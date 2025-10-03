Luis Díaz ya estrenó el Trionda, el balón con el que se jugará el Mundial 2026: el Bayern Múnich presumió al colombiano

Luis Díaz se prepara para lo que será su primera copa del mundo con la selección Colombia, mientras hace una temporada exigente y destacable en el Bayern Múnich - crédito Yiannis Kourtoglou / REUTERS

El Mundial 2026 se aproxima, y los participantes que ya tienen asegurado su cupo a la próxima cita orbital ya comienzan a prepararse para lo que será el evento.

Por esta razón, el 2 de octubre de 2025, la FIFA junto a Adidas dieron a conocer de forma oficial el balón oficial que acompañará el torneo: Trionda.

Este fue el momento cuando Luis Díaz fue visto con la pelota Trionda - crédito @FCBayern / X

Una de las grandes novedades que se presentó después de la presentación del balón Trionda, la dio a conocer el Bayern Múnich de Alemania con la presentación de Luis Díaz junto a la pelota en los entrenamientos en la sede deportiva de Säbener Straße, a las afuera de Múnich.

Allí, se observó a Luis Díaz usar el balón ‘con la cabeza’ con el que se jugará la Copa del mundo de 2026.

Además, uno de sus compañeros en el frente de ataque, el delantero alemán Serge Gnabry, también hizo trabajos con el balón.

El momento cuando el alemán posa con Trionda - crédito @FCBayern / X

Estas son las características de Trionda

El balón de la Copa del mundo de 2026 fue presentado de la siguiente forma - crédito Adidas

El 2 de octubre de 2025, la FIFA emitió un comunicado dando a conocer el nuevo balón del Mundial de 2026, en donde explicaron que el nombre viene de las triada que harán los países por primera vez en una cita orbital.

“El sugerente nombre de TRIONDA, junto con otras características extraordinarias e innovadoras de su diseño, rinde homenaje al hecho de que, por primera vez, tres países —Canadá, México y Estados Unidos— se unirán para albergar la Copa Mundial de la FIFA™.El llamativo diseño del esférico presenta un patrón rojo, verde y azul que rinde homenaje a los tres países coanfitriones, mientras que la novedosa construcción a partir de cuatro paneles con fluidas figuras geométricas reproduce las ondas a las que hace referencia su nombre. Estos paneles confluyen para formar un triángulo en el centro del balón, en referencia a la histórica unión de los tres países anfitriones" explicaron.

Además, detallaron que la pelota estará adornada con los tres elementos principales de Canadá, México y Estados Unidos respectivamente.

“La pelota está adornada con iconografía que representa a cada país anfitrión: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos. Los destellos dorados son un homenaje al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ y recalcan la importancia del escenario que brinda la competición principal de la organización", detallaron en el artículo.

Novedades tecnológicas en Trionda

El balón tendrá un sensor de movimiento que le permitirá al sistema VAR tener más precisión a la hora de tomar decisiones - crédito FIFA

En adición a lo que comentaron, Adidas y FIFA explicaron que la pelota está equipada para las condiciones climáticas de extrema intensidad, en caso de que se presenten:

“Además, el TRIONDA incluye varias innovaciones destacadas para mejorar el rendimiento. Su composición, a partir de cuatro paneles, incorpora unas costuras deliberadamente profundas. De este modo, se conforma una superficie que le confiere una estabilidad óptima cuando se desplaza por el aire, pues garantiza una excelente resistencia aerodinámica que se distribuye de manera uniforme. Asimismo, los gráficos estampados en relieve —que solo se ven de cerca— mejoran la adherencia al golpear o conducir la pelota bajo la lluvia o en situaciones de mucha humedad.“, destacaron.

También entregaron detalles de que la pelota tendrá una tecnología interna que le permita tener una precisión con el VAR a la hora de enviar datos al sistema para detectar jugadas en tiempo real.

“El balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ vuelve a estar equipado con la tecnología del balón conectado. Esta vez, incluye un sensor de movimiento de 500 Hz de última generación que proporciona información de cada elemento. Esta tecnología envía datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayuda a los árbitros en la toma de decisiones, entre ellas, las relativas a los fueras de juego", finalizó.

Por otra parte, en las tiendas Adidas ya se encuentra el balón, y está en un precio cercano a los 900.000COP, para todas las personas que desean tenerlo dentro de sus colecciones futboleras.