América teme por un escándalo arbitral en el clásico ante Deportivo Cali: hizo polémica petición

América de Cali ha tenido muchos problemas con los árbitros en los últimos partidos del fútbol colombiano - crédito Colprensa

América de Cali busca una nueva victoria en la Liga BetPlay que lo acerque al grupo de los ocho primeros equipos en el campeonato colombiano, el próximo partido será ante nada menos que el Deportivo Cali, un rival directo en la tabla de posiciones, y hay mucha preocupación por lo que pase en ese compromiso.

Es por eso que enviaron un comunicado en el que dieron a conocer su postura sobre el juez para el clásico vallecaucano, que será de alta importancia para el equipo por la historia y que ambos necesitan los tres puntos porque se encuentran afuera del grupo de los cuadrangulares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, el conjunto de David González quiere tener las garantías para el sábado 18 de octubre en Palmaseca, donde el ambiente del público y la localía influrían en el árbitro, una práctica común en muchos compromisos de alto nivel y que definen tantas cosas como este.

“El compromiso será dirigido con profesionalismo”

A través de un comunicado, el América de Cali informó que le solicitó a la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol “el acompañamiento de veedores arbitrales durante el desarrollo del partido”, que será pitado por Jhon Ospina ante el Deportivo Cali.

“Expresamos nuestro pleno respeto y confianza en la labor del árbitro designado y en la Comisión Arbitral, convencidos de que el compromiso será dirigido con profesionalismo, responsabilidad, y a pego a los valores del juego limpio”, decía el documento emitido el 17 de octubre.

América de Cali espera que el juez Jhon Ospina tenga una buena actuación en el partido contra Deportivo Cali - crédito América de Cali

América añadió que “consideramos que la presencia de veedores arbitrales designados por la Comisión, contribuiría significativamente a fortalecer la confianza, garantizar la transparencia y salvaguardar la integridad del espectáculo deportivo, asegurando que este importante juego se desarrolle dentro de un marco de plena neutralidad y respeto”

“El clásico vallecaucano representa uno de los partidos de mayor relevancia, historia y expectativa del fútbol colombiano, y su trascendencia deportiva, social y mediática exige las más altas condiciones de transparencia y neutralidad”, agregó el club.

El árbitro Jhon Ospina tendrá el partido de Deportivo Cali ante América en Palmaseca - crédito Colprensa

Los Diablos Rojos terminaron al decir que “reafirman sus compromisos con los principios del juego limpio, la equidad y respeto por las decisiones arbitrales, pilares fundamentales para el crecimiento y credibilidad del fútbol colombiano”.

“Si no se sufre no es América”

Alex Escobar, técnico encargado del América en el campo de juego, explicó las equivocaciones durante la Copa Colombia ante América: “Hay errores normales, que eso se corrige con el pasar de los entrenamientos, pero realmente es una felicidad enorme para todo el grupo, para la gente que no pudo venir por la suspensión que hay, que disfruten este triunfo importante contra un gran rival como Junior”.

“Estamos muy felices, se hizo un gran trabajo; si no se sufre no es América, siempre nos toca difícil todo, pero lo más importante es la entereza con que los muchachos terminaron el partido, como cobraron los penales y la capacidad que tuvieron durante el juego para pasar a la otra ronda”, añadió el entrenador y colaborador de David González.

América de Cali y Junior de Barranquilla debieron definir el semifinalista de la Copa Colombia desde el punto penal - crédito América de Cali

Alex Escobar terminó explicando a los medios de comunicación en Cali que “siempre se hace un análisis muy mesurado, muy profundo de lo que se hace, porque mientras ganas se corrige todo mucho mejor, son desconcentraciones que tenemos de una pelota de rebote en un balón parado y eso es lo que hay que mejorar, sobre esos goles que nos hacen, porque es un equipo que, desde que llega a la cancha, propone para jugar, presionar y crear opciones de gol. Lo que nos falta es un poquito de eficacia en los momentos claves, porque tuvimos posibilidades claras de gol”.