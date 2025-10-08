Murió Miguel Ángel Russo: así reaccionaron el fútbol colombiano y las redes sociales a su partida

El Embajador compartió un video con los mejores momentos del entrenador argentino durante su paso por el cuadro capitalino, con el que se coronó campeón en 2017 - crédito @MillosFCoficial/X

A los 69 años murió Miguel Ángel Russo. El entrenador argentino a cargo de Boca Juniors, club al que regresó a mediados de 2025, venía lidiando con un cuadro de salud que se fue agravando con el paso de los meses al punto de obligar a sendas hospitalziaciones, hasta que se decidió realizar una internación domiciliaria en la última semana.

Russo dirigió por última vez el pasado domingo 21 de septiembre en la Bombonera, en el empate a dos goles del Xeneize con Central Córdoba por la fecha 9 del Torneo Clausura. Horas más tarde fue internado y, aunque fue dado de alta rápidamente, volvió a quedar bajo cuidados médicos durante 72 horas.

Desde entonces, su delicado cuadro de salud le impidió retornar a los entrenamientos del equipo. Fue el lunes 6 de octubre cuando el club comunicó a través de sus cuentas oficiales que Russo se encontraba en su hogar con “pronóstico reservado”.

El diagnóstico de cáncer de vejiga y la detección de un tumor en la próstata en 2017 marcaron un punto de inflexión en su vida. Uno de los técnicos más experimentados y múltiple campeón del fútbol argentino, desde entonces, enfrentó complicaciones médicas, pero continuó con su carrera profesional y mantuvo una actitud positiva ante la adversidad.

Por ese motivo no es sorpresa que uno de los primeros en reaccionar en redes sociales a la noticia de su partida fuese Millonarios. El argentino llegó al cuadro albiazul en 2017, y contra todo pronóstico fue el artífice de la estrella 15 del conjunto capitalino en una final dramática ante su rival de patio, Independiente Santa Fe.

“Millonarios FC, su presidente Enrique Camacho, presidente de la Junta Directiva Gustavo Serpa, la Junta Directiva, el equipo profesional, cuerpo de apoyo y administrativo lamenta profundamente el fallecimiento del profesor Miguel Ángel Russo amigo cercano y leyenda embajadora. Siempre te recordaremos Miguel”, escribió la cuenta oficial del cuadro capitalino en sus redes sociales.

Poco después, esta comunicación vino acompañada de un corto reel en el que se recordaron los mejores momentos de Russo durante su etapa con Millonarios.

A las condolencias se sumó el América de Cali, con una publicación en la misma línea. “Lamentamos profundamente el fallecimiento del director técnico argentino Miguel Ángel Russo. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento”.

De igual modo, la Dimayor emitió un comunicado firmado por su presidente Carlos Mario Zuluaga en el que lamentó el fallecimiento de Russo. “El técnico argentino se ganó el cariño y respeto de la afición colombiana tras conducir a Millonarios al título de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2017, destacándose por su liderazgo, calidad humana y conocimiento del juego”, se lee en la publicación emitida en la página web de la entidad.

El narrador Tito Pucceti lo describió en sus redes sociales como “¡Una leyenda inmortal!“, mientras que Antonio Casale recordó que ”las pocas veces que hablé con él me dejo una huella como persona. Simple, directo, y a la cabeza", en el programa ESPNF360.

En el mismo espacio, el exfutbolista Fabián Vargas (que tuvo a Russo de entrenador durante su segunda etapa en Boca Juniors), recordó así su experiencia con el argentino:

“Era un tipo claro. Me tocó vivir una época con él compleja en mi carrera, porque había regresado de Brasil a Boca, Boca acababa de salir campeón de la Copa Libertadores y tenía un equipo armado. Él fue muy claro conmigo: ‘eres un jugador de selección, experimentado. Ya tengo el equipo armado El espacio está limitado y no me gustaría que vayas a vivir malos momentos por esa situación’”, recordó, agradeciendo su franqueza y añadiendo que luego sí tuvo oportunidad de ser titular cuando el Xeneize disputó el Mundial de Clubes que perdió ante el Milan.

