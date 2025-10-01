Esta es la fecha en la que se publicará la lista de jugadores convocados a la selección Colombia para los partidos contra México y Canadá

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Colombia - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - June 10, 2025 Colombia coach Nestor Lorenzo before the match REUTERS/Rodrigo Valle

La expectativa por la convocatoria de la Selección Colombia para sus enfrentamientos de preparación ante México y Canadá ha ido en aumento, en medio de la planificación rumbo al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá dentro de aproximadamente nueve meses.

El listado de futbolistas citados por el seleccionador Néstor Lorenzo será emitido oficialmente este viernes 3 de octubre, mientras que el cuerpo técnico tiene previsto desplazarse al día siguiente hacia Estados Unidos, con el objetivo de esperar la llegada de los jugadores una vez que finalicen sus compromisos con sus respectivos clubes.

La Federación Colombiana de Fútbol ya había asegurado estos dos amistosos incluso antes de sellar la clasificación a la Copa del Mundo.

Los encuentros están programados de la siguiente manera: el sábado 11 de octubre, la selección Colombia se medirá ante México en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a las 8:00 p.m. (hora colombiana), y el martes 14, enfrentará a Canadá en el Red Bull Arena de Nueva Jersey a las 7:00 p.m. (hora colombiana).

Además, se ha confirmado que después de estos compromisos, el combinado sudamericano afrontará en noviembre otros dos duelos de preparación contra Nueva Zelanda (sábado 15 de noviembre) y Nigeria (martes 18 de noviembre).

El entrenador Néstor Lorenzo ha estado especialmente atento al crecimiento de las nuevas generaciones, habiendo acompañado a la Selección Colombia Sub-20 en sus primeros días de participación en el Mundial de la categoría y observando de cerca el desempeño de talentos emergentes.

Sin embargo, la atención está centrada en la lista de convocados para la doble jornada de amistosos, la cual está supeditada a la finalización de la actividad de los jugadores en el extranjero la noche del jueves.

Jhon Lucumí (Bolonia), Daniel Muñoz y Jefferson Lerma (Crystal Palace), Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (River Plate), y Jorge Carrascal (Flamengo) tienen competición ese día y forman parte de la base del plantel nacional.

Las sorpresas que podrían estar en la convocatoria para los amistosos de la selección Colombia en octubre

Carlos Andrés Gómez ya se unió a la concentración de la selección Colombia en Londres - crédito FCF

Para estos compromisos, el entrenador argentino prevé experimentar con algunas variantes en la nómina. En la lista podrían aparecer nombres que no han sido considerados habitualmente en los ciclos de Eliminatorias.

Por ejemplo, el retorno de Luis Sinisterra (Cruzeiro) y Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama), quien previamente anotó un gol en el Estadio Centenario de Montevideo frente a Uruguay por clasificatorias.

Asimismo, Kevin Serna (Fluminense), destacado en el torneo brasileño y que nunca ha sido citado oficialmente, es uno de los jugadores que más expectativas despierta y estaría cerca de recibir su primera convocatoria.

Por otro lado, se considera posible el regreso de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández tras su rendimiento ascendente en España, y también se baraja la opción de que reaparezca Juan David Cabal (Juventus), quien ha reaparecido recientemente luego de un largo periodo lesionado.

Néstor Lorenzo acompaña a la selección Colombia sub-20 en el Mundial de Chile

Néstor Lorenzo en el estadio Fiscal de Talca, para el primer partido de la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 - crédito FCF

El plantel juvenil de la Selección Colombia Sub-20 recibió un respaldo poco habitual en su debut: la presencia de Néstor Lorenzo, entrenador del equipo adulto, quien compartió en todo momento con los jugadores y cuerpo técnico. Esta acción fue destacada por la Federación Colombiana de Fútbol a través de su cuenta oficial en X @FCFSeleccionColo, donde se remarcó: “El DT Néstor Lorenzo acompañó y compartió con los jugadores y cuerpo técnico, reafirmando que la unión es nuestra mayor fortaleza”.

Más allá de competir por el trofeo en la categoría Sub-20, la estrategia técnica encabezada por Lorenzo apunta a otro objetivo: identificar jóvenes con potencial para protagonizar el recambio generacional de la Selección mayor en busca de la clasificación mundialista y futuras competiciones internacionales.

Entre los jugadores que más interés despiertan se encuentra Yeimar Mosquera, defensor de 2005 que integra la plantilla Sub-21 del Aston Villa de Inglaterra. Mosquera ya consiguió minutos en el primer equipo del club europeo y, según la federación, su formación en Europa y su perfil defensivo lo ubican como una de las promesas principales para integrar en el futuro la Selección absoluta.

En el mediocampo resalta Jordan Barrera, surgido en Atlético Junior y actualmente en el Botafogo brasileño, quien se perfila como pieza fundamental del esquema juvenil a pesar de estar en una etapa temprana de adaptación en el fútbol de Brasil.

En ofensiva, el extremo Óscar Perea, forjado en Atlético Nacional y ahora en el AVS Futebol de Portugal, ha comenzado a consolidar su potencial durante su paso por Europa. Su presencia en el Mundial Sub-20 es vista como un paso determinante para su desarrollo profesional, de acuerdo a la visión que impulsa el cuerpo técnico.

Dentro de las figuras ofensivas, Neiser Villarreal destaca como referente de gol tras haberse convertido en el máximo artillero colombiano en el último Sudamericano. Aunque su paso por Millonarios no logró la consolidación esperada, su traspaso a Cruzeiro y el proceso de recuperación tras una lesión le ofrecen una oportunidad para relanzar su trayectoria y consolidarse como una de las principales apuestas en la categoría juvenil.