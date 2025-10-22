Deportes

Alcalde de Medellín anuncia estadio de “talla internacional” para Atlético Nacional e Independiente Medellín

Durante el partido del Poderoso contra Independiente Santa Fe en la Liga Betplay II-2025, los asistentes al estadio grabaron las goteras en varios sectores del escenario deportivo

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
El estadio Atanasio Girardot será
El estadio Atanasio Girardot será la sede de la gran final de vuelta de la Liga BetPlay I-2025 - crédito X

Con el objetivo de dotar a Medellín de un estadio de talla internacional, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga informó que el proyecto contará con financiación pública proveniente de la administración distrital.

“Nuestra ciudad tendrá un estadio como se lo merece. En los próximos días anunciaré el proyecto en detalle. Llevamos varios meses trabajando en la estructuración del proyecto. Nuestros dos equipos, @DIM_Oficial y @nacionaloficial, jugarán en un escenario de talla internacional. Nuestra gente lo disfrutará. Lo haremos con recursos públicos desde la @AlcaldiadeMed”, afirmó el mandatario a través de su perfil de X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Post de Federico Gutiérrez sobre
Post de Federico Gutiérrez sobre el estadio Atanasio Girardot - crédito X

La obra está destinada a convertirse en el nuevo hogar para Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, los dos equipos profesionales de la ciudad que actualmente disputan sus partidos en el Atanasio Girardot, recinto deportivo inaugurado en 1953.

El objetivo, según ha señalado el propio alcalde, es ofrecer un espacio que cumpla con los más altos estándares exigidos por la Fifa y la Conmebol, además de garantizar una experiencia mejorada para los aficionados y la posibilidad de acoger grandes eventos tanto deportivos como culturales.

Aunque la administración municipal aún no ha especificado ni la fecha de inicio de las obras ni la ubicación definitiva del futuro escenario, el alcalde confirmó que el proyecto está en fase avanzada de estructuración técnica y financiera.

En los próximos días, se anunciarán oficialmente los detalles vinculados a su desarrollo, asegurando así la transparencia y planeación esperada por la ciudadanía.

Las goteras del Atanasio Girardot que fueron denunciadas en redes sociales

Filtraciones de agua en el estadio Atanasio Girardot- crédito @marcerzm/X

La noche del lunes, durante el partido entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, las intensas lluvias volvieron a evidenciar las falencias del estadio Atanasio Girardot, el principal escenario deportivo y de espectáculos de Medellín, que carece de zonas protegidas de la lluvia pese a su centralidad en la vida cultural y deportiva de la ciudad.

Hinchas registraron videos desde diversos sectores mostrando cómo el agua se filtraba con fuerza incluso bajo la única tribuna techada, la Occidental, y en los corredores internos de otras localidades. “Un escenario que alberga mínimo 15 mil personas por semana, no puede estar en estas condiciones. Los riesgos están a la vista”, expresó una aficionada en su cuenta de X, sumando su voz a los reclamos que vienen creciendo en volumen y severidad.

El Atanasio Girardot, inaugurado en 1953, no solo es la sede para los partidos de Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, sino que también acoge conciertos y eventos de gran envergadura, que han convertido a Medellín en una referencia nacional en materia de entretenimiento.

Sin embargo, en comparación con otros estadios del país como el Pascual Guerrero en Cali, El Campín en Bogotá, el Palogrande en Manizales, el Metropolitano en Barranquilla y el Hernán Ramírez Villegas en Pereira, donde los asistentes cuentan con tribunas adecuadamente techadas, la infraestructura del Atanasio ha quedado rezagada. Una hincha relató: “En Oriental ni en el pasillo se salva uno... ese estadio se está cayendo a pedazos”.

Filtraciones de agua en el estadio Atanasio Girardot- crédito @juanda_rpo/X

El deterioro estructural ha pasado de ser una molestia recurrente a volverse motivo de preocupación entre asistentes. “Ese techo da la sensación de colapsar en cualquier momento”, repiten algunos testigos frecuentes. La situación se agrava si se considera que, según los asistentes, las lluvias son constantes en la ciudad y la filtración de agua empeora año tras año, convirtiendo el paso por el estadio en una experiencia incómoda y riesgosa.

El exalcalde Daniel Quintero había asegurado que el estadio obtendría un nuevo techo, zonas comerciales y estacionamientos, permitiendo programar partidos y conciertos en el mismo día. “El estadio va a tener techo, va a tener zona comercial, va a implicar la construcción de parqueaderos. Medellín se está convirtiendo en una ciudad de eventos, pero no podemos dejar el fútbol. Por eso va a haber un sistema que va a permitir prácticamente que en la mañana se haga un partido, en la noche un concierto y al otro día un partido”, declaró Quintero en 2023. No obstante, ninguna de estas iniciativas avanzó más allá de los anuncios, pues no se firmó ni un solo contrato para iniciar obras

Temas Relacionados

Estadio Atanasio GirardotFederico GutiérrezFico GutiérrezIndependiente MedellínAtlético NacionalLiga BetPlayMedellínEstadio de MedellínColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO Atlético Nacional vs. Once Caldas: partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

El equipo verdolaga pegó primero en el partido de ida cuando se impuso 1-0 como visitante, por lo que ahora con su hinchada buscará el paso a las semifinales

EN VIVO Atlético Nacional vs.

ABC de la Liga de Naciones Femenina: la selección Colombia quiere conquistar Sudamérica para ir al Mundial

La selección dirigida por Ángelo Marsiglia inicia su camino mundialista el 24 de octubre de 2025 en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, enfrentando a Perú en el primer partido del certamen

ABC de la Liga de

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

La Tricolor está obligada a ganar para seguir con opciones de clasificar a los octavos de final del torneo juvenil que se juega en Marruecos

EN VIVO Colombia vs. Costa

Técnico del Fenerbahçe habló sobre el estado de salud de Jhon Jáder Durán: “Es difícil”

El entrenador del Fenerbahce reconoce que el delantero colombiano aún no está listo para competir, por lo que su regreso se pospone y su futuro en el club sigue siendo incierto

Técnico del Fenerbahçe habló sobre

Campeonato profesional de fútbol en Colombia tendrá una nueva categoría: campeón y subcampeón enfrentarían a equipos de la segunda división

Álvaro González, presidente de la Difutbol, lidera los esfuerzos para crear la Primera C, torneo cuyo campeón podría ascender a la segunda división

Campeonato profesional de fútbol en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Sin dinero y con ganas

Sin dinero y con ganas de volver a la competencia: así vieron a algunos de los exparticipantes del ‘Desafío’ para una nueva oportunidad en el programa

Exparticipante del ‘Desafío The Box’ denunció que un motociclista la atacó mientras trotaba: “Me agarró la nalga”

Luisa Fernanda W habló sobre los hombres que “ghostean” y dio trucos de lo que hay que hacer con ellos: “Uno se lo cuestiona todo”

Yina Calderón aseguró que ella no se retiró del combate ante Valdiri en ‘Stream Fighters’: “Fue el juez el que terminó la pelea”

Yina Calderón le respondió a Lina Tejeiro por burlarse de su pelea en ‘Stream Fighters 4’: “Una mujer llena de despecho y rencor”

Deportes

El fuerte cruce de Rafael

El fuerte cruce de Rafael Dudamel con periodista tras la eliminación del Pereira en la Copa Colombia: “Solo vienes cuando perdemos”

EN VIVO Atlético Nacional vs. Once Caldas: partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

ABC de la Liga de Naciones Femenina: la selección Colombia quiere conquistar Sudamérica para ir al Mundial

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Técnico del Fenerbahçe habló sobre el estado de salud de Jhon Jáder Durán: “Es difícil”