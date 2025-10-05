Así luce la equipación alternativa de la selección Colombia para el Mundial de 2026

Se conocieron más detalles de lo que sería la nueva camiseta suplente de la selección Colombia para el Mundial de 2026 - crédito AFP

Faltan 246 días para que comience a rodar la pelota en el estadio Azteca, sede del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

A puertas del inicio de una nueva fecha FIFA que marcará los primeros partidos de preparación de la selección Colombia de cara a su séptima participación mundialista, se comienza a palpitar la incertidumbre alrededor de cuáles serán las equipaciones que usará el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

El revuelo se hizo más reciente en los últimos días luego de una publicación de Alessando Del Piero, exfutbolista italiano y campeón del mundo con la Azzurra en Alemania 2006. En sus historias de Instagram, el artillero de la Juventus compartió una imagen en la que se apreciaban las equipaciones de los equipos clasificados hasta la fecha al Mundial, incluyendo a la campeona Argentina, o países como Alemania y España, todas ellas vestidas por Adidas.

Así fue como se conoció la camiseta suplente de la selección Colombia para el mundial de 2026 - crédito @alessandrodelpiero/Instagram

Aunque la historia fue eliminada poco después de las redes sociales de Del Piero, el material circuló rápidamente en plataformas digitales, y el portal Footy Headlines especializado en indumentaria deportiva, no solo confirmó la autenticidad de la filtración, sino que identificó cada una de las camisetas que se veían en la imagen.

Debido al ángulo de la fotografía, al citado sitio le costó más identificar los detalles de la camiseta de la selección Colombia, pero debido a la disposición del almacen – con la camiseta titular y la visitante enfrentadas –, pudieron determinar en un primer momento que la camiseta suplente sería de color azul oscuro con detalles en celeste, acompañada de una pantaloneta amarilla y medias azul oscuro con una línea amarilla.

No obstante, este sábado 4 de octubre el mismo portal compartió el diseño definitivo del uniforme suplente. Se trata de un diseño con tono azul ‘Team Navy Blue’, siguiendo un patrón ‘Myspet’ en azul menta oscuro, mientras los logotipos del seleccionado nacional se presentan en color amarillo.

Colombia retornaría al azul en su nuevo uniforme suplente para el Mundial 2026 - crédito Footy Headlines

Tomando en cuenta la imagen de referencia, el portal hizo una recreación digital del uniforme, realizada con FIFA Kit Creator, que permite apreciar cómo lucirá aproximadamente la prenda, en palabras del portal web.

El modelo incorpora, llamativamente, el logotipo del trébol de Adidas en lugar del habitual de las tres líneas, siguiendo la línea de los uniformes de visitante de la marca para la próxima Copa del Mundo.

La filtración incluyó una recreación digital de cómo luciría la nueva equipación alternativa de la Tricolor - crédito Footy Headlines

El portal también dio a conocer que la camiseta saldrá al mercado a partir de marzo de 2026. De este modo, se confirmaría que la Tricolor volverá a usar una camiseta azul de visitante por primera vez desde 2020. En ese entonces, la camiseta incorporaba dos tonos de azul con detalles en amarillo y rojo.

De acuerdo con la filtración, Colombia volvería a tener el azul como el color principal de su equipación visitante por primera vez desde 2020 - crédito Claudio Reyes/Pool vía REUTERS

Selección Colombia habría tomado decisión sobre posible amistoso contra Portugal

Luego de que se establecieran los cuatro encuentros amistosos de 2025, algunos aficionados y sectores de la prensa empezaron a mirar más allá, para marzo de 2026, cuando se abre la nueva ventana de la FIFA para los duelos de repechaje y amistosos internacionales.

El periodista Carlos Antonio Vélez se refirió a los rumores de que se programara un encuentro contra los lusitanos en marzo de 2026, y negó que haya algo definido al respecto.

“Me comuniqué con el presidente de la Federación y me ha dicho que no; que hasta que no tengamos sorteo del mundial no se hará nada. Portugal es una opción, Bélgica es una opción, hay muchas opciones europeas porque a esa altura, los que no estén en el repechaje deben competir en amistosos”, dijo el comunicador en Planeta Fútbol.

Vélez añadió que “Colombia no firmará ningún rival para marzo, o sea que no especulemos más. Todos son candidatos, pero hay que mirar contra quién vamos a jugar porque, primero, no ante el rival que tengamos; segundo, rivales parecidos de los distintos continentes, dependiendo de la suerte”.