Frank Fabra abrió la puerta a uno de los grandes del futbol colombiano: “¿Por qué no?”

El ciclo de Frank Fabra en Boca Juniors llega a su fin en diciembre de 2025, marcando así el cierre de nueve temporadas consecutivas con el club argentino, donde consiguió ocho títulos y dejó una huella significativa como lateral izquierdo.

El jugador colombiano de 34 años ha comenzado a analizar su futuro profesional, y aunque los rumores lo vinculan con varios equipos, él mismo ha mencionado su preferencia inicial por Deportivo Cali, sin descartar otras opciones en el fútbol colombiano.

Durante una entrevista con Win Sports, Fabra expresó su deseo de poder vestir la camiseta de Millonarios, motivado por la pasión que su padre, hoy fallecido, tenía por el equipo bogotano.

“Mi papá es hincha de Millonarios y está en el cielo; ¿por qué no darle una alegría en el cielo? No tengo todavía nada allá, pero me sentiría feliz de darle una alegría”, comentó el lateral, dando a conocer además que hasta ahora no ha mantenido conversaciones formales con el club Embajador.

Además, Fabra habló sobre su relación cercana con Atlético Nacional, influenciada por la amistad que mantiene con Edwin Cardona y Jorman Campuzano.

Según explicó el carrilero izquierdo, “Campuzano siempre me molesta diciéndome: ‘Venite, venite, te estamos esperando el próximo año’, sé que hubo un acercamiento con un empresario, pero no pasó más”.

El futbolista explicó que recientemente visitó a sus amigos en la concentración del club antioqueño, aunque resaltó que sus prioridades pasan por analizar todas las propuestas posibles.

El lateral sostuvo que está motivado para afrontar nuevos retos después de un año en el que apenas tuvo protagonismo en el campo de juego.

“En un camino largo siempre hay desquite y creo que pronto vamos a tener una revancha y sé que algún día voy a poder seguir demostrando que todavía podía seguir jugando”, afirmó Fabra, mostrando optimismo respecto a un eventual regreso competitivo.

Y es que en 2025, el colombiano solo disputó cuatro partidos con Boca Juniors. El último registro de minutos data del 23 de julio, cuando el técnico Miguel Ángel Russo lo alineó durante 71 minutos en la Copa Argentina frente a Atlético Tucumán, donde evidenció la falta de ritmo competitivo.

A la espera de su salida definitiva, Fabra es el lateral izquierdo con más goles en la historia de Boca Juniors con 14 goles. Tales participaciones han generado que incluso el mismo Juan Román Riquelme lo haya llenado de elogios en múltiples ocasiones, así como lo haya defendido de las múltiples críticas que ha recibido en las últimas temporadas.

De hecho, el máximo ídolo del club argentino ha comparado al colombiano con Marcelo, histórico defensor brasileño que supo tocar la gloria con Real Madrid y con Fluminense, club que venció a Boca Juniors en la más reciente final de la Copa Libertadores.

Fabra, que no pudo disputar la fase final del certamen continental de 2018 cuando los xeneizes cayeron con River Plate en el duelo definitivo, se ausentó del mundial de Rusia 2018 luego de sufrir una rotura de ligamentos en medio de un entrenamiento con el club argentino.

No obstante, el lateral colombiano supo reponerse de tal situación y completa 224 partidos con los argentinos, con quienes ha anotado 14 goles y aportado 29 asistencias.

Cómo son los números de Frank Fabra en el fútbol colombiano

Fabra arrancó su carrera profesional en Colombia con el Envigado F.C., sumando 90 apariciones y 3 goles en ese club antes de pasar a Deportivo Cali, donde disputó 38 partidos y 1 gol.

Esta etapa colombiana le permitió al carrilero consolidar su rol como lateral izquierdo ofensivo-defensivo, lo que llamó la atención de clubes internacionales.