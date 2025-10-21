Deportes

Frank Fabra abrió la puerta a uno de los grandes del futbol colombiano: “¿Por qué no?”

El lateral colombiano no continuará en Boca Juniors de cara a la temporada 2026 y apunta a continuar su carrera en uno de los clubes más importantes del rentado nacional

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Frank Fabra no continuará en
Frank Fabra no continuará en Boca Juniors en 2026- crédito AFP

El ciclo de Frank Fabra en Boca Juniors llega a su fin en diciembre de 2025, marcando así el cierre de nueve temporadas consecutivas con el club argentino, donde consiguió ocho títulos y dejó una huella significativa como lateral izquierdo.

El jugador colombiano de 34 años ha comenzado a analizar su futuro profesional, y aunque los rumores lo vinculan con varios equipos, él mismo ha mencionado su preferencia inicial por Deportivo Cali, sin descartar otras opciones en el fútbol colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante una entrevista con Win Sports, Fabra expresó su deseo de poder vestir la camiseta de Millonarios, motivado por la pasión que su padre, hoy fallecido, tenía por el equipo bogotano.

Mi papá es hincha de Millonarios y está en el cielo; ¿por qué no darle una alegría en el cielo? No tengo todavía nada allá, pero me sentiría feliz de darle una alegría”, comentó el lateral, dando a conocer además que hasta ahora no ha mantenido conversaciones formales con el club Embajador.

Además, Fabra habló sobre su relación cercana con Atlético Nacional, influenciada por la amistad que mantiene con Edwin Cardona y Jorman Campuzano.

Según explicó el carrilero izquierdo, “Campuzano siempre me molesta diciéndome: ‘Venite, venite, te estamos esperando el próximo año’, sé que hubo un acercamiento con un empresario, pero no pasó más”.

Frank Fabra es uno de
Frank Fabra es uno de los jugadores más resistidos por la hinchada de Boca Juniors- crédito Fotobaires

El futbolista explicó que recientemente visitó a sus amigos en la concentración del club antioqueño, aunque resaltó que sus prioridades pasan por analizar todas las propuestas posibles.

El lateral sostuvo que está motivado para afrontar nuevos retos después de un año en el que apenas tuvo protagonismo en el campo de juego.

En un camino largo siempre hay desquite y creo que pronto vamos a tener una revancha y sé que algún día voy a poder seguir demostrando que todavía podía seguir jugando”, afirmó Fabra, mostrando optimismo respecto a un eventual regreso competitivo.

Fabra no descarta jugar con
Fabra no descarta jugar con Millonarios tras salir de Boca Juniors - crédito Millonarios FC

Y es que en 2025, el colombiano solo disputó cuatro partidos con Boca Juniors. El último registro de minutos data del 23 de julio, cuando el técnico Miguel Ángel Russo lo alineó durante 71 minutos en la Copa Argentina frente a Atlético Tucumán, donde evidenció la falta de ritmo competitivo.

A la espera de su salida definitiva, Fabra es el lateral izquierdo con más goles en la historia de Boca Juniors con 14 goles. Tales participaciones han generado que incluso el mismo Juan Román Riquelme lo haya llenado de elogios en múltiples ocasiones, así como lo haya defendido de las múltiples críticas que ha recibido en las últimas temporadas.

De hecho, el máximo ídolo del club argentino ha comparado al colombiano con Marcelo, histórico defensor brasileño que supo tocar la gloria con Real Madrid y con Fluminense, club que venció a Boca Juniors en la más reciente final de la Copa Libertadores.

La expulsión de Fabra contra
La expulsión de Fabra contra Fluminense marcó un antes y un después en la etapa del colombiano en el cuadro Xeneize- crédito Sergio Moraes/ Reuters

Fabra, que no pudo disputar la fase final del certamen continental de 2018 cuando los xeneizes cayeron con River Plate en el duelo definitivo, se ausentó del mundial de Rusia 2018 luego de sufrir una rotura de ligamentos en medio de un entrenamiento con el club argentino.

No obstante, el lateral colombiano supo reponerse de tal situación y completa 224 partidos con los argentinos, con quienes ha anotado 14 goles y aportado 29 asistencias.

Cómo son los números de Frank Fabra en el fútbol colombiano

Fabra arrancó su carrera profesional en Colombia con el Envigado F.C., sumando 90 apariciones y 3 goles en ese club antes de pasar a Deportivo Cali, donde disputó 38 partidos y 1 gol.

Esta etapa colombiana le permitió al carrilero consolidar su rol como lateral izquierdo ofensivo-defensivo, lo que llamó la atención de clubes internacionales.

Temas Relacionados

Frank FabraBoca JuniorsMillonariosColombianos en ArgentinaColombianos en el exteriorColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO Millonarios vs. Atlético Bucaramanga, fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II: los azules se juegan todo ante el Leopardo

Con la necesidad de una victoria para seguir cerca de los cuadrangulares, el equipo Embajador recibe a los santandereanos, que desean el liderato nuevamente

EN VIVO Millonarios vs. Atlético

Imagen de la Liga BetPlay en el mundo quedó en el piso: lidera polémico listado a nivel mundial

En el segundo semestre de 2025 se ha registrado una tendencia en los partidos del Torneo Finalización que fue resaltada por un observatorio internacional de fútbol

Imagen de la Liga BetPlay

Figura de Santa Fe tendría hasta seis ofertas para salir del club: fue esencial para la décima estrella

El cuadro Cardenal busca perfilar una nómina competitiva para afrontar la Copa Libertadores 2026, certamen al que se clasificó tras conseguir el título del fútbol colombiano en el primer semestre de 2025

Figura de Santa Fe tendría

Sebastián Villa se pronunció en redes sociales luego del fallo de absolución: “Gracias”

El atacante colombiano al servicio de Independiente Rivadavia fue liberado de los cargos por abuso sexual con acceso carnal violento de los que fue acusado por su expareja

Sebastián Villa se pronunció en

Clásico capitalino podría dejar al borde de la eliminación a Santa Fe o Millonarios

A falta de que se jueguen cuatro fechas de la fase regular de la Liga BetPlay, los equipos bogotanos siguen sin clasificar a los cuadrangulares

Clásico capitalino podría dejar al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Valka se sumó a la

Valka se sumó a la segunda temporada de ‘La casa de Alofoke’ y ya se hace notar en redes sociales

Actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’ reveló detalles de la difícil enfermedad que padece

Karely Ruiz le respondió a Yaya Muñoz tras retarla a subirse al ‘ring’: “Yo voy a pelear con gente viral”

A Mariam Obregón le preguntaron si su futuro esposo la deja ir a ‘La casa de los famosos’: “No tengo por qué pedir permiso”

Revelan hallazgos en el cuerpo de la creadora de contenido ‘Baby Demoni’: nuevos datos para la investigación

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Atlético

EN VIVO Millonarios vs. Atlético Bucaramanga, fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II: los azules se juegan todo ante el Leopardo

Imagen de la Liga BetPlay en el mundo quedó en el piso: lidera polémico listado a nivel mundial

Figura de Santa Fe tendría hasta seis ofertas para salir del club: fue esencial para la décima estrella

Sebastián Villa se pronunció en redes sociales luego del fallo de absolución: “Gracias”

Clásico capitalino podría dejar al borde de la eliminación a Santa Fe o Millonarios