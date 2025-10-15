Este sería el plan de la selección Colombia para reemplazar a Nigeria en el amistoso de noviembre: habría una opción fuerte

La selección Colombia empezó a buscar equipo para el segundo amistoso de noviembre, tras la caída de Nigeria por las eliminatorias - crédito Chris Jones/IMAGN IMAGES

La selección Colombia sigue en preparación para la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, en la que ya venció 4-0 al Tri en Texas en su primer amistoso de cara al certamen, esperando que se repita lo mismo contra Canadá el 14 de octubre en Nueva Jersey.

Sin embargo, la Tricolor perdió el duelo frente a Nigeria porque jugará los playoffs de las eliminatorias africanas, a las que clasificó por ser uno de los mejores segundos en la primera ronda y gracias a una resolución de la confederación de ese continente que benefició a las Águilas.

Es por eso que la Federación Colombiana de Fútbol ya avanzaría con un plan para buscar un rival para ese encuentro del 11 de noviembre, que será el último de los cafeteros antes del sorteo del mundial, en el que necesita entrar a las primeras 12 posiciones para ser cabeza de serie.

El próximo rival de Colombia

Ante la goleada de Nigeria sobre Benín, se cayeron las posibilidades del amistoso en noviembre con la Tricolor, que lo programó desde septiembre sin esperar que ocurriera un escenario como el que se dio el 14 de octubre, que llevó a los africanos a los playoffs que lo acercan al torneo de repechaje de la FIFA.

Es por eso que la selección Colombia ahora buscaría un nuevo rival africano para el duelo de preparación, esperando cuadrar con alguno de los países que no tengan compromisos pactados para esas fechas y se confirme en los próximos días, pues de eso depende el plan para el cuerpo técnico.

Mientras se define un nuevo rival, Colombia se medirá ante Canadá - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La información fue dada a conocer por el periodista Julián Capera, en el canal deportivo ESPN, al mencionar que el plan de la FCF es mantenerse con un equipo de ese continente porque es un potencial equipo con el que se cruzaría en la fase de grupos del mundial, dependiendo del sorteo.

De otra parte, el objetivo de Colombia es jugar ese segundo amistoso de cualquier manera, pero con un conjunto de buen nivel y que ayude a que el combinado nacional siga probando jugadores que sean alternativas a la formación titular manejada durante las eliminatorias sudamericanas.

Colombia buscaría otro amistoso con un equipo africano, de un nivel similar a Nigeria - crédito Sodiq Adelakun/REUTERS

Se espera que la Federación Colombiana de Fútbol se pronuncie por lo ocurrido con Nigeria, que golpeó fuertemente todo el proceso del entrenador Néstor Lorenzo porque necesita estos cuatro encuentros en 2025 para definir los jugadores que irán a la Copa del Mundo.

Posibilidades de rival

En caso de que la Federación Colombiana de Fútbol se mantenga en la idea de enfrentar un equipo africano, hay varias posibilidades que pueden beneficiar al combinado nacional, pero dependerá de la agenda de cada seleccionado porque en diciembre arranca la Copa Africana de Naciones.

La primera opción es con alguno de los clasificados de manera directa al mundial, que fueron nueve los que obtuvieron su cupo en la última fecha de las eliminatorias, la mayoría de ellos no tienen amistosos programados en noviembre y sería beneficioso para la Tricolor.

Cabo Verde terminó líder del grupo D de la Eliminatoria Africana rumbo a la Copa Mundial 2026 - crédito FIFA

Dichos equipos para Colombia son Sudáfrica, Egipto, Senegal, Marruecos, Costa de Marfil, Argelia, Túnez, Ghana y Cabo Verde, este último fue la sorpresa al avanzar por primera vez a un certamen de la FIFA al ganar el grupo D con 23 puntos, superando a históricos como Camerún.

La segunda alternativa es con alguno de los países eliminados, casi todos son de bajo rendimiento y que no serían un rival para probar a la selección Colombia, pero dependerá de lo que Lorenzo decida para ayudar a sus dirigidos en el proceso de preparación para el mundial.