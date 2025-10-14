Este es el futbolista canadiense con raíces colombianas que podría enfrentar a la “Tricolor” en su segundo amistoso FIFA: “Mi abuelo quiere que empatemos”

El futbolista se refirió al partido ante los "Cafeteros" - crédito @onesoccer / Instagram

Colombia ya se prepara para lo que será su segundo partido de cara a lo que será el Mundial de 2026.

Después de la goleada ante México en Dallas (Texas), la “Tricolor” jugará ante la selección de Canadá, partido que se jugará a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Red Bull de Nueva Jersey.

Jonathan Osorio se consolidó como una de las grandes figuras del Toronto FC de la MLS de Estados Unidos - crédito Jim Dedmon / Imagn Images

Dentro de los condimentos que tendrá el partido entre los norteamericanos y los sudamericanos, se vivirá un duelo de dos mezclas culturales representadas en el volante canadiense Jonathan Osorio, jugador del Toronto FC de la MLS, con orígenes colombianos de su familia en Medellín:

Antes del partido frente a la “Tricolor”, le consultaron a Osorio sobre los recuerdos y conceptos que tiene de Colombia

“Bueno, primero que todo, tengo muchos recuerdos del Mundial de Francia 1998 cuando jugaban Carlos Valderrama y Faustino Asprilla y Freddy Rincón, en las historias con mis abuelos y mi papá y tengo una sensación única de Colombia, es un buen país muy bueno en el fútbol", dijo.

Además, destacó el nivel de Luis Díaz y de James Rodríguez, mostrando su emoción por lo que será el partido ante los “Cafeteros”

“Creo que cuando juegas contra jugadores como James, Luis Díaz, figuras de Colombia, creo que será emocionante”, expresó.

Finalmente, sobre la consulta de a qué país apoyarán en el juego entre colombianos y canadienses en Nueva Jersey, recordó sus raíces “cafeteras”, mencionando que quiere que empaten.

“Con respecto a si me dicen algo sobre si gana Colombia o Canadá, creo que mi abuelo quiere que empatemos, pero más allá de eso, mi familia está muy orgullosa de que tenga esta oportunidad, así que espero que sea un buen juego”, explicó.

Quién es Jonathan Osorio

El volante del Toronto FC espera una oportunidad con la "hoja solitaria". Aquí cuando explicó los motivos de jugar con Canadá - crédito @javirenovatotv / Instagram

El 25 de junio de 2025, en charla con el periodista Javier Renovato de Telemundo, previo a la Copa de Oro, el volante habló sobre sus sensaciones de representar a Canadá, y explicó que su objetivo es verse en el Mundial de 2026 dentro de la selección norteamericana.

“Creo que todavía tenemos la Copa de Oro, que nos ayudará a prepararnos, amistosos contra equipos muy buenos que nos pueden ayudar también. Es un orgullo, la verdad, me siento muy bendecido de ser canadiense y de ser parte de esta historia, del deporte de este país. Me veo en el Mundial 2026″, dijo.

Además, se le consultó acerca de lo que piensa la familia colombiana de Osorio, sobre jugar en Canadá, y también de ñapa escogió la ciudad preferida de nuestro país.

“Están muy felices, se sienten muy orgullosos de mí, y la verdad estoy muy bendecido de tener no solo dos padres, sino una familia que me apoya mucho, que me da mucha buena energía en todo lo que he hecho. Por otra parte, es una pregunta muy complicada, tengo más familia en Medellín, así que si tengo que elegir, voy por Medellín”, destacó

Estadísticas de Jonathan Osorio en la temporada 2025

Sep 20, 2025; Columbus, Ohio, USA; Toronto FC midfielder Jonathan Osorio (21) and Columbus Crew forward Ibrahim Aliyu (11) go for the ball during the second half at Lower.com Field. Mandatory Credit: Joseph Maiorana-Imagn Images

Durante la temporada, Osorio jugó 24 partidos (MLS de Estados Unidos y Campeonato Canadiense) en 1852 minutos, anotando en tres ocasiones.

22 de febrero de 2025 - MLS: 90 minutos y gol en el D.C United 2-2 Toronto FC

24 de mayo de 2025 - MLS: 27 minutos y gol en el Toronto FC 1-2 Nashville

30 de agosto de 2025 - MLS: 90 minutos y gol en el Toronto FC 1-1 Montreal

Con la selección de Canadá, Osorio jugó 92 minutos en 4 partidos en las finales de la Concacaf Nations League, en donde recibió la amarilla en una ocasión:

15 de noviembre de 2024 - Concacaf Nations League: 29 minutos en el Surinam 0-1 Canadá

19 de noviembre de 2024 - Concacaf Nations League: Suplente en el Canadá 3-0 Surinam

20 de marzo de 2025 - Concacaf Nations League: 60 minutos en el Canadá 0-2 México

23 de marzo de 2025- Concacaf Nations League: 3 minutos en el Canadá 2-1 Estados Unidos