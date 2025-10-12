Deportes

El gol de Luiz Díaz dejó a mexicanos sin palabras: lo compararon con Michael Jordan, Magic Johnson y Ronaldinho

El guajiro anotó uno de los goles con los que la Tricolor se impuso a México 0-4 en medio de un duelo amistoso disputado en Estados Unidos

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Relatores mexicanos destacaron a Luis Díaz- crédito @FarsantesG/X

La selección Colombia continúa preparándose para lo que será su participación en el mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

En un duelo amistoso disputado en la noche del sábado 11 de octubre de 2025, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se impuso 0-4 a su similar de México, conjunto que será anfitrión en la próxima cita orbital.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Fue con goles de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero que la Tricolor venció al equipo de Javier “El Vasco” Aguirre, que terminó fuertemente señalado por la prensa Manita una vez finalizado el compromiso.

Y es que el duelo dejó algunas “joyas”. Por ejemplo, el 0-2 del cuadro colombiano fue autoría de Luis Díaz, que mandó el balón al fondo de la red tras una gran definición, que se concretó luego de que James Rodríguez lo asistió de forma espectacular.

Sobre el 56′, el centrocampista del León recibió un pase sobre el costado donde permanecía el cuadro colombiano y, al notar que Luis Díaz ya corría a la espalda de la defensa mexicana, lanzó el balón de tal manera que su compañero pudiera perfilarse y anotar, escena que finalmente se concretó.

El guajiro hizo un control orientado que lo dejó mano a mano con el guardameta Manito, Luis Malagón, que nada pudo hacer cuando el atacante del Bayern Munich la “picó” para estirar la ventaja para la Tricolor.

Luis Díaz marcó un golazo
Luis Díaz marcó un golazo en la victoria contra México- crédito @iMiaSanMia/X

Fue un golazo. Los miles de asistentes al AT&T deliraron con la acción del exLiverpool, incluidos los relatores de la cadena mexicana TV Azteca, que llegaron, incluso, a comparar al colombiano con algunos de los máximos deportistas de los últimos años

Puntualmente, fue el periodista Christian Martinoli el que aseguró que una acción como la que protagonizó Luis Díaz solo se la había visto a personajes de la talla de Michael Jordan, Magic Johnson y Ronaldinho.

Esa se la ví a Jordan, a Magic y a Ronaldinho, y bueno, a Díaz”, repetía el periodista, que parecía sorprendido por la destacada actuación de la selección nacional.

No fue para menos; el atacante fue uno de los mejores calificados del partido por el portal SofaScore con 7.3, participando directamente en uno de los cuatro goles con los que Colombia se impuso a México.

El reconocido periodista Christian Martinoli
El reconocido periodista Christian Martinoli comparó a Luis Díaz con Ronaldinho- crédito X

Luis Díaz fue una de las figuras de Colombia

Luis Díaz tuvo una actuación destacada ante México el 11 de octubre. El atacante estuvo muy activo en la ofensiva, se asoció bien con James Rodríguez y aprovechó un pase filtrado del “10” para internarse al área rival, controlar el balón con calidad frente al arquero y definir con una sutil picada que selló el 2-0 para Colombia.

Ese gol le permitió al guajiro igualar el récord de 20 goles con Tino Asprilla en la historia de la selección colombiana, lo que añade un matiz simbólico valioso a su rendimiento.

Colombia venció 0-4 a México
Colombia venció 0-4 a México en Estados Unidos- crédito Chris Jones/ Imagen Images

Colombia goleó a México y se prepara para el mundial de 2026

Y es que, desde los primeros minutos, Colombia mostró una estructura precisa: Jhon Lucumí abrió el marcador tras una salida dubitativa del portero Luis Ángel Malagón, que después protagonizaría varios errores.

La ventaja se amplió con un gol de Luis Díaz al inicio del segundo tiempo, luego Jefferson Lerma aprovechó un rebote para colocar el tercero, y Johan Carbonero cerró la cuenta en el minuto 87 con una definición sobre portería rival.

México nunca logró ordenarse: su ofensiva fue tibia, sus líneas desordenadas, y los cambios de Javier Aguirre no surtieron efecto.

Colombia, en cambio, navegó con tranquilidad, explotando espacios, sabiendo sufrir y definiendo con eficacia. Esta goleada no solo es un golpe en la preparación rumbo al mundial: es un espejo que obliga a México a replantear urgencias.

El equipo de Néstor Lorenzo tendrá su próxima salida el martes 14 de octubre de 2025, cuando se mida con su similar de Canadá desde las 7:00 p. m.

Temas Relacionados

Luis DíazColombia vs. MéxicoSelección ColombiaMundial 2026Christian MartinoliColombia-Deportes

Más Noticias

Así calificó la prensa internacional la goleada de la selección Colombia contra México en la fecha FIFA: “No lloren por mí, ya estoy muerto”

La Tricolor goleó 4-0 a México en el estadio AT&T de Dallas, Texas y sigue su preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se jugará en Norteamérica

Así calificó la prensa internacional

Este será el próximo partido de la selección Colombia en la fecha FIFA de octubre: es otra selección anfitriona del Mundial

Mientras la Tricolor viene motivada por la victoria contra México en Texas, la selección de Canadá perdió de local ante Australia en el primer partido amistoso del mes

Este será el próximo partido

Streamer argentino se burló de los mexicanos tras goleada con Colombia: “Salí con tu mujer”

El combinado patrio se impuso 0-4 a los norteamericanos en un duelo amistoso disputado en territorio estadounidense, como parte de la preparación rumbo al mundial de 2026

Streamer argentino se burló de

En video quedó registrado pelea entre hinchas colombianos y mexicanos tras amistoso en Texas, Estados Unidos

Grupos de aficionados intercambiaron empujones e insultos en una de las gradas. Personal del estadio intervino y la situación no pasó a mayores

En video quedó registrado pelea

Colombia barrió a México en el amistoso internacional rumbo al Mundial 2026: Lerma, la figura

Los de Néstor Lorenzo se impusieron por 4-0 al Tri en Arlington, en un juego donde aprovecharon cada espacio que les permitieron los futuros anfitriones de la Copa del Mundo

Colombia barrió a México en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

El comentario de Melissa Gate

El comentario de Melissa Gate que causó reacciones de Karina García: “Con los niños no”

Ali Stone compite en los Latin Grammy por tercer año consecutivo con su canción “TRNA”: “Me emocionaría mucho llevármelo”

Lo mejor de YouTube Colombia: lista de los videos del momento

Bogotá será sede del Festival de Danza Contemporánea FUDC 2025: una semana gratuita de arte y reconexión

Yina Calderón fue captada en aparente estado de ebriedad durante el concierto de Luis Alfonso

Deportes

Este será el próximo partido

Este será el próximo partido de la selección Colombia en la fecha FIFA de octubre: es otra selección anfitriona del Mundial

Streamer argentino se burló de los mexicanos tras goleada con Colombia: “Salí con tu mujer”

En video quedó registrado pelea entre hinchas colombianos y mexicanos tras amistoso en Texas, Estados Unidos

Colombia barrió a México en el amistoso internacional rumbo al Mundial 2026: Lerma, la figura

La selección Colombia ya conoce su rival en las semifinales del Mundial sub-20