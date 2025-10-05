Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández llega en racha a la selección Colombia: gol del colombiano con Real Betis ante Espanyol

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández es una de las novedades en la convocatoria de la selección Colombia para los partidos amistosos de octubre ante México y Canadá. El delantero del Real Betis llega en un gran momento en el fútbol español y marcó un nuevo gol en la fecha 8 en la victoria 2-1 ante el Espanyol de Barcelona.

El tanto del delantero colombiano se dio al minuto 54, cuando el equipo andaluz perdía 1-0 en condición de visitante. Hernández cabeceó en total soledad un centro de Ricardo Rodríguez y cogió mal acomodado al portero, que nada pudo hacer para evitar que el balón fuera al fondo de la red.

Juan Camilo Hernández es uno de los goleadores del Real Betis en la temporada - crédito La Liga

El equipo bético se fue en ventaja 10 minutos más tarde en un contragolpe que fue sentenciado por el canterano del FC Barcelona, Abde Ezzalzouli. El marroquí por la banda izquierda atacó y cuando pisó el área definió cruzado para poner el 2-1 final. Espanyol pudo igualar el marcador al minuto 97, cuando el juez sancionó un penalti, que fue atajado por Pau López.

Este fue el cuarto gol de Juan Camilo Hernández en la temporada, el noveno desde que llegó al Real Betis. Esto le permite ser el segundo goleador colombiano en Europa durante el 2025, por detrás de Luis Díaz, que llegó a 10 goles en el año.

El equipo verdiblanco de España es quinto en la tabla de posiciones con 15 puntos, a seis unidades del líder de La Liga, el Real Madrid. “Cucho” Hernández alistará maletas para unirse a la selección Colombia, en donde ha jugado seis partidos y ha marcado dos goles.

Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de 25 jugadores que estarán en los amistosos ante México y Canadá - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La Selección de Colombia afrontará dos compromisos amistosos en territorio estadounidense durante la fecha FIFA de octubre de 2025, enfrentando a selecciones que serán anfitrionas del próximo Mundial. El primer choque será contra México el sábado 11 de octubre a las 8:00 p. m. (hora de Colombia) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Tres días después, el conjunto colombiano se medirá ante Canadá el martes 14 de octubre a las 7:00 p. m. (hora de Colombia) en el Red Bull Arena ubicado en Harrison, Nueva Jersey.

Ambos encuentros hacen parte d el proceso de preparación de la selección para la Copa Mundial de la FIFA 2026, edición que tendrá como sedes principales a Estados Unidos, México y Canadá. Estos duelos poseen una relevancia particular, ya que la Tricolor busca afianzar su condición para ser cabeza de grupo en el sorteo mundialista, el cual está programado para realizarse el 5 de diciembre en Washington.

James Rodríguez, Luis Díaz, Daniel Muñoz y Juan Camilo Hernández entrenan en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en la ciudad de Barranquilla - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Álvaro Angulo – C.F. Pumas México Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG) Andrés Román – Atlético Nacional (COL) Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG) David Ospina – Atlético Nacional (COL) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR) James Rodríguez – Club León (MEX) Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG) Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG) Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA) Johan Carbonero – Internacional SC (BRA) Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP) Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP) Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG) Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG) Kevin Castaño – River Plate (ARG) Kevin Mier – Cruz Azul (MEX) Kevin Serna – Fluminense (BRA) Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER) Luis Suárez – Sporting C.P. (POR) Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA) Richard Ríos – S.L. Benfica (POR) Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP) Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA) Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)