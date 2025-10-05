Deportes

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández llega en racha a la selección Colombia: gol del colombiano con Real Betis ante Espanyol

El jugador de la Tricolor ha marcado cuatro goles en nueve partidos de la temporada 2025-2026, todos en los últimos cuatro partidos por Liga

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández es una de las novedades en la convocatoria de la selección Colombia para los partidos amistosos de octubre ante México y Canadá. El delantero del Real Betis llega en un gran momento en el fútbol español y marcó un nuevo gol en la fecha 8 en la victoria 2-1 ante el Espanyol de Barcelona.

El tanto del delantero colombiano se dio al minuto 54, cuando el equipo andaluz perdía 1-0 en condición de visitante. Hernández cabeceó en total soledad un centro de Ricardo Rodríguez y cogió mal acomodado al portero, que nada pudo hacer para evitar que el balón fuera al fondo de la red.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Juan Camilo Hernández es uno
Juan Camilo Hernández es uno de los goleadores del Real Betis en la temporada - crédito La Liga

El equipo bético se fue en ventaja 10 minutos más tarde en un contragolpe que fue sentenciado por el canterano del FC Barcelona, Abde Ezzalzouli. El marroquí por la banda izquierda atacó y cuando pisó el área definió cruzado para poner el 2-1 final. Espanyol pudo igualar el marcador al minuto 97, cuando el juez sancionó un penalti, que fue atajado por Pau López.

Este fue el cuarto gol de Juan Camilo Hernández en la temporada, el noveno desde que llegó al Real Betis. Esto le permite ser el segundo goleador colombiano en Europa durante el 2025, por detrás de Luis Díaz, que llegó a 10 goles en el año.

El equipo verdiblanco de España es quinto en la tabla de posiciones con 15 puntos, a seis unidades del líder de La Liga, el Real Madrid. “Cucho” Hernández alistará maletas para unirse a la selección Colombia, en donde ha jugado seis partidos y ha marcado dos goles.

Juan Camilo Hernández, convocado a la selección Colombia para los amistosos de la fecha FIFA de octubre

Néstor Lorenzo dio a conocer
Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de 25 jugadores que estarán en los amistosos ante México y Canadá - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La Selección de Colombia afrontará dos compromisos amistosos en territorio estadounidense durante la fecha FIFA de octubre de 2025, enfrentando a selecciones que serán anfitrionas del próximo Mundial. El primer choque será contra México el sábado 11 de octubre a las 8:00 p. m. (hora de Colombia) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Tres días después, el conjunto colombiano se medirá ante Canadá el martes 14 de octubre a las 7:00 p. m. (hora de Colombia) en el Red Bull Arena ubicado en Harrison, Nueva Jersey.

Ambos encuentros hacen parte d el proceso de preparación de la selección para la Copa Mundial de la FIFA 2026, edición que tendrá como sedes principales a Estados Unidos, México y Canadá. Estos duelos poseen una relevancia particular, ya que la Tricolor busca afianzar su condición para ser cabeza de grupo en el sorteo mundialista, el cual está programado para realizarse el 5 de diciembre en Washington.

James Rodríguez, Luis Díaz, Daniel
James Rodríguez, Luis Díaz, Daniel Muñoz y Juan Camilo Hernández entrenan en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en la ciudad de Barranquilla - crédito Federación Colombiana de Fútbol
  1. Álvaro Angulo – C.F. Pumas México
  2. Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
  3. Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
  4. Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)
  5. David Ospina – Atlético Nacional (COL)
  6. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  7. James Rodríguez – Club León (MEX)
  8. Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
  9. Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
  10. Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
  11. Johan Carbonero – Internacional SC (BRA)
  12. Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)
  13. Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP)
  14. Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
  15. Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
  16. Kevin Castaño – River Plate (ARG)
  17. Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
  18. Kevin Serna – Fluminense (BRA)
  19. Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)
  20. Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  21. Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA)
  22. Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
  23. Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
  24. Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)
  25. Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Temas Relacionados

Juan Camilo HernándezCucho HernándezReal BetisEspanyol vs. Real BetisSelección ColombiaColombia vs.Colombia vs. CanadáColombia vs. MéxicoColombia-Deportes

Más Noticias

Colombia vs. Nigeria - EN VIVO: Siga aquí el último partido de la fase de grupos de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La Amarilla es segunda en el grupo con cuatro puntos y ya tiene asegurado su cupo a la siguiente ronda de la copa del mundo como uno de los mejores terceros, en caso de perder contra Nigeria

Colombia vs. Nigeria - EN

Daniel Muñoz marcó su primer gol en la temporada 2025-2026 de la Premier League: no fue suficiente para evitar la derrota del Crystal Palace

Por segundo partido consecutivo, el futbolista de la selección Colombia celebró y se ganó la ovación de la afición del equipo londinense

Daniel Muñoz marcó su primer

Así fue la fea caída de David Alonso en el GP de Indonesia en Moto2: se golpeó la cabeza

El colombiano en su primera temporada en Moto2 está en el puesto 11 de la clasificación general con 97 puntos, lejos de la lucha por el campeonato

Así fue la fea caída

Yerry Mina encienda las alarmas en la selección Colombia: así fue la lesión que lo bajaría de la convocatoria para amistosos de octubre

El defensor colombiano fue sustituido al minuto 17 durante el partido entre Cagliari contra Udinese, que terminó en empate, luego de acción defensiva en la que salió jugando desde el fondo

Yerry Mina encienda las alarmas

No fue necesario el partido ante Nigeria: así fue como la selección Colombia sub-20 clasificó a los octavos del mundial de Chile

Previo al último encuentro de la fase de grupos, el combinado nacional logró el primer objetivo en el torneo gracias a una combinación de resultados, pero ahora debe definir su posición y rival

No fue necesario el partido
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

Laura de León compartió publicación

Laura de León compartió publicación en redes y encendió nuevamente el debate sobre su separación: Salomón Bustamante también habló

Nataly Umaña habría arremetido en contra de Marcos Alexandro Di Nunzio por declaraciones sobre supuesto romance

Nataly Umaña exige respeto tras duras comparaciones con Lina Marulanda y alerta sobre el impacto de los comentarios en redes

A 30 años de ‘Pies Descalzos’ de Shakira: así se gestó el disco que hizo despegar la carrera internacional de la colombiana

Maluma conquistó la ciudad de Nueva York con un concierto épico en la cima del edificio Empire State

Deportes

Colombia vs. Nigeria - EN

Colombia vs. Nigeria - EN VIVO: Siga aquí el último partido de la fase de grupos de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Daniel Muñoz marcó su primer gol en la temporada 2025-2026 de la Premier League: no fue suficiente para evitar la derrota del Crystal Palace

Así fue la fea caída de David Alonso en el GP de Indonesia en Moto2: se golpeó la cabeza

Yerry Mina encienda las alarmas en la selección Colombia: así fue la lesión que lo bajaría de la convocatoria para amistosos de octubre

No fue necesario el partido ante Nigeria: así fue como la selección Colombia sub-20 clasificó a los octavos del mundial de Chile