Liverpool no se arrepiente de haber vendido a Luis Díaz al Bayern Múnich: “Competencia adicional”

Luis Díaz fue uno de los pilares claves para Liverpool - crédito Rui Vieira / AP Foto

Las voces sobre la ausencia de Luis Díaz hacen que se extrañe en el mundo Liverpool.

Los equipos tienen realidades opuestas: Liverpool sufre en el comienzo de la temporada 2025-2026, mientras que Luis Díaz tiene un inicio destacado en la Bundesliga con Bayern Múnich.

Ante estas diferencias entre Liverpool y Bayern, hay rumores sobre la postura de los directivos del Liverpool, encabezados por el grupo económico FSG.

En Inglaterra firman que la salida de "Lucho" fue algo beneficioso - crédito Jon Super / AP Foto

En ese orden de ideas, el 13 de octubre de 2025, el portal Rousing The Kop, con información del periodista Graeme Bailey, aseguró que en el entorno Liverpool no se arrepienten de haber vendido al futbolista colombiano.

“Si el Liverpool hubiera mantenido a Luis Díaz esta temporada, probablemente habría seguido jugando como el atacante habitual del lado izquierdo de Arne Slot. Sin embargo, con la contratación de Florian Wirtz y Hugo Ekitike, quienes pueden desempeñar el mismo rol, habría habido competencia adicional para el ex número 7. Con la joven estrella Río Ngumoha también emergiendo como una opción genuina para Slot, Bailey dice que Liverpool no cree que estén peor que la temporada pasada”, escribió el periodista.

La crítica a la directiva del Liverpool por la ausencia de Luis Díaz: esto dijo referente

Daniel Sturridge habló sobre la salida de Luis Díaz - crédito Peter Powell / REUTERS

Por otra parte, en la misma línea de debate sobre la salida de Luis Díaz, el exdelantero inglés Daniel Sturridge habló en la cadena Sky Sports sobre la ausencia del colombiano en el frente de ataque:

“Para mí, Luis Díaz es una gran pérdida. Si analizamos el Liverpool del año pasado y cómo solían presionar, creo que podría decirse que era él que presionaba a los tres delanteros. Si observamos el Liverpool del año pasado, él era quien marcaba la intensidad en la presión de los tres delanteros. Siempre debe haber alguien que diga ‘no me interesan las estadísticas’, quiero que el equipo gane”

Estadísticas de Luis Díaz en la pasada temporada con Liverpool

Luis Díaz se destacó como uni de los grandes en el título de Liverpool - crédito Jon Super / AP Foto

El colombiano, en la temporada 2024-2025, completó un total de 35 partidos en Premier League en 2344 minutos, de los cuales disputó 25 como titular y marcó en 13 ocasiones. A continuación esta es la lista detallada de goles que anotó.

11 de mayo de 2025 - Premier League: 90 minutos y gol en Liverpool 2-2 Arsenal

27 de abril de 2025 - Premier League: 90 minutos y gol en el Liverpool 5-1 Tottenham Hotspur

13 de abril de 2025 - Premier League: 90 minutos y gol en el Liverpool 2-1 West Ham

6 de abril de 2025 - Premier League: 35 minutos y gol en el Fulham 3-2 Liverpool

16 de febrero de 2025 - Premier League: 71 minutos y gol en el Liverpool 2-1 Wolverhampton

29 de diciembre de 2025 - Premier League: 90 minutos y gol en el West Ham 0-5 Liverpool

22 de diciembre de 2024 - Premier League : 87 minutos y doblete en el Tottenham Hotspur 3-6 Liverpool

21 de septiembre de 2024 - Premier League: 72 minutos y doblete en el Liverpool 3-0 Bournemouth

1 de septiembre de 2024 - Premier League: 66 minutos y doblete en el Manchester United 0-3 Liverpool

25 de agosto de 2024 - Premier League: 72 minutos y gol en el Liverpool 2-0 Brentford

En la Copa de la Liga jugó un total de 202 minutos en 4 partidos, siendo titular en dos ocasiones, y marcó en una oportunidad, en donde llegó a la final de dicho torneo, perdiendo frente a Newcastle el 16 de marzo de 2025 por 2-1 en el estadio de Wembley.

30 de octubre de 2024 - Copa de la Liga de Inglaterra: 90 minutos y gol en el Brighton & Hove Albion 2-3 Liverpool

Y a nivel internacional, en la Liga de Campeones, logró disputar 9 partidos en 634 minutos, de los cuales jugó 7 como titular y anotó en tres ocasiones, en donde Liverpool llegó hasta los octavos de final y en donde perdió desde los tiros del punto penal ante París Saint-Germain.

5 de noviembre de 2024 - Champions League: 90 minutos y triplete en el Liverpool 4-0 Bayer Leverkusen

Cuando vuelve a jugar Bayern Múnich

Luis Díaz celebrando el gol del Bayern ante el Eintracht Frankfurt - crédito Kai Pfaffenbach / REUTERS

Los “Gigantes de Baviera” volverán a jugar volverán a la acción de la Bundesliga cuando jueguen el “Der Klassiker” (que traduce al alemán El Clásico) ante el Borussia Dortmund, el 18 de octubre de 2025 a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia).