Deportes

Luis Díaz ya estrenó el Trionda, el balón con el que se jugará el Mundial 2026: el Bayern Múnich presumió al colombiano

La figura de la selección Colombia se sigue preparando con los “Gigantes de Baviera” para responder a los retos de la temporada, y ponerse a punto para 2026

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Luis Díaz se prepara para
Luis Díaz se prepara para lo que será su primera copa del mundo con la selección Colombia, mientras hace una temporada exigente y destacable en el Bayern Múnich - crédito Yiannis Kourtoglou / REUTERS

El Mundial 2026 se aproxima, y los participantes que ya tienen asegurado su cupo a la próxima cita orbital ya comienzan a prepararse para lo que será el evento.

Por esta razón, el 2 de octubre de 2025, la FIFA junto a Adidas dieron a conocer de forma oficial el balón oficial que acompañará el torneo: Trionda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este fue el momento cuando
Este fue el momento cuando Luis Díaz fue visto con la pelota Trionda - crédito @FCBayern / X

Una de las grandes novedades que se presentó después de la presentación del balón Trionda, la dio a conocer el Bayern Múnich de Alemania con la presentación de Luis Díaz junto a la pelota en los entrenamientos en la sede deportiva de Säbener Straße, a las afuera de Múnich.

Allí, se observó a Luis Díaz usar el balón ‘con la cabeza’ con el que se jugará la Copa del mundo de 2026.

Además, uno de sus compañeros en el frente de ataque, el delantero alemán Serge Gnabry, también hizo trabajos con el balón.

El momento cuando el alemán
El momento cuando el alemán posa con Trionda - crédito @FCBayern / X

Estas son las características de Trionda

El balón de la Copa
El balón de la Copa del mundo de 2026 fue presentado de la siguiente forma - crédito Adidas

El 2 de octubre de 2025, la FIFA emitió un comunicado dando a conocer el nuevo balón del Mundial de 2026, en donde explicaron que el nombre viene de las triada que harán los países por primera vez en una cita orbital.

“El sugerente nombre de TRIONDA, junto con otras características extraordinarias e innovadoras de su diseño, rinde homenaje al hecho de que, por primera vez, tres países —Canadá, México y Estados Unidos— se unirán para albergar la Copa Mundial de la FIFA™.El llamativo diseño del esférico presenta un patrón rojo, verde y azul que rinde homenaje a los tres países coanfitriones, mientras que la novedosa construcción a partir de cuatro paneles con fluidas figuras geométricas reproduce las ondas a las que hace referencia su nombre. Estos paneles confluyen para formar un triángulo en el centro del balón, en referencia a la histórica unión de los tres países anfitriones" explicaron.

Además, detallaron que la pelota estará adornada con los tres elementos principales de Canadá, México y Estados Unidos respectivamente.

“La pelota está adornada con iconografía que representa a cada país anfitrión: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos. Los destellos dorados son un homenaje al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ y recalcan la importancia del escenario que brinda la competición principal de la organización", detallaron en el artículo.

Novedades tecnológicas en Trionda

El balón tendrá un sensor
El balón tendrá un sensor de movimiento que le permitirá al sistema VAR tener más precisión a la hora de tomar decisiones - crédito FIFA

En adición a lo que comentaron, Adidas y FIFA explicaron que la pelota está equipada para las condiciones climáticas de extrema intensidad, en caso de que se presenten:

“Además, el TRIONDA incluye varias innovaciones destacadas para mejorar el rendimiento. Su composición, a partir de cuatro paneles, incorpora unas costuras deliberadamente profundas. De este modo, se conforma una superficie que le confiere una estabilidad óptima cuando se desplaza por el aire, pues garantiza una excelente resistencia aerodinámica que se distribuye de manera uniforme. Asimismo, los gráficos estampados en relieve —que solo se ven de cerca— mejoran la adherencia al golpear o conducir la pelota bajo la lluvia o en situaciones de mucha humedad.“, destacaron.

También entregaron detalles de que la pelota tendrá una tecnología interna que le permita tener una precisión con el VAR a la hora de enviar datos al sistema para detectar jugadas en tiempo real.

“El balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ vuelve a estar equipado con la tecnología del balón conectado. Esta vez, incluye un sensor de movimiento de 500 Hz de última generación que proporciona información de cada elemento. Esta tecnología envía datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayuda a los árbitros en la toma de decisiones, entre ellas, las relativas a los fueras de juego", finalizó.

Por otra parte, en las tiendas Adidas ya se encuentra el balón, y está en un precio cercano a los 900.000COP, para todas las personas que desean tenerlo dentro de sus colecciones futboleras.

Temas Relacionados

Luis DíazTriondaMundial 2026Bayern MúnichFIFAColombia-Deportes

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Club Libertad de Paraguay EN VIVO, fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina, estas son las probables alineaciones

La acción del torneo femenino más importante de Sudamérica tendrá en su segundo día de acción, a las “Azucareras” debutando ante uno de los equipos más difíciles de Paraguay

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Así es el balón con el que la selección Colombia jugará el Mundial de 2026: deberá tener cuidado con el VAR

La FIFA presentó de manera oficial el esférico con el que se disputará el certamen en Estados Unidos, México y Canadá, que hace homenaje a dichos países

Así es el balón con

La selección Colombia confirmó los convocados para los amistosos ante México y Canadá: novedades en la lista de Néstor Lorenzo

El entrenador argentino entregó la lista de jugadores que estarán parte de los primeros partidos amistosos camino al Mundial de 2026

La selección Colombia confirmó los

Juan Fernando Quintero protagonizó dos fuertes peleas: estos fueron los agarrones del colombiano durante la clasificación de River Plate ante Racing por la Copa Argentina

El cuadro “Millonario” tuvo una buena noche en Rosario, tras el gol de Maximiliano Salas, exjugador de Racing, y ya está dentro de los cuatro mejores del certamen

Juan Fernando Quintero protagonizó dos

América de Cali dio el golpe en Barranquilla: superó a Junior por 2-1 en la Copa Colombia

Los Diablos Rojos, usando una nómina con algunas variantes, venció con anotaciones de Andrés Roa y Luis Ramos, mientras que Guillermo Paiva descontó en la ida de los cuartos de final

América de Cali dio el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron 12 presuntos miembros del

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Luis Alfonso en

Concierto de Luis Alfonso en El Campín de Bogotá sigue en pie: el Distrito dio luz verde a su realización

Madre de B King reveló la millonada que le ofrecieron al cantante por su show en México: “Era su sueño desde los 14 años”

Gabriela Tafur preocupa a su seguidores tras sufrir accidente en su rostro mientras estaba en el gimnasio: “Calculé mal”

Mánager de ‘Pirlo’ dio nueva información del secuestro del que acusa a Blessd: “Se estaba planeando una acción legal en mi contra”

Pirlo se enfrentó a Westcol por acusarlo de robarle a Blessd, y aseguró que quiere frenar su carrera: “Llevas un año intentándolo”

Deportes

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Deportivo Cali vs. Club Libertad de Paraguay EN VIVO, fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina, estas son las probables alineaciones

Liga de voleibol de Antioquia ordenó el reintegro de deportista trans luego de la decisión de la Corte Constitucional

Luis Díaz ya conoce el balón con el que se jugará el Mundial 2026: así lo captó Bayern Múnich con Trionda

Así es el balón con el que la selección Colombia jugará el Mundial de 2026: deberá tener cuidado con el VAR

La selección Colombia confirmó los convocados para los amistosos ante México y Canadá: novedades en la lista de Néstor Lorenzo