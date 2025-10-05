Yerry Mina encienda las alarmas en la selección Colombia: así fue la lesión que lo bajaría de la convocatoria para amistosos de octubre

La selección Colombia tendrá su primera baja en la convocatoria para los partidos amistosos de octubre contra México y Canadá tras la lesión de Yerry Mina, defensor del Cagliari, que debió abandonar el campo a los 20 minutos durante el empate 1-1 frente al Udinese en la sexta jornada de la Serie A de Italia.

En el encuentro entre Cagliari y Udinese, a los 17 minutos, Mina sintió una molestia en el gemelo y se arrojó al césped. Tras la revisión médica, el zaguero colombiano comunicó al cuerpo médico que la incomodidad se enfocaba en esa zona, por lo que los galenos recomendaron su reemplazo inmediato. Mina evidenció dolor al salir, dejando su lugar en el terreno a Adopo.

La actuación de Mina en el fútbol italiano venía siendo positiva en el arranque de temporada, con actuaciones destacadas tanto en su club como en su más reciente paso por la Selección Colombia, en la que fue titular y marcó un gol de cabeza en la goleada ante Venezuela al término de la Eliminatoria.

Con estos antecedentes, el cuerpo técnico nacional tenía previsto contar con el defensor como alternativa en la zaga para la serie de amistosos, pero el inconveniente físico sufrido en la última jornada de la Serie A podría dejar al nacido en Guachené por fuera de los amistosos de octubre.

Entretanto, en el Bluenergy Stadium, el enfrentamiento entre Udinese y Cagliari finalizó igualado 1-1. El conjunto dirigido por Fabio Pisacane logró ponerse al frente gracias al debut goleador en la Serie A de Gennaro Borrelli, aunque en la segunda mitad fue Kabasele quien estableció el empate en el marcador.

Cuándo serán los próximos partidos de la selección Colombia contra México y Canadá

La selección de Colombia disputará dos partidos amistosos frente a México y Canadá durante la fecha FIFA de octubre de 2025 en territorio estadounidense. El primer encuentro será ante México el sábado 11 de octubre a las 8:00 p. m. (hora de Colombia) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El segundo compromiso se jugará frente a Canadá el martes 14 de octubre a las 7:00 p. m (hora de Colombia) en el Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey.

Estos partidos forman parte de la preparación de la selección cafetera para la Copa Mundial de la FIFA 2026, certamen que contará con Estados Unidos, México y Canadá como sedes principales. Los enfrentamientos ante las selecciones norteamericanas cobran especial importancia por la oportunidad para la Tricolor de ser cabeza de grupo en el sorteo de la Copa del Mundo, que se llevará el 5 de diciembre en Washington.

Estos son los jugadores convocados a la selección Colombia para los partidos contra México y Canadá

Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de 25 jugadores que estarán en los amistosos ante México y Canadá - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Álvaro Angulo – C.F. Pumas México Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG) Andrés Román – Atlético Nacional (COL) Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG) David Ospina – Atlético Nacional (COL) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR) James Rodríguez – Club León (MEX) Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG) Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG) Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA) Johan Carbonero – Internacional SC (BRA) Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP) Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP) Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG) Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG) Kevin Castaño – River Plate (ARG) Kevin Mier – Cruz Azul (MEX) Kevin Serna – Fluminense (BRA) Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER) Luis Suárez – Sporting C.P. (POR) Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA) Richard Ríos – S.L. Benfica (POR) Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP) Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA) Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)