Andrés Felipe Roa, jugador del América de Cali, confesó su amor por el Junior tras la victoria en Copa Colombia: “Siempre ha estado”

El volante expresó su cariño al 10 veces campeón del fútbol colombiano-crédito @ToqueSports/X

El reciente triunfo del América de Cali por 2-1 como visitante frente al Junior en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay, disputado el 2 de octubre de 2025, no solo dejó emociones en el campo.

Las declaraciones de Andrés Felipe Roa, uno de los protagonistas del equipo caleño, sorprendió al expresar abiertamente su afinidad por el club barranquillero, una confesión que resonó en la hinchada escarlata.

El mediocampista tras su paso por el Panetolikos de Grecia, disputó 29 partidos, marcó un gol y asistió en una ocasión, pero no logró consolidarse como titular, compartió sus sentimientos en la zona mixta sobre lo que siente por Junior.

El volante barranquillero anotó el segundo gol para la victoria de los "Diablos Rojos" ante Junior por la Copa Colombia-crédito @americadecali/X

En la zona mixta, Roa expresó su deseo de jugar en Junior, ya qué confesó ser hincha a la pregunta sobre su relación con Barranquilla, ciudad en donde nació.

“Mi deseo por jugar acá siempre ha estado, pero hoy mi presente es América. Creo que cada seis meses cuando por ahí tengo la posibilidad de estar libre, siempre suena, pero la verdad nunca ha habido nada concreto. Yo creo que la vez que hubo algo fue hace mucho tiempo”, afirmó Roa.

Desde su llegada a la llamada ‘sucursal del cielo’ a finales de agosto, Roa ha participado en cuatro encuentros y, hasta el pasado jueves, no había tenido la oportunidad de celebrar un triunfo con su nueva camiseta.

Su comentario, en el que reconoce su anhelo de vestir la camiseta rojiblanca del Junior, generó reacciones encontradas entre los hinchas del América de Cali, quienes esperaban una identificación plena con los colores del club.

No es la primera vez que un jugador del América de Cali confiesa su amor por Junior

El atacante del América de Cali generó polémica por su intención en plena competencia - crédito Junior FC

La situación de Roa no es un caso aislado dentro del conjunto escarlata. En octubre de 2024, tras una derrota por 3-1 ante el Junior, otros dos futbolistas del América de Cali, Duván Vergara y Cristian Barrios, también manifestaron públicamente su simpatía por el equipo costeño. En esa ocasión, Barrios expresó a los medios:

“No era el equipo con el que quería perder, es fútbol. También me ha tocado ganarle a Junior en algunas ocasiones, lo he celebrado humildemente y toca aceptar la derrota. Es una sensación bonita venir a Barranquilla y enfrentar al equipo que soy hincha. Este triunfo a Junior lo ayuda a aspirar a estar dentro de los ocho y de clasificar pronto”.

Además, añadió sobre su aspiración profesional es llegar al cuadro “Tiburón” en algún momento de su carrera:

“Junior es un equipo que en finales se crece. Si en algún momento me llega la oportunidad de venir a Junior a jugar, que es un sueño, esperemos que Dios me lo pueda cumplir. Seguiré entregando lo mejor de mí para el América, que es el club en el que estoy”.

En su momento, Duván Vergara confesó su amor por Junior de Barranquilla-crédito Juan Augusto Cardona/Colprensa

Por su parte, Vergara tampoco ocultó su preferencia por el club barranquillero y declaró en su momento lo siguiente:

“No es un secreto que soy hincha de Junior. Soy un profesional, siempre doy lo mejor de mí. Ganaron, felicitarlos y que disfruten”.

Estas manifestaciones de afecto hacia el Junior por parte de jugadores activos del América de Cali han puesto en el centro del debate la relación entre profesionalismo y sentimiento personal en el fútbol colombiano, especialmente cuando se trata de equipos con una rivalidad histórica.

Cuando vuelve a jugar América de Cali

Junior perdió 2-1 ante el América en Barranquilla, por los cuartos de la Copa Colombia - crédito América de Cali

Los “Rojos” volverán a la acción por la Liga BetPlay, el 7 de octubre de 2025 cuando jueguen ante Millonarios en el estadio El Campín a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia).

A continuación, este es el calendario que tendrá el equipo vallecaucano:

7 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios vs. América de Cali

11 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali vs. La Equidad

15 de octubre de 2025 - Copa BetPlay: América de Cali vs. Junior

19 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Cali vs. América de Cali

25 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali vs. Junior

28 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali vs. Unión Magdalena