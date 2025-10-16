El Tigre Castillo arremetió contra periodista que filtro audio en el que afirma cobrar por entrevistas: “Nos tenemos que ver”

Jairo Castillo habló de su polémica con Steven Arce- crédito @Estoescali/ TikTok

El ambiente del fútbol colombiano se agitó tras la difusión de un audio donde Jairo “El Tigre” Castillo, exfigura e ídolo del América de Cali, admite abiertamente cobrar por conceder entrevistas, hecho que se viralizó tras su conversación con un periodista de Caracol Radio.

La revelación provocó una oleada de comentarios entre aficionados y miembros de la prensa, quienes reaccionaron ante la postura del exjugador Escarlata.

Al parecer, Castillo rechazó la solicitud de una entrevista argumentando: “No mi hermano, yo cobro. Yo estoy cobrando por salir y dar entrevistas, estoy cobrando”. La publicación de este fragmento generó debate y críticas sobre la relación entre deportistas y medios de comunicación en Colombia.

“Muy mala la actitud, está en su derecho de no hablar, pero no es la forma de responder”, “Cuando era campeón de América y estaba bien si salía a hablar, ahora no le sirven los medios” o “No es la primera vez que hace lo mismo, desde que se retiró siempre responde igual cuando lo buscan”, fueron algunos de los comentarios que recibió el exfutbolista.

Tras la polémica inicial, el propio Castillo acudió a aclarar públicamente que el periodista aludido fue Steven Arce, conductor destacado en la cobertura del América de Cali para la misma cadena radial.

Castillo expresó sus molestias por la divulgación del audio y señaló que solamente cobra a quienes no considera amigos, afirmando: “Oiga, ni Petro me puso a correr duro como Arce. Te enojaste porque te cobré. Por qué te enojás si no eres amigo mío, a los que son amigos no les cobro. Pregúntale a Jaime Dinas”.

El exdelantero también puso en duda el criterio del periodista sobre la publicación del audio, agregando: “Vamos a ver si hubiese sido Carlos Alberto o Faustino hubieses subido el audio, pregúntales a ellos si no cobran o quién sí y a quién no. Nos tenemos que ver por ahí en una cancha o algún evento. Saludos”, manifestó Castillo en un video que se viralizó en redes sociales.

Hasta el momento, Steven Arce no ha emitido declaraciones respecto al asunto. La publicación del audio y la postura tomada por Castillo centraron el debate en la ética de la divulgación de conversaciones privadas y en el cobro de exjugadores por su participación en los medios de comunicación, encendiendo la discusión en el entorno del fútbol nacional.

Qué es de la vida de Jairo Castillo, ídolo de América de Cali

A nivel noticioso,lo último que se supo sobre la vida de Jairo Castillo es que en julio de 2025 recibió su licencia como entrenador de fútbol, debido a su preparación, fue visto junto a figuras como Yimi Chara y William Tesillo en las oficinas de Acolfutpro.

En 2017, AS expuso un especial sobre la carrera de Castillo, que en ese momento indicó que estaba tranquilo viviendo su retiro en Cali, en donde trabajó con varias escuelas de fútbol.

De hecho, en ese momento indicó que buscaría ser agente de jóvenes promesas, pero meses más tarde denunció que el fútbol profesional en Colombia se había convertido en un negocio negativo, asegurando que le habían pedido dinero para poder contratar a sus representados.

“El cuento ahora es que hay que pagar para jugar. Si me toca pagar para que me pongan un jugador, hay que hacerlo”, declaró Castillo en ese momento.

Además, Castillo fue noticia mundial debido a que en redes sociales se generó el rumor de que había demandado a Radamel Falcao García por el sobrenombre de “El Tigre”, lo que fue desmentido de manera inmediata por su círculo cercano.