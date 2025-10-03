Deportes

Así es el balón con el que la selección Colombia jugará el Mundial de 2026: deberá tener cuidado con el VAR

La FIFA presentó de manera oficial el esférico con el que se disputará el certamen en Estados Unidos, México y Canadá, que hace homenaje a dichos países

Diego Ariza

Con la nueva tecnología del
Con la nueva tecnología del balón, se espera que el VAR sea más efectivo en la Copa Mundial 2026

El Mundial de 2026 se va acercando cada vez más y promete ser uno de los mejores certámenes de la historia, por la cantidad de equipos, que ahora son 48, en tres países organizadores y con todos los alcances tecnológicos disponibles de la FIFA, que le apuesta todo a que sea un torneo inolvidable.

Por esa razón, fue presentado el balón para la Copa del Mundo, con el que la selección Colombia espera marcar muchos goles y repetir la campaña de Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final por primera vez en su historia y quedó a muy poco de subirse al podio.

Uno de los detalles a tener en cuenta será el VAR, que nuevamente tendrá protagonismo en el campeonato y ahora con más rigurosidad en las jugadas, especialmente en aquellas que parezcan divididas y que sean definitorias en alguna de las instancias del torneo de la FIFA.

El nuevo balón para 2026

A través de sus redes sociales y canales oficiales, la FIFA hizo oficial a Trionda, el esférico con el que se disputará la Copa del Mundo, de la marca Adidas y que rinde homenaje a Estados Unidos, México y Canadá, con sus colores azul, verde y rojo, sobre base blanca y con emblemas de cada país.

“La novedosa construcción a partir de cuatro paneles con fluidas figuras geométricas reproduce las ondas a las que hace referencia su nombre. Estos paneles confluyen para formar un triángulo en el centro del balón, en referencia a la histórica unión de los tres países anfitriones”, dijo la entidad en un comunicado.

Fue presentado de manera oficial
Fue presentado de manera oficial el balón del Mundial de 20236 en Estados Unidos, México y Canadá

Sobre algunos detalles del balón, la FIFA señaló que su composición, a partir de cuatro paneles, incorpora unas costuras deliberadamente profundas. De este modo, se conforma una superficie que le confiere una estabilidad óptima cuando se desplaza por el aire, pues garantiza una excelente resistencia aerodinámica que se distribuye de manera uniforme. Asimismo, los gráficos estampados en relieve —que solo se ven de cerca— mejoran la adherencia al golpear o conducir la pelota bajo la lluvia o en situaciones de mucha humedad.

De otro lado, el balón del mundial tendrá un chip especial para las revisiones del VAR, que proporcionará información sobre cada toque que le hagan, sea con el pie o la mano, y ayudará mucho en cualquier jugada, por lo que los equipos deberán cuidarse de cualquier acción indebida.

El nombre del balón es
El nombre del balón es Trionda, por los tres países que albergarán por primera vez en conjunto un mundial

“El balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA vuelve a estar equipado con la tecnología del balón conectado. Esta vez, incluye un sensor de movimiento de 500 Hz de última generación que proporciona información de cada elemento. Esta tecnología envía datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayuda a los árbitros en la toma de decisiones, entre ellas, las relativas a los fueras de juego”, informó.

“Un emblemático balón mundialista”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró muy contento con el esférico presentado para el certamen en Norteamérica, destacando el homenaje a los tres países organizadores, pues todo lo que será la edición 2026 pasará a la historia por las innovaciones en el torneo.

Gianni Infantino espera que el
Gianni Infantino espera que el mundial de 2026 cumpla con todas las expectativas que se pusieron desde la ampliación a 48 equipos y con tres sedes conjuntas

Ya tenemos aquí el precioso balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26. Me alegra y me enorgullece presentar el TRIONDA. La marca Adidas ha creado un nuevo y emblemático balón mundialista, cuyo diseño encarna la unidad y la pasión de los países anfitriones del torneo del año que viene: Canadá, México y Estados Unidos”, dijo el directivo.

Infantino finalizó al decir que ya quiere ver muchas anotaciones con el balón en México, Estados Unidos y Canadá: “Estoy deseando ver los primeros goles con esta maravillosa pelota. La cuenta atrás para el Mundial más grande de la historia está en marcha, y el balón ya ha echado a rodar”.

