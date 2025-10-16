Deportes

El Tigre Castillo arremetió contra periodista que filtro audio en el que afirma cobrar por entrevistas: “Nos tenemos que ver”

El exfutbolista vallecaucano dijo que el comunicador no hubiera divulgado la información en caso de haber sido otros exjugadores involucrados

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Jairo Castillo habló de su polémica con Steven Arce- crédito @Estoescali/ TikTok

El ambiente del fútbol colombiano se agitó tras la difusión de un audio donde Jairo “El Tigre” Castillo, exfigura e ídolo del América de Cali, admite abiertamente cobrar por conceder entrevistas, hecho que se viralizó tras su conversación con un periodista de Caracol Radio.

La revelación provocó una oleada de comentarios entre aficionados y miembros de la prensa, quienes reaccionaron ante la postura del exjugador Escarlata.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al parecer, Castillo rechazó la solicitud de una entrevista argumentando: “No mi hermano, yo cobro. Yo estoy cobrando por salir y dar entrevistas, estoy cobrando”. La publicación de este fragmento generó debate y críticas sobre la relación entre deportistas y medios de comunicación en Colombia.

“Muy mala la actitud, está en su derecho de no hablar, pero no es la forma de responder”, “Cuando era campeón de América y estaba bien si salía a hablar, ahora no le sirven los medios” o “No es la primera vez que hace lo mismo, desde que se retiró siempre responde igual cuando lo buscan”, fueron algunos de los comentarios que recibió el exfutbolista.

Castillo se retiró en Boyacá
Castillo se retiró en Boyacá Chico - crédito Colprensa

Tras la polémica inicial, el propio Castillo acudió a aclarar públicamente que el periodista aludido fue Steven Arce, conductor destacado en la cobertura del América de Cali para la misma cadena radial.

Castillo expresó sus molestias por la divulgación del audio y señaló que solamente cobra a quienes no considera amigos, afirmando: “Oiga, ni Petro me puso a correr duro como Arce. Te enojaste porque te cobré. Por qué te enojás si no eres amigo mío, a los que son amigos no les cobro. Pregúntale a Jaime Dinas”.

Steven Arce protagonizó un cruce
Steven Arce protagonizó un cruce de versiones con jairo Castillo- crédito @stevenarce/ Instagram

El exdelantero también puso en duda el criterio del periodista sobre la publicación del audio, agregando: “Vamos a ver si hubiese sido Carlos Alberto o Faustino hubieses subido el audio, pregúntales a ellos si no cobran o quién sí y a quién no. Nos tenemos que ver por ahí en una cancha o algún evento. Saludos”, manifestó Castillo en un video que se viralizó en redes sociales.

Hasta el momento, Steven Arce no ha emitido declaraciones respecto al asunto. La publicación del audio y la postura tomada por Castillo centraron el debate en la ética de la divulgación de conversaciones privadas y en el cobro de exjugadores por su participación en los medios de comunicación, encendiendo la discusión en el entorno del fútbol nacional.

Castillo se alejó de los
Castillo se alejó de los medios luego de que terminó con su carrera en 2015 - crédito Colprensa

Qué es de la vida de Jairo Castillo, ídolo de América de Cali

A nivel noticioso,lo último que se supo sobre la vida de Jairo Castillo es que en julio de 2025 recibió su licencia como entrenador de fútbol, debido a su preparación, fue visto junto a figuras como Yimi Chara y William Tesillo en las oficinas de Acolfutpro.

En 2017, AS expuso un especial sobre la carrera de Castillo, que en ese momento indicó que estaba tranquilo viviendo su retiro en Cali, en donde trabajó con varias escuelas de fútbol.

De hecho, en ese momento indicó que buscaría ser agente de jóvenes promesas, pero meses más tarde denunció que el fútbol profesional en Colombia se había convertido en un negocio negativo, asegurando que le habían pedido dinero para poder contratar a sus representados.

“El cuento ahora es que hay que pagar para jugar. Si me toca pagar para que me pongan un jugador, hay que hacerlo”, declaró Castillo en ese momento.

Además, Castillo fue noticia mundial debido a que en redes sociales se generó el rumor de que había demandado a Radamel Falcao García por el sobrenombre de “El Tigre”, lo que fue desmentido de manera inmediata por su círculo cercano.

Temas Relacionados

Tigre CastilloAmérica de CaliSteven ArceJaime DinasCaliValle del CaucaColombia-Deportes

Más Noticias

La selección Colombia le dijo adiós a la final del Mundial Sub-20: Argentina ganó las semifinales por 1-0

Con anotación de Mateo Silvetti, la Albiceleste superó en un partido complicado a la Tricolor, que sufrió la lesión de Joel Canchimbo y la expulsión de Jhon Rentería

La selección Colombia le dijo

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: José Enamorado abrió el marcador

Los rojos llegan al partido con ventaja de 2-1 desde el duelo de ida, en el que el Tiburón perdió la oportunidad en condición de local y debe mejorar como visitante

EN VIVO América de Cali

“Gracias guerreros”: los memes que dejó la derrota de Colombia ante Argentina en el Mundial Sub-20

La Tricolor vio interrumpido su camino a la final ante la Albiceleste, en un duelo disputado hasta el último minuto en el que los de César Torres sucumbieron ante la presión

“Gracias guerreros”: los memes que

La inteligencia artificial de Google predijo el resultado de Colombia en el Mundial Sub-20: acertó el marcador

Horas antes de que se disputara el partido en el estadio Nacional de Santiago, sucedió un hecho curioso con el buscador señalado por una exjugadora de la Tricolor

La inteligencia artificial de Google

Millonarios rindió tributo a Miguel Ángel Russo en la previa del duelo con Deportivo Pereira: “Todo se cura con amor”

El entrenador argentino supo salir campeón con el cuadro Embajador en 2017, cuando los bogotanos vencieron a Independiente Santa Fe en la gran final

Millonarios rindió tributo a Miguel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Destruyen millonario cargamento de cocaína

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Colombia al ‘Victoria´s

Así reaccionó Colombia al ‘Victoria´s Secret Fashion Show 2025′: Karol G y Valentina Castro se se robaron la pasarela

Así fue el ‘Victoria’s Secret Fashion Show’: sonó a Colombia con la presentación de Karol G y Valentina Castro debutó junto a los “ángeles”

Gregorio Pernía soltó dura reflexión sobre las redes sociales: “No es real, nada es real”

Karol G desplegó sus alas durante su paso por el Victoria’s Secret Fashion Show: así fue su presentación

Así brilló la colombiana Valentina Castro en el desfile de Victoria’s Secret: rompió la pasarela en la línea Pink

Deportes

EN VIVO América de Cali

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: José Enamorado abrió el marcador

“Gracias guerreros”: los memes que dejó la derrota de Colombia ante Argentina en el Mundial Sub-20

Así título la prensa argentina la victoria frente a Colombia en mundial sub-20 de Chile

La inteligencia artificial de Google predijo el resultado de Colombia en el Mundial Sub-20: acertó el marcador

Millonarios rindió tributo a Miguel Ángel Russo en la previa del duelo con Deportivo Pereira: “Todo se cura con amor”