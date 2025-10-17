Deportes

Estos serían los primeros refuerzos de Millonarios para 2026: tendría cinco posiciones para buscar jugadores

Los Embajadores empezarían a armar la plantilla de la próxima temporada y habrían identificado en qué parte se necesitan fichajes de peso, para cambiar la mala imagen de 2025

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Millonarios se encuentra al borde
Millonarios se encuentra al borde de la eliminación en la Liga BetPlay y terminar la temporada 2025 antes de lo esperado - crédito Millonarios FC

Millonarios no quiere repetir la mala campaña del segundo semestre, en la que apenas suma 17 puntos en 15 jornadas, ocupa la casilla 15 y al borde de la eliminación a los cuadrangulares, debido al bajo nivel de la plantilla y que el cambio de entrenador tampoco funcionó.

Es por eso que los azules se habrían adelantado al mercado de fichajes, el cual abrirá hasta diciembre y la institución bogotana tiene en carpeta los primeros nombres y posiciones a reforzar de cara a 2026, en el que los directivos quieren que la nómina esté lista cuanto antes.

Por lo pronto, el equipo de Hernán Torres trata de pasar el trago amargo por la derrota 3-2 ante el Deportivo Pereira en Risaralda, que lo dejó sin margen de error para los últimos cinco juegos del campeonato y el próximo será frente a nada menos que el líder Atlético Bucaramanga.

Los primeros refuerzos de Millonarios

En medio de las críticas de la hinchada a los directivos, cuerpo técnico y jugadores, parece que el mensaje llegó fuerte y claro para hacer cambios, con el objetivo de que se vuelva a la pelea por los títulos en el ámbito local, así como volver a un certamen internacional que, a hoy, parece complicado.

Según el periodista Alexis Rodríguez, Millonarios traería cinco fichajes para 2026, siendo el estimado inicial de los directivos que han revisado la plantilla y evidenciado lo que se necesita para la próxima temporada, según los partido con el entrenador Hernán Torres que prometió nuevas figuras.

El plan de Millonarios es
El plan de Millonarios es armar una plantilla más competitiva y con mejores métodos de selección - crédito Millonarios FC

“Por ahora, lo que se proyecta para la próxima temporada son 5 refuerzos (...) Desde hace varios días se trabaja en el mercado de fichajes 2026-I”, escribió el comunicador en su cuenta de X, aunque por ahora sin dar nombres sobre los jugadores candidatos a firmar contrato.

Por el momento, se esperaría en Millonarios dos defensores centrales, un volante de primera línea, un extremo y un delantero, aunque todo variaría dependiendo de las bajas a final de 2025, pues hay rumores de que la lista de bajas sería elevada porque muchos hombres no cumplieron.

Millonarios prepararía la llegada de
Millonarios prepararía la llegada de cinco jugadores para 2025 en cuatro posiciones diferentes - crédito @alexisnoticias/X

Todo quedaría en manos del técnico Hernán Torres, que con contrato hasta junio de 2026, tiene el otro semestre para armar un mejor equipo y volver a destacar como en su primera etapa entre 2012 y 2013, cuando salió campeón de la liga, además de finalista en Superliga y la Copa Colombia.

Situación de Hernán Torres

En 11 partidos, el entrenador tolimense logró cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas, con 11 goles a favor y 15 en contra, números discretos para el técnico y el club que esperaba una mejora con el timonel, pero uno de los problemas que sufrió desde el inicio es la nómina corta y bajo nivel en la mayoría de deportistas.

Hernán Torres sigue sin mejorar
Hernán Torres sigue sin mejorar en Millonarios desde su llegada, con una campaña irregular que tiene al equipo al borde de la eliminación - crédito Colprensa

Es por eso que Rafael Dudamel empezó a sonar para Millonarios, según las declaraciones del periodista Guillermo Arango en La FM Más Fútbol: “Es uno de los candidatos a dirigir a Millonarios, Dudamel sabe. Hernán Torres tiene contrato hasta junio de 2026, pero Dudamel es uno de los grandes candidatos, ahora esto podría cambiar si llega Édgar Moreno”.

Sin embargo, el periódico El Tiempo informó que, luego de consultar con el club azul, la respuesta desde la institución es que “eso no es cierto, es falso. Esas informaciones generan problemas”, por lo que el venezolano, por ahora, fue descartado para tomar las riendas de los Embajadores, recordando que ya fue candidato a finales de 2024, tras la salida de Alberto Gamero, pero en esa oportunidad eligieron a David González.

