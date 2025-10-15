Boca Juniors tendría decidido el futuro de Frank Fabra: su contrato vence en diciembre de 2025

Frank Fabra es uno de los jugadores más resistidos por la hinchada de Boca Juniors- crédito Fotobaires

La decisión de Boca Juniors de no renovar el contrato de Frank Fabra, lateral colombiano con casi una década en el club, marca un punto de inflexión en el mercado de fichajes sudamericano.

Según explicó el periodista Alexis Rodríguez, la directiva Xeneize ya comunicó que el vínculo con Fabra finalizará en diciembre de 2025 y no habrá extensión, lo que deja al jugador ante un futuro incierto y, hasta el momento, sin ofertas desde el fútbol colombiano.

La noticia, difundida por Rodríguez, pone fin a meses de especulaciones sobre la continuidad del defensor en el club argentino. Aunque la fecha de expiración del contrato era conocida, la confirmación de que Boca no tiene intención de renovarlo transforma la situación en un cierre definitivo de ciclo.

Y es que dicha postura respondería tanto a una evaluación deportiva como a una estrategia institucional de reordenamiento de la plantilla, en la que el ciclo de Fabra se considera agotado.

El recorrido de Fabra en Boca Juniors ha estado marcado por momentos de brillo y episodios de desgaste. Desde su llegada en 2016, el colombiano se consolidó como titular, aportó goles decisivos y fue pieza clave en la obtención de títulos de liga y copas locales.

No obstante, con el paso de los años, el rendimiento del colombiano se vio afectado por lesiones, altibajos y críticas, además de situaciones como la expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023, un hecho que supuso un golpe a su imagen y confianza.

La pérdida de protagonismo de Fabra se acentuó bajo la dirección técnica de Diego Martínez, que lo relegó a la condición de tercera opción en su puesto.

Además, durante 2025, la participación del lateral fue mínima: Fabra apenas sumó minutos en un puñado de partidos. Incluso cuando Miguel Ángel Russo regresó al banquillo, surgieron rumores sobre una posible recuperación del lugar del lateral, pero el proyecto deportivo del club ya había cerrado la puerta a una extensión de su contrato.

En el panorama actual, la falta de interés desde Colombia añade un elemento de incertidumbre al futuro de Fabra. Alexis Rodríguez destacó que ningún club colombiano ha realizado acercamientos formales para fichar al carrilero izquierdo en la próxima temporada.

La ausencia de ofertas domésticas agrava la complejidad del escenario para el lateral, que ha estado fuera del radar mediático nacional durante varios años.

Ante la inminente finalización de su vínculo con Boca y el silencio desde Colombia, las alternativas para Fabra parecen orientarse hacia el mercado internacional. Ligas como las de México, Brasil y Estados Unidos podrían convertirse en destinos viables para el jugador, mientras que algunos clubes de Argentina también han mostrado interés en el pasado.

El papel de Frank Fabra en Boca Juniors

Fabra fue fundamental para que Boca haya conseguido nueve títulos locales en ocho años: cuatro ligas, dos supercopas, dos Copas de la Liga y una Copa Argentina.

Además, el lateral izquierdo ha recibido distinciones tales como hacer parte del equipo ideal de la Copa Libertadores 2016 y ser catalogado como el mejor carrilero de la Liga Argentina 2016/17.

Así mismo, Fabra es el lateral izquierdo con más goles en la historia de Boca Juniors con 13 goles. Tales participaciones han generado que incluso el mismo Juan Román Riquelme lo haya llenado de elogios en múltiples ocasiones, así como lo haya defendido de las múltiples críticas que ha recibido en las últimas temporadas.

De hecho, el máximo ídolo del club argentino ha comparado al colombiano con Marcelo, histórico defensor brasileño que supo tocar la gloria con Real Madrid y con Fluminense, club que venció a Boca Juniors en la más reciente final de la Copa Libertadores.

Fabra, que no pudo disputar la fase final del certamen continental de 2018 cuando los xeneizes cayeron con River Plate en el duelo definitivo, se ausentó del mundial de Rusia 2018 luego de sufrir una rotura de ligamentos en medio de un entrenamiento con el club argentino.

No obstante, el lateral colombiano supo reponerse de tal situación y completa 224 partidos con los argentinos, con quienes ha anotado 14 goles y aportado 29 asistencias.