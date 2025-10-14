DIM y una goleada histórica en Manizales: se impuso 1-5 al Once Caldas e ilusiona a sus hinchas con la séptima estrella

Once Caldas sufrió una apabullante derrota en condición de local- crédito @LigaBetPlayD/X

La tarde del lunes 13 de octubre de 2025 quedará grabada en la memoria del fútbol colombiano. En el estadio Palogrande de Manizales, Deportivo Independiente Medellín protagonizó una arrolladora victoria por 1-5 frente a Once Caldas, en un partido que se convirtió en auténtica exhibición ofensiva del equipo antioqueño.

El juego, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Finalización, dejó claro que el Poderoso llegó con todo a territorio caldense y redefinió sus aspiraciones de clasificación con una goleada de carácter histórico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde los primeros minutos, Medellín impuso condiciones. Aunque Once Caldas abrió el marcador con un tanto de Jefry Zapata al minuto 22, los visitantes no tardaron en responder. Brayan Léon Muñiz emparejó cifras con un gol al minuto 30, y poco después, al minuto 45+1, logró el segundo para Medellín antes del descanso.

En la segunda mitad el trámite no cambió: Francisco Fydriszewski remató la remontada al minuto 56, luego Léider Berrío amplió la diferencia al 67’ y finalmente Diego Moreno sentenció la goleada al minuto 88.

No fue solo la contundencia goleadora lo más destacado, sino también el control táctico y la contundencia en momentos clave. A pesar de que Once Caldas mantuvo una ligera superioridad en la posesión del balón (53.7 % frente a 46.3 %), Medellín supo surtir golpes certeros. Fueron 24 remates del visitante frente a 18 del local, de los cuales 10 fueron a puerta frente a 5 del Blanco Blanco.

Francisco Fydriszewski anotó un doblete frente a Once Caldas- crédito @LigaBetPlayD/X

Además, Medellín resistió la presión local, minimizó errores defensivos e incluso generó espacios con eficacia para desequilibrar.

Con este triunfo, el equipo antioqueño alcanzó 27 puntos y ascendió al tercer puesto en la tabla de posiciones, reanimando sus esperanzas de avanzar a los cuadrangulares finales. Por el contrario, Once Caldas quedó relegado en la mitad de la tabla, con 19 unidades, en una posición incómoda de cara a las últimas jornadas.

Y es que en un torneo donde el margen de error es reducido, ganar con solvencia en una plaza difícil como Manizales puede marcar la diferencia. El equipo antioquieño demostró que no teme salir de su territorio para imponer su estilo y estructura ofensiva.

Medellín es tercero en la tabla de posiciones- crédito Colprensa

Once Caldas, por su parte, deberá replantear su esquema defensivo y corregir desaciertos. Ceder cinco goles en casa es una factura pesada, más aún cuando la clasificación está en juego. A Hernán Darío Herrera, DT de los Albos, le queda poco tiempo para reencontrar el equilibrio, motivar a sus jugadores y rescatar puntos en las siguientes fechas si no quiere despedirse prematuramente de sus opciones.

En el horizonte, los seguidores del DIM respiran optimismo: la goleada no solo alimenta el ánimo, sino que aterriza la idea de que este equipo, que fue finalista en la Liga Betplay 2025-I, puede aspirar a dar la sorpresa en la recta final del campeonato.

Si mantiene esta regularidad ofensiva, además de solidez en defensa, el DIM podría transformarse en uno de los candidatos rumbo al título.

Independiente Medellín sigue en buena racha, pese a perder la final contra Independiente Santa Fe en el primer semestre - crédito Independiente Medellín

Así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay Dimayor

La tabla de posiciones experimentó movimientos tras esta jornada. Atlético Bucaramanga se mantiene en la cima con 30 puntos, seguido de cerca por Junior con 28 e Independiente Medellín con 27. Fortaleza CEIF y Atlético Nacional completan el grupo de los cinco primeros, mientras que Llaneros, tras su victoria en Bogotá, regresa a la zona de clasificación.

Santa Fe, Deportivo Cali y Alianza se mantienen en la pelea, y Once Caldas, Águilas Doradas, América de Cali y Millonarios buscan acercarse al grupo de los ocho. Envigado, Deportivo Pereira, Unión Magdalena, Boyacá Chicó, Deportivo Pasto y La Equidad cierran la tabla, con pocas fechas restantes para revertir su situación.