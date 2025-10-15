Deportes

Néstor Lorenzo se mantiene invicto en partidos amistosos con la selección Colombia: su rendimiento supera el 90%

Cuando llegó a dirigir la selección nacional, el entrenador nacido en Argentina dirigió 25 partidos sin conocer la derrota, pero la racha terminó con la final perdida de la Copa América USA 2024

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Néstor Lorenzo clasificó a la
Néstor Lorenzo clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el tercer puesto de la Eliminatoria Sudamericana - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El registro invicto de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia en partidos amistosos permanece intacto, luego de que el equipo nacional empatara 0-0 frente a Canadá en el cierre de la fecha FIFA de octubre.

Este resultado llegó después de la contundente victoria 4-0 frente a México, lograda días antes.

Aunque tanto México como Canadá forman parte de la Concacaf, estas selecciones, al igual que Estados Unidos, no están disputando las eliminatorias rumbo al próximo Mundial, por su condición de países anfitriones para el torneo que se celebrará de junio a julio de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este ciclo, que inició en junio de 2022, permitió a la Selección Colombia sumar una racha invicta de 25 partidos bajo la conducción de Lorenzo, cifra que se extendió durante una parte de las Eliminatorias Sudamericanas y también en la Copa América 2024.

Sin embargo, esta marca llegó a su fin cuando la selección cayó en la final del torneo, siendo superada en tiempo extra por Argentina.

Néstor Lorenzo en el estadio
Néstor Lorenzo en el estadio Fiscal de Talca, para el primer partido de la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 - crédito FCF

A pesar del tropiezo en la Copa América, el entrenador argentino mantiene su invicto exclusivamente en amistosos, llegando a 16 encuentros sin conocer la derrota.

Desde su llegada, el equipo nacional enfrentó siete veces a selecciones de Concacaf, obteniendo un saldo favorable de 19 goles a favor y 6 en contra, sin registrar derrotas en estas citas.

El lapso incluyó choques ante rivales de alto perfil como España, Alemania, Japón o Corea del Sur, con resultados positivos también en esos compromisos.

En total, los dirigidos por Lorenzo han logrado una efectividad del 91,11%, promediando 2,27 goles marcados por partido y 0,73 recibidos a lo largo de su proceso.

Este rendimiento reafirma la solidez del equipo durante el ciclo del técnico, que habitualmente dirige los encuentros luciendo la tradicional camisa de color vino tinto. 13 partidos terminaron en victoria y los tres restantes en empate.

Estos son los partidos y los resultados de los partidos amistosos de Néstor Lorenzo como entrenador:

Néstor Lorenzo llegó a la
Néstor Lorenzo llegó a la selección Colombia tras la salida de Reinaldo Rueda - crédito REUTERS/Rodrigo Valle

Septiembre de 2022

  • 25 de septiembre: Colombia 4-1 Guatemala
  • 28 de septiembre: Colombia 3-2 México

Noviembre de 2022

  • 20 de noviembre: Colombia 2-0 Paraguay

Enero de 2023

  • 29 de enero: Estados Unidos 0-0 Colombia

Marzo de 2023

  • 24 de marzo: Corea del Sur 2-2 Colombia
  • 28 de marzo: Japón 1-2 Colombia

Junio de 2023

  • 16 de junio: Colombia 1-0 Iraq
  • 20 de junio: Alemania 0-2 Colombia

Diciembre de 2023

  • 10 de diciembre: Colombia 1-0 Venezuela sub-23
  • 17 de diciembre: México 2-3 Colombia

Marzo de 2024

  • 22 de marzo: España 0-1 Colombia
  • 26 de marzo: Rumania 2-3 Colombia

Junio 2024

  • 8 de junio: Estados Unidos 1-5 Colombia
  • 15 de junio: Colombia 3-0 Bolivia

Octubre 2025

  • 12 de octubre: México 0-4 Colombia
  • 15 de octubre: Canadá 0-0 Colombia

Cuándo es el próximo partido amistoso de la selección Colombia

La "Tricolor" empató su segundo
La "Tricolor" empató su segundo partido de preparación ante Canadá en el estadio Red Bull de Nueva Jersey - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Antes del sorteo para el próximo Mundial, la Selección Colombia tiene en agenda dos amistosos, aunque uno de ellos enfrenta dificultades para concretarse. El siguiente partido confirmado está previsto frente a Nueva Zelanda, equipo ya clasificado para la cita mundialista, el sábado 15 de noviembre en el Chase Stadium de la Florida, en Estados Unidos.

Este encuentro ofrecerá al entrenador Néstor Lorenzo una oportunidad adicional para observar jugadores y afinar el rendimiento colectivo de cara a la elaboración de la nómina definitiva que viajará a la Copa del Mundo.

En relación al segundo amistoso, el panorama se ha complicado. Según lo pactado originalmente entre la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Confederación de Nigeria, el compromiso ante Nigeria debía realizarse el 18 de noviembre en el Citi Field de Nueva York.

Sin embargo, la selección africana quedó segunda en el grupo B de las eliminatorias con 17 puntos, luego de vencer por 4-0 a Benín y perder el cupo directo ante Sudáfrica, selección que retorna a un Mundial dieciséis años después de ser país organizador en 2010. Este resultado obliga a Nigeria a disputar la repesca en la misma ventana de fechas reservada para el enfrentamiento con Colombia, hecho que torna inviable la realización del amistoso.

Temas Relacionados

Néstor LorenzoSelección ColombiaAmistosos Selección ColombiaInvícto Néstor LorenzoMundial 2026Colombia-Deportes

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Colo Colo - EN VIVO: Siga aquí el partido de la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Las Azucareras por segunda vez en la historia llegaron a esta instancia y ante las chilenas buscarán por primera vez clasificar a la final del torneo continental

Deportivo Cali vs. Colo Colo

Colombia vs. Argentina EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

La selección Colombiana, dirigida por César Torres, buscarán la primera final en este torneo orbital, mientras que los argentinos intentarán volver a un partido decisivo por el título después de 18 años de ausencia en esta categoría

Colombia vs. Argentina EN VIVO:

Así ve la prensa argentina a la Selección Colombia de cara al duelo del Mundial Sub-20: “Una semi caliente”

El equipo colombiano jugarán su segunda semifinal en un Mundial Sub-20 ante la selección que más veces ha ganado el título de la categoría

Así ve la prensa argentina

Deportivo Cali recibirá millonaria cifra tras llegar a acuerdos con empresas y personas a las que les debe plata: “Cesó la horrible noche”

El empalme entre la actual junta directiva y la nombrada por IDC, nuevo grupo inversor dueño del cuadro Azucarero, avanza más rápido de lo plasmado en el cronograma

Deportivo Cali recibirá millonaria cifra

Simón García, figura de la selección Colombia, reveló la clave para jugar ante Argentina: “No caer en provocaciones”

La “Tricolor” juvenil se prepara para lo que será uno de los encuentros más importantes de la categoría en los últimos 30 años

Simón García, figura de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes regiones del país mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo

ENTRETENIMIENTO

Goyo revive su paso por

Goyo revive su paso por Victoria’s Secret y celebra el éxito de Karol G en la pasarela de lencería más famosa

Cris Valencia señaló a Westcol de frenar su carrera musical y el ‘streamer’ reveló malos tratos que recibieron por parte del cantante: “Era para haberle metido la mano”

Creadora de contenido española probó frutas colombianas y compartió la experiencia causando varias reacciones en las redes sociales: “Me recuerda al plástico fundido”

Juliana, hermana de Yina Calderón, aclaró si amenazó a La Jesuu: “Lo que hicimos fue advertirlas”

Valentina Castro hace historia al convertirse en la primera modelo colombiana en desfilar para Victoria’s Secret

Deportes

Deportivo Cali vs. Colo Colo

Deportivo Cali vs. Colo Colo - EN VIVO: Siga aquí el partido de la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Colombia vs. Argentina EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

Así ve la prensa argentina a la Selección Colombia de cara al duelo del Mundial Sub-20: “Una semi caliente”

Deportivo Cali recibirá millonaria cifra tras llegar a acuerdos con empresas y personas a las que les debe plata: “Cesó la horrible noche”

Simón García, figura de la selección Colombia, reveló la clave para jugar ante Argentina: “No caer en provocaciones”