Néiser Villarreal se ubica entre los máximos goleadores del Mundial sub-20: también batió récord en la selección Colombia

Néiser Villarreal alcanzó hito con la selección Colombia sub-20 en Mundiales, superando a nombres como John Jairo Trellez, Óscar Cortés o Luis Fernando Muriel - crédito FCF

En el estadio Fiscal de Talca, Colombia selló su paso a las semifinales del Mundial Sub-20 al imponerse 3-2 a España en un encuentro marcado por la intensidad y lo imprevisible del resultado a lo largo de los 90 minutos.

La figura indiscutible del partido fue Néiser Villarreal, quien aportó los tres goles que permitieron la clasificación, y lo colocaron al tope de la tabla de goleadores del certamen.

La anotación que certificó el triplete del delantero al servicio de Millonarios llegó al minuto 89. Tras una recuperación de Colombia en la mitad, Néiser corrió en busca del esférico superando a su marcador Izan Merino por velocidad y fuerza. Tras quedar cara a cara contra el arquero Fran González, el atacante remató con potencia y colocación al lado izquierdo, dejando sin opción al guardameta que salió a achicar.

En los minutos finales del encuentro, el atcante selló la victoria de Colombia ante España - crédito @mxrcs_p/X

La victoria le permitió a Colombia alcanzar las semifinales del sub-20, siendo la segunda vez en la historia del seleccionado nacional que esto sucede, cuando llegaron a dicha instancia con el plantel dirigido por Reinaldo Rueda y jugadores como Fredy Guarín, Macnelly Torres, Abel Aguilar, Yulián Anchico, Jamie Castrillón, José Julián de la Cuesta, Harrison Otálvaro o Héctor Landázuri, entre otros.

Con este tanto, el delantero al servicio de Millonarios no solo aseguró la victoria por 3-2 ante la Roja, también estableció un récord histórico para la Selección Colombia en la categoría.

Un doblete de Neyser Villarreal permitió la victoria de Colombia ante Sudáfrica en los octavos de final del Mundial Sub-20 - crédito @fifaworldcup_es/X

Previo a este enfrentamiento, Villarreal había anotado dos goles en el partido de octavos de final frente a Sudáfrica, que representaron sus primeras conquistas en el torneo. Aunque sus goles tardaron en llegar y su condición física estuvo en duda en la previa al torneo, su aparición en las fases de eliminación resultó fundamental para el avance de la Tricolor en los últimos juegos.

Al sumar los tres tantos ante España, el delantero alcanzó un total de 5 goles en el Mundial Sub-20, igualando al estadounidense Benjamin Cremaschi en la cima como máximo goleador de la competencia.

Además, con estos cinco goles, Néiser Villarreal se convirtió en el máximo goleador de la historia de Colombia en Mundiales Sub-20, superando a figuras como Óscar Cortés, Luis Fernando Muriel y John Jairo Tréllez, quienes ostentaban el récord anterior con cuatro anotaciones cada uno.

Óscar Cortés era uno de los tres jugadores con cuatro goles convertidos en Mundiales sub-20 con la selección Colombia hasta que Villarreal le superó - crédito AFP

En el selecto grupo figuran jugadores con participaciones en las categorías juveniles de la Tricolor, incluyendo a Tomás Ángel, Juan Camilo “Cucho” Hernández (hoy convocado para la selección mayor), James Rodríguez, Juanfer Quintero y Henry Zambrano con tres goles cada uno, y Yaser Asprilla con dos.

La lista detallada de máximos goleadores históricos de la selección Colombia en categorías sub-20, a continuación:

1. Neiser Villarreal - 5 goles

2. Óscar Cortés - 4 goles

3. Luis Muriel - 4 goles

4. John Jairo Tréllez - 4 goles

5. Tomás Ángel - 3 goles

6. Cucho Hernández - 3 goles

7. James Rodríguez - 3 goles

8. Juanfer Quintero - 3 goles

9. Henry Zambrano - 3 goles

10. Yaser Asprilla - 2 goles

Villarreal será baja en las semifinales

A pesar de este logro y su destacada actuación ante España, el delantero es una de las dos bajas confirmadas para la semifinal, que se disputará el próximo miércoles 15 de octubre ante el ganador del juego entre Argentina y México, por acumulación de tarjetas amarillas. Por esta misma razón estará ausente el lateral Carlos Sarabia en el siguiente compromiso.

También hay incertidumbre sobre la situación de Jordan Barrera, que abandonó el campo de juego en el primer tiempo lesionado. Por otro lado, la semifinal podría significar el regreso del central Simón García, que estuvo ausente del juego ante España por acumulación de tarjetas.