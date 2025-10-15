Néstor Lorenzo se mantiene invicto en partidos amistosos con la selección Colombia: su rendimiento supera el 90%

Néstor Lorenzo clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el tercer puesto de la Eliminatoria Sudamericana - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El registro invicto de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia en partidos amistosos permanece intacto, luego de que el equipo nacional empatara 0-0 frente a Canadá en el cierre de la fecha FIFA de octubre.

Este resultado llegó después de la contundente victoria 4-0 frente a México, lograda días antes.

Aunque tanto México como Canadá forman parte de la Concacaf, estas selecciones, al igual que Estados Unidos, no están disputando las eliminatorias rumbo al próximo Mundial, por su condición de países anfitriones para el torneo que se celebrará de junio a julio de 2026.

Este ciclo, que inició en junio de 2022, permitió a la Selección Colombia sumar una racha invicta de 25 partidos bajo la conducción de Lorenzo, cifra que se extendió durante una parte de las Eliminatorias Sudamericanas y también en la Copa América 2024.

Sin embargo, esta marca llegó a su fin cuando la selección cayó en la final del torneo, siendo superada en tiempo extra por Argentina.

Néstor Lorenzo en el estadio Fiscal de Talca, para el primer partido de la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 - crédito FCF

A pesar del tropiezo en la Copa América, el entrenador argentino mantiene su invicto exclusivamente en amistosos, llegando a 16 encuentros sin conocer la derrota.

Desde su llegada, el equipo nacional enfrentó siete veces a selecciones de Concacaf, obteniendo un saldo favorable de 19 goles a favor y 6 en contra, sin registrar derrotas en estas citas.

El lapso incluyó choques ante rivales de alto perfil como España, Alemania, Japón o Corea del Sur, con resultados positivos también en esos compromisos.

En total, los dirigidos por Lorenzo han logrado una efectividad del 91,11%, promediando 2,27 goles marcados por partido y 0,73 recibidos a lo largo de su proceso.

Este rendimiento reafirma la solidez del equipo durante el ciclo del técnico, que habitualmente dirige los encuentros luciendo la tradicional camisa de color vino tinto. 13 partidos terminaron en victoria y los tres restantes en empate.

Estos son los partidos y los resultados de los partidos amistosos de Néstor Lorenzo como entrenador:

Néstor Lorenzo llegó a la selección Colombia tras la salida de Reinaldo Rueda - crédito REUTERS/Rodrigo Valle

Septiembre de 2022

25 de septiembre : Colombia 4-1 Guatemala

28 de septiembre: Colombia 3-2 México

Noviembre de 2022

20 de noviembre: Colombia 2-0 Paraguay

Enero de 2023

29 de enero: Estados Unidos 0-0 Colombia

Marzo de 2023

24 de marzo : Corea del Sur 2-2 Colombia

28 de marzo: Japón 1-2 Colombia

Junio de 2023

16 de junio : Colombia 1-0 Iraq

20 de junio: Alemania 0-2 Colombia

Diciembre de 2023

10 de diciembre : Colombia 1-0 Venezuela sub-23

17 de diciembre: México 2-3 Colombia

Marzo de 2024

22 de marzo : España 0-1 Colombia

26 de marzo: Rumania 2-3 Colombia

Junio 2024

8 de junio : Estados Unidos 1-5 Colombia

15 de junio: Colombia 3-0 Bolivia

Octubre 2025

12 de octubre : México 0-4 Colombia

15 de octubre: Canadá 0-0 Colombia

Cuándo es el próximo partido amistoso de la selección Colombia

La "Tricolor" empató su segundo partido de preparación ante Canadá en el estadio Red Bull de Nueva Jersey - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Antes del sorteo para el próximo Mundial, la Selección Colombia tiene en agenda dos amistosos, aunque uno de ellos enfrenta dificultades para concretarse. El siguiente partido confirmado está previsto frente a Nueva Zelanda, equipo ya clasificado para la cita mundialista, el sábado 15 de noviembre en el Chase Stadium de la Florida, en Estados Unidos.

Este encuentro ofrecerá al entrenador Néstor Lorenzo una oportunidad adicional para observar jugadores y afinar el rendimiento colectivo de cara a la elaboración de la nómina definitiva que viajará a la Copa del Mundo.

En relación al segundo amistoso, el panorama se ha complicado. Según lo pactado originalmente entre la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Confederación de Nigeria, el compromiso ante Nigeria debía realizarse el 18 de noviembre en el Citi Field de Nueva York.

Sin embargo, la selección africana quedó segunda en el grupo B de las eliminatorias con 17 puntos, luego de vencer por 4-0 a Benín y perder el cupo directo ante Sudáfrica, selección que retorna a un Mundial dieciséis años después de ser país organizador en 2010. Este resultado obliga a Nigeria a disputar la repesca en la misma ventana de fechas reservada para el enfrentamiento con Colombia, hecho que torna inviable la realización del amistoso.