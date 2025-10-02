Promesa del fútbol colombiano llegaría al Manchester United: esto se sabe

La promesa del fútbol colombiano recalaría en uno de los equipos más grandes de Inglaterra - crédito Jesús Aviles / Infobae

El fútbol colombiano sigue exportando jugadores a los principales equipos europeos.

Una nueva joven figura, Cristian Orozco, dio un giro decisivo luego de confirmarse su traspaso al Manchester United, uno de los clubes más emblemáticos de la Liga Premier.

El mediocampista colombiano, con apenas 17 años, se incorporará al equipo inglés en el verano de 2026, una vez que alcance la mayoría de edad.

Así fue el anuncio por parte del periodista especializado en fichajes sobre la llegada del colombiano a uno de los equipos más grandes de Inglaterra - crédito @FabrizioRomano / X

El acuerdo, que involucra una transferencia de un millón de dólares desde Fortaleza CEIF, fue gestionado en colaboración con Rojo F.C., la institución donde Orozco inició su formación futbolística.

La operación fue validada por los abogados del club inglés y coordinada por el principal ojeador, Antonaccio, de acuerdo con detalles difundidos por el especialista en fichajes Fabrizio Romano.

El traspaso se hará efectivo a partir del verano de 2026, cuando el jugador cumpla 18 años.

“El Manchester United ya ha cerrado el acuerdo para fichar al talento colombiano de 17 años, Cristian Orozco. El traspaso, procedente del Fortaleza, se pagará un millón de dólares, con validez a partir del verano de 2026.Los abogados del #MUFC aprobaron todos los contratos y el acuerdo fue coordinado por el ojeador principal, Antonaccio. ¡Aquí vamos!“, dijo.

Perfil de Cristian Orozco

Nacido en Valledupar, Orozco se ha destacado como pivote, una posición en la que ha demostrado tanto solidez defensiva como una notable visión de juego. Su liderazgo no ha pasado desapercibido: actualmente es el capitán de la Selección Colombia Sub-17, donde exhibió carácter y madurez, cualidades que llamaron la atención del club de Manchester.

El futbolista apenas se incorporó a Fortaleza CEIF en julio del 2024 y este semestre vive su primera experiencia en la Primera División del fútbol colombiano. No obstante, sus actuaciones internacionales con la selección juvenil han acelerado su proyección, situándolo en la órbita de uno de los equipos más grandes del mundo.

La apuesta del Manchester United por Orozco representa una inversión en talento joven colombiano, consolidando el interés de los clubes europeos en figuras emergentes del fútbol sudamericano.

Con gran capacidad de visión de juego para salir desde el fondo, fortaleza física para los duelos aéreos y en los mano a mano, el defensor colombiano se caracterizó por ser una de las grandes figuras de la “Tricolor” en el torneo donde Colombia quedó como subcampeona de Sudamérica ante Brasil, en el estadio Jaime Morón de Cartagena.

Situación actual de Manchester United

Manchester United viene de una crisis deportiva importante en los últimos años - crédito David Klein / REUTERS

El equipo de los “Diablos Rojos” se encuentra en una situación crítica desde hace 12 años, ya que no gana la Premier League desde entonces.

Pese a que consiguió la UEFA Europa League en la temporada 2016-2017 ante Ajax de Ámsterdam, los de Manchester no logran ganar el campeonato local.

En su más reciente salida, el 27 de septiembre de 2025, cayó en el estadio Gtech Community de Londres ante Brentford por la fecha 6 de la Premier League.

Con este resultado, el equipo quedó en la posición número 14 del campeonato, y ahora jugarán ante Sunderland de Inglaterra, el 4 de octubre de 2025.

Es importante recordar que, Manchester United no viene de una buena campaña después de no clasificar a competencias europeas (Champions League, Europa League y Conference League), además de quedar por fuera de la Copa de la Liga de Inglaterra ante el Grimsby Town, equipo de la League Two de Inglaterra (equipo de la cuarta división del fútbol inglés).

Ahora, en el calendario, volverán a jugar el 5 de octubre de 2025 ante el Sunderland en el estadio Old Trafford, a partir de las 9:00 a. m. (hora de Colombia).

A continuación, este es el calendario que tendrán en el mes de octubre:

