Iván Mejía le echa flores a la hinchada de Millonarios y ataca a sus dirigentes: “Demasiada afición para tan paupérrima dirigencia”

El periodista deportivo nuevamente se fue en contra de Gustavo Serpa, por la derrota del equipo Embajador 3-2 ante Deportivo Pereira en la fecha 15 de la Liga Betplay

Iván Mejía Álvarez, periodista deportivo
Iván Mejía Álvarez, periodista deportivo - crédito Colprensa

Millonarios complicó sus aspiraciones para clasificar entre los ocho primeros de la Liga Betplay II-2025 tras caer 3-2 como visitante ante Pereira el miércoles 15 de octubre, resultado que acentúa su bajo rendimiento fuera de El Campín e irregular a lo largo del segundo semestre del 2025

El regreso de Mackalister Silva después de ocho meses fue uno de los pocos hechos destacados para el equipo azul. Ingresó poco antes del tercer gol de Pereira y provocó la falta que derivó en el descuento de Santiago Giordana a los 90+3 minutos, pero el equipo ya no mostró reacción.

A pesar de que ninguno de los equipos de la zona media de la tabla sumó victorias en esta fecha, salvo América, Millonarios no logró aprovechar la oportunidad para igualar en puntos al octavo puesto.

Millonarios FC y Deportivo Pereira
Millonarios FC y Deportivo Pereira jugaron en la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2025 - crédito Millonarios FC

El equipo dirigido por Hernán Torres abrió el marcador a los 10 minutos con un gol de Leonardo Castro tras centro de Helibelton Palacios y revisión del VAR, pero la ventaja se diluyó rápidamente.

Un penalti cometido por Álex Moreno Paz sobre Carlos Darwin Quintero permitió a Yesus Cabrera empatar a los 27 minutos. Al cierre del primer tiempo, Gustavo Torres anotó el segundo para Pereira tras una jugada iniciada por Edwin Velasco, aprovechando la falta de contención en el mediocampo y la pasividad defensiva de Millonarios.

En la segunda parte, un nuevo error defensivo permitió a Quintero marcar de cabeza el tercer gol para Pereira a los 75 minutos, tras otro centro de Velasco. El próximo partido de Millonarios será el martes ante Atlético Bucaramanga, líder del torneo, con posibilidades de clasificación cada vez más remotas.

Post de Iván Mejía criticando
Post de Iván Mejía criticando a la dirigencia de Millonarios - crédito X

Este resultado deja comprometido al Embajador para clasificar a los cuadrangulares semifinales, por lo que los hinchas comienzan a cobrarle la mala campaña a los dirigentes a través de redes sociales. El perfil de X, @gloriosoazul, hizo un recuento de los fracasos en el 2025: “Sin finales 2025-II, Sin torneo internacional 2026, Sin copa 2025. A la mediocre dirigencia, le salió el tiro por la culata”.

Este fue replicado por el periodista Iván Mejía, que ha sido protagonista de fuertes críticas a la dirigencia de Millonarios, liderada por Gustavo Serpa: “Mientras Serpa esté por ahí, lo único glorioso es la hinchada. Demasiada afición para tan paupérrima dirigencia”.

Millonarios hace cuentas para clasificar a las semifinales

Con cinco jornadas por delante en la Liga BetPlay, el club Millonarios encara un panorama complejo para asegurar su paso a los cuadrangulares finales. Aunque la opción matemática se mantiene viva, la situación implica que los dirigidos por Hernán Torres no solo dependen de sus propios resultados, sino también de eventuales tropiezos de rivales directos, ya que hasta el momento, varios equipos registran puntajes similares.

Deportivo Pereira se mantiene al
Deportivo Pereira se mantiene al borde de la clasificación de la Liga BetPlay II-2025 - crédito Millonarios FC

En lo que resta de la fase regular, el equipo bogotano tendrá en juego un máximo de quince puntos. Para alcanzar una clasificación directa y sin sobresaltos, el conjunto necesitaría una racha perfecta de victorias en los cinco partidos pendientes, lo cual le permitiría alcanzar los 32 puntos, cifra que, históricamente, resulta suficiente para asegurar el cupo en la siguiente fase.

Existe una alternativa menos exigente: sumar cuatro triunfos y un empate, que llevaría a Millonarios hasta los 30 puntos, un nivel que en campañas previas garantizó el acceso a los cuadrangulares. Sin embargo, el equipo enfrenta un ítem importante: la diferencia de gol negativa (-5), desventaja considerada especialmente relevante porque Santa Fe, actual ocupante del octavo puesto, presenta un diferencial de +2.

El calendario de Millonarios incluye dos partidos como local —frente a Atlético Bucaramanga en la fecha 16 y Once Caldas en la fecha 18—, y tres encuentros fuera de casa, donde enfrentará a Santa Fe en la jornada 17, Envigado en la 19 y Boyacá Chicó en el cierre de la fase regular.

