año, convirtiendo el paso por el estadio en una experiencia incómoda y riesgosa.

El exalcalde Daniel Quintero había asegurado que el estadio obtendría un nuevo techo, zonas comerciales y estacionamientos, permitiendo programar partidos y conciertos en el mismo día. “El estadio va a tener techo, va a tener zona comercial, va a implicar la construcción de parqueaderos. Medellín se está convirtiendo en una ciudad de eventos, pero no podemos dejar el fútbol. Por eso va a haber un sistema que va a permitir prácticamente que en la mañana se haga un partido, en la noche un concierto y al otro día un partido”, declaró Quintero en 2023. No obstante, ninguna de estas iniciativas avanzó más allá de los anuncios, pues no se firmó ni un solo contrato para iniciar obras