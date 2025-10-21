Deportes

Sebastián Villa se pronunció en redes sociales luego del fallo de absolución: “Gracias”

El atacante colombiano al servicio de Independiente Rivadavia fue liberado de los cargos por abuso sexual con acceso carnal violento de los que fue acusado por su expareja

Sebastian Villa fue absuelto del cargo de abuso sexual que interpuso su expareja en 2022 y que detonó su salida de Boca Juniors - crédito Xavi Barreiro

En las últimas horas se dio a conocer que la justicia argentina tomó la decisión de absolver a Sebastián Villa, jugador al servicio de Independiente Rivadavia por la causa presentada en su contra por parte de su expareja Rocío Tamara Doldán, acusándolo de “abuso sexual con acceso carnal”.

Según explicó TyC Sports, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora dictó la absolución luego de que tanto el fiscal como la denunciante decidieran desistir de proseguir con la causa.

El fallo judicial al que tuvo acceso el citado medio estableció que la denunciante “resignificó” el episodio en cuestión y que no se hallaron “otros elementos corroborantes, accesorios o periféricos que le permitan sostener la acusación”.

Pocas horas después de conocerse la decisión, Villa hizo una publicación en su cuenta de Instagram. En ella reposteó un estado de su actual pareja, Caroline Ospina, con una frase motivacional: “Que la vida nos premie así como también nos ha castigado”. A esta, la mujer le sumó unas palabras dirigidas al futbolista de 29 años. “Más que listos”.

El ex Boca Juniors y Deportes Tolima compartió esta publicación y aprovechó para extenderle su agradecimiento a su pareja por su apoyo. “Gracias amor por estar todo este tiempo a mi lado y siempre creer en mi te amo”, escribió.

El jugador se pronunció en sus redes sociales, pocas horas después de conocerse su absolución tras la denuncia que interpuso su expareja en contra por abuso sexual - crédito @sebastian14villa/Instagram

En desarrollo

