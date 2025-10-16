Deportes

Se definió la programación para Nacional vs. Once Caldas, por la vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay

El conjunto antioqueño cuenta con la ventaja obtenida en el estadio Palogrande de Manizales, donde, con gol de Edwin Cardona, venció 1-0 a los de Hernán Darío Herrera

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

En territorio antioqueño, el Verdolaga,
En territorio antioqueño, el Verdolaga, con lo mejor de su nómina, recibirá al cuadro caldense

El interés se ha centrado en la llave entre Atlético Nacional y Once Caldas, válida por los cuartos de final de la Copa Betplay Dimayor , donde los Verdolagas llegan con una ventaja de 0-1 tras el gol decisivo de Edwin Cardona en Manizales.

Según dio a conocer la Dimayor en la tarde del jueves 16 de octubre de 2025, el partido definitivo se disputará en el estadio Atanasio Girardot el miércoles 22 de octubre a las 6:20 p. m.

Con lo mejor de su nómina, el equipo medellinense buscará defender el título, que consiguió en diciembre de 2024, cuando logró ganar la liga, así como la copa local, al mando del mexicano Efraín Juárez.

Mientras tanto, América de Cali, que aseguró su puesto en semifinales tras vencer por penales a Junior, permanece atento al resultado de este enfrentamiento, ya que de allí surgirá el rival para los Escarlatas en la próxima fase de la Copa BetPlay 2025.

La otra serie semifinal ya tiene un cupo definido por Independiente Medellín, por lo que restan solo dos juegos para definir el cuadro finalista. Desde la entidad organizadora resaltaron el formato de eliminación directa y la importancia de cada encuentro en este tramo del certamen, al publicarse el cronograma oficial del esperado duelo entre equipos antioqueños y caldenses.

Atlético Nacional recibirá a Once
Atlético Nacional recibirá a Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot de Medellín

Nacional se impuso en la ida

En el juego de ida, Once Caldas, voraz en su intento de imponer condiciones en casa, lanzó oleadas de presión hacia el arco rival, pero Atlético Nacional, paciente y organizado, aguantó con temple.

El golero Verdolaga, Luis Marquínez, fue la muralla que contuvo los embates locales, con intervenciones decisivas ante Dayro Moreno y Barrios.

El partido estaba apagado en cuanto al marcador hasta que al filo del minuto 49 del segundo tiempo surgió la chispa que cambió todo: una mano de Jáider Riquett dentro del área, sancionada sin titubeos por el árbitro, decretó penal para Nacional.

Pese a contar con numerosas
Pese a contar con numerosas situaciones de gol, Once Caldas cedió ante Nacional, que se llevó el triunfo en el primer juego de los cuartos de final de la Copa BetPlay por 1-0

Con el peso de la historia y la presión latente, Edwin Cardona tomó el balón y con frialdad definió al palo derecho, enviando la pelota al fondo y desatando el silencio en Manizales.

Once Caldas reaccionó con fuerza, lanzando todo al ataque, pero chocó una y otra vez con la solidez defensiva visitante y los reflejos de Marquínez.

Al final, Nacional celebró el triunfo: 0-1 que lo pone con ventaja para la vuelta en el Atanasio Girardot. Pero aquí no hay nada definido — la llave sigue abierta.

Nacional y Once Caldas se
Nacional y Once Caldas se medirán en Medellín

Nacional se impone a Once Caldas en el historial de enfrentamientos en Medellín

En Medellín, y más concretamente en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional ha llevado ventaja histórica frente a Once Caldas.

Y es que en los últimos 12 partidos oficiales de Liga Betplay disputados allí, Nacional ha ganado 7, Once Caldas ha triunfado en 4 y se han registrado 1 empate

En esos duelos, los Albos han anotado cerca de 11 goles, mientras que los Verdolagas suman alrededor de 12.

En años recientes esta tendencia favorable para Nacional se ha fortalecido. Por ejemplo, en la Liga BetPlay 2025-I, Nacional goleó a Once Caldas 4-0 como local en Medellín, lo que confirma su capacidad para imponerse con claridad cuando juega en casa.

Además, en ese mismo periodo, Once Caldas no ha logrado visitar al Atanasio y llevarse la victoria, reflejando una racha prolongada sin triunfos lejos de su estadio en estos enfrentamientos.

Estadísticas más amplias muestran que, si bien Once Caldas ha tenido momentos de respuesta, Nacional domina también en lo general de los enfrentamientos como local.

En todos los partidos de Liga y competencias oficiales jugados en Medellín, los triunfos de Nacional no solo han sido más frecuentes, sino que además han sido decisivos, con resultados ajustados o de ventaja moderada, lo que refleja control del partido en muchas ocasiones.

No obstante, no todo ha sido dominio completo: Once Caldas ha logrado algunas victorias memorables en Medellín, incluso derrotas significativas para Nacional. Por ejemplo en el 2015 registro de una victoria de Once Caldas en Medellín.

