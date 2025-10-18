Esta es la convocatoria de la selección Colombia femenina para el debut en la Liga de Naciones Femenina: qué pasó con Linda Caicedo

La selección Colombia femenina se vuelve a reunir después de disputar la Copa América en Ecuador - crédito Conmebol

La selección Colombia femenina se volverá a reunir después del subtítulo en la Copa América de Ecuador, con el objetivo de iniciar con el pie derecho la nueva competencia de la Conmebol, que dará cupo directo y al repechaje para el mundial de Brasil 2027, el reto a futuro de la plantilla.

Es por eso que la Tricolor dio a conocer su convocatoria para la Liga de Naciones Femenina, en la que arrancará su participación frente a Perú en Medellín, el viernes 24 de octubre, y luego visitará a Ecuador el martes 28 del mismo mes en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Por otro lado, hay expectativa por Linda Caicedo, la atacante y figura del combinado nacional que se lesionó recientemente con el Real Madrid, jugando la Champions League frente al PSG en París y que la obligó a salir del campo a los 62 minutos, generando dudas sobre si podrá disputar los encuentros de las cafeteras.

Convocatoria de Colombia

Hay mucha expectativa por lo que pueda pasar con el combinado nacional en el nuevo campeonato de la Conmebol, que lo inicio con el objetivo de cambiar el formato de clasificación para el mundial femenino porque antes se daban los tiquetes por medio de la Copa América.

A través de un comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol presentó a las 23 jugadoras que disputarán la Liga de Naciones, entre las cuales se dieron algunas novedades con respecto a la nómina que el técnico Ángelo Marsiglia manejó en el campeonato de Ecuador.

Convocatoria de la Selección Colombia femenina para los dos partidos de la fecha 1 y 2 de la Liga de Naciones Femenina - crédito FCF

Una de las sorpresas es el regreso de Natalia Giraldo, que se lesionó previo al inicio de la Copa América Femenina y fue necesario que Luisa Agudelo tomara su puesto como tercera guardameta, pero se recuperó y nuevamente es la elegida por el cuerpo técnico para la Tricolor.

Sumado a eso, la ausencia de Mayra Ramírez es uno de los temas que llamó la atención entre los aficionados, debido a que la delantera del Chelsea fue fundamental en Ecuador, pero una lesión no le permitió que fuera llamada para el inicio de la Liga de Naciones.

Mayra Ramírez, junto a Catalina Usme, son las dos ausencias notables de Colombia para la Liga de Naciones Femenina - crédito Cristina Vega/REUTERS

Finalmente, Catalina Usme no fue tenida en cuenta para estos dos compromisos contra Perú y Ecuador, esta vez por decisión técnica porque arrancaría el proceso de recambio en el combinado nacional, además de que la misma futbolista aseguró que, después de la Copa América, ya bajaría su protagonismo.

Esto pasó con Linda Caicedo

Uno de los temas que más preocupaba en la selección Colombia femenina es la parte física de Linda Caicedo, que es de las jugadoras más determinantes de los últimos años para el equipo y que espera ser la estrella en el camino a la Copa Mundial de la FIFA 2027 en Brasil.

Linda sufrió una lesión en su rodilla izquierda con el Real Madrid, que la sacó de la cancha a los 62 minutos y con mucho dolor, por lo que se prendieron las alarmas tanto en el club como en la Tricolor, pues la primera impresión es que sería algo de gravedad para la deportista.

La jugadora de la selección Colombia femenina no pudo terminar el partido por una dolencia en su pierna izquierda, en la Champions League femenina - crédito ESPN

Sin embargo, el canal deportivo Espn aseguró que la colombiana no tendría una lesión grave, pero que es duda para el encuentro frente a Levante el domingo 19 de octubre, por la Liga F, así que dependerá del cuerpo técnico si la convoca para ese compromiso y le da descanso previo a la Liga de Naciones, pues la FCF también debe mirar si llega en condiciones para los dos partidos en Medellín y Quito, que son claves para buscar los primeros puestos.