Deportes

Liverpool no se arrepiente de haber vendido a Luis Díaz al Bayern Múnich: “Competencia adicional”

El “Guajiro” se destacó en el título del cuadro inglés de la ‘Premier League’ 2024-2025, pero prefirió salir del equipo porque no le mejoraron su salario en el Liverpool

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Luis Díaz fue uno de
Luis Díaz fue uno de los pilares claves para Liverpool - crédito Rui Vieira / AP Foto

Las voces sobre la ausencia de Luis Díaz hacen que se extrañe en el mundo Liverpool.

Los equipos tienen realidades opuestas: Liverpool sufre en el comienzo de la temporada 2025-2026, mientras que Luis Díaz tiene un inicio destacado en la Bundesliga con Bayern Múnich.

Ante estas diferencias entre Liverpool y Bayern, hay rumores sobre la postura de los directivos del Liverpool, encabezados por el grupo económico FSG.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En Inglaterra firman que la
En Inglaterra firman que la salida de "Lucho" fue algo beneficioso - crédito Jon Super / AP Foto

En ese orden de ideas, el 13 de octubre de 2025, el portal Rousing The Kop, con información del periodista Graeme Bailey, aseguró que en el entorno Liverpool no se arrepienten de haber vendido al futbolista colombiano.

“Si el Liverpool hubiera mantenido a Luis Díaz esta temporada, probablemente habría seguido jugando como el atacante habitual del lado izquierdo de Arne Slot. Sin embargo, con la contratación de Florian Wirtz y Hugo Ekitike, quienes pueden desempeñar el mismo rol, habría habido competencia adicional para el ex número 7. Con la joven estrella Río Ngumoha también emergiendo como una opción genuina para Slot, Bailey dice que Liverpool no cree que estén peor que la temporada pasada”, escribió el periodista.

La crítica a la directiva del Liverpool por la ausencia de Luis Díaz: esto dijo referente

Daniel Sturridge habló sobre la
Daniel Sturridge habló sobre la salida de Luis Díaz - crédito Peter Powell / REUTERS

Por otra parte, en la misma línea de debate sobre la salida de Luis Díaz, el exdelantero inglés Daniel Sturridge habló en la cadena Sky Sports sobre la ausencia del colombiano en el frente de ataque:

“Para mí, Luis Díaz es una gran pérdida. Si analizamos el Liverpool del año pasado y cómo solían presionar, creo que podría decirse que era él que presionaba a los tres delanteros. Si observamos el Liverpool del año pasado, él era quien marcaba la intensidad en la presión de los tres delanteros. Siempre debe haber alguien que diga ‘no me interesan las estadísticas’, quiero que el equipo gane”

Estadísticas de Luis Díaz en la pasada temporada con Liverpool

Luis Díaz se destacó como
Luis Díaz se destacó como uni de los grandes en el título de Liverpool - crédito Jon Super / AP Foto

El colombiano, en la temporada 2024-2025, completó un total de 35 partidos en Premier League en 2344 minutos, de los cuales disputó 25 como titular y marcó en 13 ocasiones. A continuación esta es la lista detallada de goles que anotó.

  • 11 de mayo de 2025 - Premier League: 90 minutos y gol en Liverpool 2-2 Arsenal
  • 27 de abril de 2025 - Premier League: 90 minutos y gol en el Liverpool 5-1 Tottenham Hotspur
  • 13 de abril de 2025 - Premier League: 90 minutos y gol en el Liverpool 2-1 West Ham
  • 6 de abril de 2025 - Premier League: 35 minutos y gol en el Fulham 3-2 Liverpool
  • 16 de febrero de 2025 - Premier League: 71 minutos y gol en el Liverpool 2-1 Wolverhampton
  • 29 de diciembre de 2025 - Premier League: 90 minutos y gol en el West Ham 0-5 Liverpool
  • 22 de diciembre de 2024 - Premier League: 87 minutos y doblete en el Tottenham Hotspur 3-6 Liverpool
  • 21 de septiembre de 2024 - Premier League: 72 minutos y doblete en el Liverpool 3-0 Bournemouth
  • 1 de septiembre de 2024 - Premier League: 66 minutos y doblete en el Manchester United 0-3 Liverpool
  • 25 de agosto de 2024 - Premier League: 72 minutos y gol en el Liverpool 2-0 Brentford

En la Copa de la Liga jugó un total de 202 minutos en 4 partidos, siendo titular en dos ocasiones, y marcó en una oportunidad, en donde llegó a la final de dicho torneo, perdiendo frente a Newcastle el 16 de marzo de 2025 por 2-1 en el estadio de Wembley.

  • 30 de octubre de 2024 - Copa de la Liga de Inglaterra: 90 minutos y gol en el Brighton & Hove Albion 2-3 Liverpool

Y a nivel internacional, en la Liga de Campeones, logró disputar 9 partidos en 634 minutos, de los cuales jugó 7 como titular y anotó en tres ocasiones, en donde Liverpool llegó hasta los octavos de final y en donde perdió desde los tiros del punto penal ante París Saint-Germain.

  • 5 de noviembre de 2024 - Champions League: 90 minutos y triplete en el Liverpool 4-0 Bayer Leverkusen

Cuando vuelve a jugar Bayern Múnich

Luis Díaz celebrando el gol
Luis Díaz celebrando el gol del Bayern ante el Eintracht Frankfurt - crédito Kai Pfaffenbach / REUTERS

Los “Gigantes de Baviera” volverán a jugar volverán a la acción de la Bundesliga cuando jueguen el “Der Klassiker” (que traduce al alemán El Clásico) ante el Borussia Dortmund, el 18 de octubre de 2025 a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia).

Temas Relacionados

Luis DíazBayern MúnichLiverpoolBundesligaPremier LeagueHugo EkitikeFlorian WirtzColombia-Deportes

Más Noticias

Elogios provenientes desde Europa a Néiser Villarreal por su gran actuación con Colombia en el Mundial Sub-20: “Representa el sueño de su vida”

El delantero supera críticas y sanciones en Millonarios para brillar con la selección, donde su rendimiento y goles lo colocan como figura indiscutible del torneo juvenil

Elogios provenientes desde Europa a

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en Nueva York en la fecha FIFA de octubre

El segundo encuentro amistoso en la fecha Fifa de octubre se jugará desde las 7:00 p. m. el estadio Sports Illustrated, de Nueva York

Colombia vs. Canadá - EN

Técnico de la selección Colombia Sub-20 bajó de las nubes a jugadores e hinchas de cara al duelo decisivo ante Argentina: “No hemos conseguido nada”

El equipo “Cafetero” tendrá varias bajas de peso tanto en defensa como en ataque, con las ausencias de Carlos Sarabia y de Néiser Villarreal

Técnico de la selección Colombia

Egan Bernal sigue subiendo posiciones en el ráanking UCI y se acerca al top 30 de los mejores del mundo

El líder del Ineos Grenadiers es el mejor colombiano en la reciente actualización de la Unión Ciclística Internacional: es su mejor temporada tras el fuerte accidente en 2022

Egan Bernal sigue subiendo posiciones

Así fue la única semifinal que jugó Colombia en el Mundial Sub-20: esta es la historia

Los dirigidos por César Torres buscarán clasificar a la final de la cita orbital cuando enfrenten a la selección Argentina el miércoles 15 de septiembre

Así fue la única semifinal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Quién es Luis Alberto Rendón,

Quién es Luis Alberto Rendón, músico y padre de Greeicy Rendón, involucrado en presunto caso de secuestro y tortura

Yina Calderón enfrentaría dura sanción si no se presenta en ‘Stream Fighters’: esta es la millonada que le tendría que pagar a Westcol

Karina García contó cuánto dinero pagó por cada una de las carillas de su nuevo diseño de sonrisa: más de un salario mínimo por diente

Yina Calderón respondió a supuestas amenazas del novio de Andrea Valdiri: “Eres una carnicera activa”

Yina Calderón contó que debió subir de peso para quedar a la par en la pelea contra Andrea Valdiri: “Estoy gruesita”

Deportes

Elogios provenientes desde Europa a

Elogios provenientes desde Europa a Néiser Villarreal por su gran actuación con Colombia en el Mundial Sub-20: “Representa el sueño de su vida”

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en Nueva York en la fecha FIFA de octubre

Técnico de la selección Colombia Sub-20 bajó de las nubes a jugadores e hinchas de cara al duelo decisivo ante Argentina: “No hemos conseguido nada”

Egan Bernal sigue subiendo posiciones en el ráanking UCI y se acerca al top 30 de los mejores del mundo

Así fue la única semifinal que jugó Colombia en el Mundial Sub-20: esta es la historia