Néstor Lorenzo habló en la previa del primer amistoso de la fecha FIFA entre México y Colombia, y le respondió al Pibe Valderrama: “Las tomo de la mejor manera”

El entrenador argentino se refirió a las declaraciones del exjugador samario, sobre las expectativas que él tiene del papel de la “Tricolor” en el Mundial 2026

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Néstor Lorenzo habló sobre lo
Néstor Lorenzo habló sobre lo que será el partido ante México y las palabras de El Pibe - crédito Luisa González / REUTERS

La selección Colombia ya comienza su proceso de preparación para lo que será el Mundial de 2026, con sus dos primeros partidos amistosos y a la espera del sorteo de la fase de grupos, que se hará el 5 de diciembre de 2025.

Néstor Lorenzo, entrenador argentino, sabe de la responsabilidad que tiene con la “Tricolor”, de cara a lo que será la cita mundialista, después de ocho años de ausencia en el certamen.

Néstor Lorenzo se mostró agradecido
Néstor Lorenzo se mostró agradecido con el apoyo de Carlos Valderrama - crédito Leonardo Fernández Viloria / REUTERS

Con este panorama, durante la semana, se hicieron virales las declaraciones que entregó el exvolante Carlos “el Pibe” Valderrama, acerca de la expectativa que tiene la selección Colombia de verlos en una final del Mundial.

A ello, Lorenzo respondió con calma y seguridad, mencionando que agradece el apoyo del histórico volante, y que tomó las palabras no como una presión, sino como un respaldo al trabajo que viene haciendo desde 2022.

“Él siempre apoyó el proceso, rescató las cosas positivas que se fueron viendo, fueron muchas, entonces lo tomo como una buena predicción de parte de él, sabiendo el conocimiento que tiene de fútbol, junto al respaldo que nos brindó y no lo tomo como una presión en sí. Durante todo este camino, Carlos ha dicho eso, por lo que estas palabras que dice él las tomo de la mejor manera, y esperamos que lleguemos al último día con posibilidades para estar en el último partido del Mundial”, destacó.

Qué fue lo que dijo el Pibe Valderrama

El histórico "10" de la selelección Colombia habló acerca de cómo ve - crédito @fdpradio / X

En charla con el programa Fútbol de primera en YouTube, Carlos “el Pibe” Valderrama, el “Mono”, exvolante y capitán de la selección Colombia, habló acerca de cómo ve a la selección Colombia de cara a la Copa del Mundo, y allí afirmó que el nivel de los jugadores de la “Tricolor” podría estar para que lleguen a una final de la cita orbital.

“Colombia está para jugar la final del Mundial 2026. Siempre he sido serio. Yo me comprometo. No es presión. Ya es hora. La mejor generación de futbolistas colombianos fue la de la Eliminatoria del 93. Teníamos todo. Esta también tiene todo. Solo le faltaba un goleador y con Luis Suárez ya está”, dijo.

También, el Pibe” Valderrama reveló que uno de sus temores es que se lesione alguna de las figuras de la “Tricolor” dirigida por Néstor Lorenzo, y explicó que James Rodríguez y Luis Díaz son importantes para el equipo y que sus ausencias pesarían en la forma de juego:

“¿Sabes cuál es mi temor?, que se lesione alguno, como nos pasó con Falcao en Brasil y ahí tuvimos que tener un nuevo equipo. Hoy James y Luis Díaz no pueden faltar en este equipo. James es la calidad de la selección", expresó.

Otras declaraciones de Néstor Lorenzo: la confirmación de tres referentes en la titular, su concepto sobre Kevin Serna y visión de México

Lorenzo le respondió a la
Lorenzo le respondió a la prensa mexicana, y allí confirmó que tres referentes harán parte de la titular ante la "Tri" - crédito Luisa González / REUTERS

Por otra parte, en la rueda de prensa, le respondió a la prensa mexicana, que le consultó sobre la titular, igual que los medios de comunicación colombianos, y allí sólo confirmó la presencia del histórico portero “Tricolor” y de los dos referentes en el ataque:

“Atajará David Ospina, es hora de que tenga su partido y bueno, está trabajando muy bien. Jugará James Rodríguez y Luis Díaz también jugará”, dijo.

Además, halagó el proceso de la selección mexicana, diciendo que es un equipo serio y disciplinado:

“No viene de jugar la Eliminatoria, pero ganó la Copa de Oro, entonces eso les da una categoría de lo mejor de Concacaf. Han sido los mejores. Su técnico tiene mucha experiencia mundialista, que no deja nada al azar, que aprovecha el potencial de sus jugadores y que tienen una actualidad importante”, resaltó.

Próximos retos de la selección Colombia

Colombia publicó su lista de
Colombia publicó su lista de convocados para enfrentar a México (REUTERS)

La preparación para lo que será el Mundial de Norteamérica 2026, en donde el 11 de octubre de 2025, la “Tricolor” jugará ante México.

La concentración de los futbolistas comenzará desde el 4 de octubre de 2025 en Plano (Texas) e irá hasta el 11 de octubre, según la información que entregó la Federación Colombiana de Fútbol.

Es importante recordar que, la selección Colombia también tendrá varios retos en el mes de noviembre, cuando juegue ante Nueva Zelanda y Nigeria. A continuación, este será el calendario de partidos:

  • 11 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: México vs. Colombia
  • 14 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Canadá vs. Colombia
  • 15 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia vs. Nueva Zelanda
  • 18 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia vs. Nigeria

