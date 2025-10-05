Junior de Barranquilla perdería una figura clave para 2026: se presentarían ofertas del exterior

Junior de Barranquilla dejaría salir a una de sus figuras por un alto precio en la temporada 2026 - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla pasa por un momento de irregularidad en el segundo semestre de 2025, pues ya no es el mismo equipo sólido que comenzó la Liga BetPlay y alcanzó a estar siete fechas invicto, además de que viene de perder en la ida de los cuartos de la Copa Colombia.

Se le suma ahora que una de sus figuras estaría a punto de dejar a los Tiburones, debido a que se le presentarían tres ofertas provenientes del exterior, con equipos de dos países que se encontrarían muy interesados en el atacante y lo buscarían para diciembre de 2025 o enero de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras tanto, la plantilla del técnico Alfredo Arias se enfoca en la fecha 14 dela Liga BetPlay, en la que desea ganar para acercarse a los cuadrangulares y el siguiente reto es el Deportes Tolima, que aunque pasa por un momento complicado, no deja de ser un equipo peligroso.

Posible salida de una figura del Junior

El nombre de José Enamorado ha ganado relevancia en el mercado internacional de fútbol, ya que el extremo del Junior de Barranquilla despertó el interés de equipos extranjeros, a pesar de que su contrato con el club colombiano se extiende hasta diciembre de 2026.

Según el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, un club argentino y dos franquicias de la Major League Soccer (MLS) han mostrado interés en el jugador, lo que plantea la posibilidad de una transferencia internacional que podría modificar el panorama del Tiburón.

José Enamorado se iría de Junior de Barranquilla para 2026, cuyo posible destino sería Argentina o Estados Unidos - crédito @alexisnoticias/X

De acuerdo con el comunicador, el rendimiento de Enamorado en los últimos meses ha sido clave para captar la atención de estos equipos. El futbolista se ha consolidado como una de las piezas ofensivas más importantes del Junior, destacando por su velocidad, capacidad de desborde y aporte en goles y asistencias.

La posible salida de Enamorado tendría un impacto considerable tanto en el rendimiento deportivo del Junior como en la moral de la hinchada. Su ausencia dejaría un vacío difícil de llenar en el esquema ofensivo del equipo, especialmente en un momento en el que la plantilla busca consolidarse y superar la desconexión emocional con la afición.

José Enamorado es uno de los jugadores más importantes en Junior durante el segundo semestre de 2025 - crédito Colprensa

El interés internacional en el extremo colombiano evidencia el reconocimiento que ha alcanzado gracias a su desempeño en la Liga BetPlay, permitiendo que su nombre trascienda las fronteras del fútbol colombiano y se consolide como una opción atractiva para el mercado exterior.

Una dura baja para el futuro

El contexto actual del Junior de Barranquilla, según El Heraldo, está marcado por la presión de obtener resultados y la necesidad de reconectar con su afición tras una serie de actuaciones irregulares. El equipo, que recientemente recuperó el liderato en la Liga II-2025, enfrenta una encrucijada deportiva y emocional.

En este escenario, la figura de Enamorado adquiere aún mayor relevancia, ya que se espera que, junto a otros jugadores clave como Guillermo Paiva, lidere la ofensiva en los compromisos venideros y contribuya a la estabilidad del plantel, además del regreso de Carlos Bacca tras su lesión de tobillo.

Junior de Barranquilla tiene una nómina competitiva en 2025, pero que deberá reforzar para el próximo año - crédito Colprensa

En cuanto a su situación contractual, el extremo tiene un acuerdo vigente con el Junior hasta finales de 2026, lo que implica que cualquier negociación por su salida requeriría un acuerdo formal entre las partes o esperar hasta que se le termine el vínculo, que sería por más de un año.

Hasta el momento, no existen ofertas oficiales ni negociaciones avanzadas, sino un seguimiento constante y rumores sobre el interés de los clubes mencionados. La adquisición de Enamorado en propiedad, tras su paso por el Real Cartagena, refuerza la posición del Junior en cualquier eventual negociación.