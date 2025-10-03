Deportes

Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de convocados de la selección Colombia para los partidos amistosos ante México y Canadá: hay novedades en la lista

El entrenador argentino entregó la lista de jugadores que estarán parte de los primeros partidos amistosos camino al Mundial de 2026

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Colombia jugará los partidos preparatorios
Colombia jugará los partidos preparatorios de cara a lo que será el Mundial de 2026 - crédito Leonardo Fernandez Viloria / REUTERS

La selección Colombia ya se prepara para lo que será el Mundial de 2026.

Sus primeros rivales en su proceso de preparación son México y Canadá, y para enfrentarlos, Néstor Lorenzo entregó la lista de jugadores. Hay varias ausencias con respecto a la última convocatoria y algunos regresos a la “Tricolor”.

Néstor Lorenzo dio a conocer
Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de 25 jugadores que estarán en los amistosos ante México y Canadá - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La ausencia de Dayro Moreno es una de las novedades, luego de su presencia ante Bolivia y Venezuela por la última doble fecha de Eliminatorias.

Además, el ingreso de futbolistas que juegan en la Serie A de Brasil, como Kevin Serna (Fluminense) y Johan Carbonero (Internacional de Porto Alegre), hacen parte de las novedades.

A continuación, este es el listado de jugadores que estarán presentes ante México y Canadá.

  1. Álvaro Angulo – C.F. Pumas México
  2. Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
  3. Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
  4. Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)
  5. David Ospina – Atlético Nacional (COL)
  6. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  7. James Rodríguez – Club León (MEX)
  8. Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
  9. Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
  10. Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
  11. Johan Carbonero – Internacional SC (BRA)
  12. Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)
  13. Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP)
  14. Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
  15. Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
  16. Kevin Castaño – River Plate (ARG)
  17. Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
  18. Kevin Serna – Fluminense (BRA)
  19. Luis Díaz – F.C. Bayern Múnich (GER)
  20. Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  21. Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA)
  22. Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
  23. Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
  24. Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)
  25. Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Otras novedades en la selección Colombia: ausencias y regresos

Camilo Vargas es uno de
Camilo Vargas es uno de los grandes ausentes en la "Tricolor" - crédito Brett Davis / Imagn Images

Dentro de la lista, la ausencia de habituales como Camilo Vargas (Portero del Atlas de México) y de Santiago Arias (Defensor del E.C Bahía de Brasil), hacen parte de las principales novedades en la convocatoria de la “Tricolor”.

Por otra parte, el llamado de Kevin Serna (volante del Fluminense), junto al regreso de fichas claves en el ataque como Yáser Asprilla (atacante del Girona FC) y de Rafael Santos Borré (delantero del Inter de Porto Alegre), se encuentran dentro de las novedades que entregó Néstor Lorenzo.

Otro de los llamados que también sorprendió, aunque con méritos para ser convocado, fue el del defensor Álvaro Angulo, lateral del Pumas UNAM de México y que se destacó como una de las grandes figuras en Atlético Nacional.

También el regreso de Yerson Mosquera, defensor del Wolverhampton de Inglaterra de la Premier League, después de una dura lesión que sufrió en el ligamento cruzado anterior en la temporada 2023-2024.

Otro de los regresos al proceso fue el de Álvaro Montero, exportero de Millonarios, y que en la actualidad se encuentra en Vélez Sarsfield del fútbol argentino, estará como alternativa en el arco nacional.

Próximos retos de la selección Colombia

Colombia tendrá varios amistosos en
Colombia tendrá varios amistosos en el cierre de 2025, y espera confirmar algunos partidos para comienzos de 2026 - crédito Leonardo Fernandez Viloria / REUTERS

De esta forma, comienza oficialmente la preparación para lo que será el Mundial de Norteamérica 2026, en donde el 11 de octubre de 2025, la “Tricolor” jugará ante México.

La concentración de los futbolistas comenzará desde el 4 de octubre de 2025 en Plano (Texas) e irá hasta el 11 de octubre, según la información que entregó la Federación Colombiana de Fútbol.

Es importante recordar que, la selección Colombia también tendrá varios retos en el mes de noviembre, cuando juegue ante Nueva Zelanda y Nigeria. A continuación, este será el calendario de partidos:

  • 11 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: México vs. Colombia
  • 14 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Canadá vs. Colombia
  • 15 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia vs. Nueva Zelanda
  • 18 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia vs. Nigeria

