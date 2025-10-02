Deportes

Colombia vs. Noruega EN VIVO, fecha 2 del Mundial Sub-20 FIFA, probables alineaciones y novedades de la “Tricolor”

El cuadro dirigido por César Torres buscará asegurar su cupo entre los 16 mejores de la competencia, al igual que su rival de turno en el grupo F

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

El cuadro "Tricolor" quiere buscar la clasificación a los octavos de final del Mundial de Chile 2025 - crédito Federación Colombiana de Fútbol y landslagsskolen / Instagram

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al seguimiento en tiempo real de la previa del partido entre Colombia y Noruega por la segunda fecha de la Copa del Mundo de la FIFA Sub-20 de Chile 2025.

Últimos cinco partidos de Colombia y Noruega

Colombia

  • 29 de septiembre de 2025 - Mundial FIFA Sub-20 de Chile: Colombia 1-0 Arabia Saudita
  • 23 de septiembre de 2025 - Amistosos internacionales: México 2-3 Colombia
  • 17 de septiembre de 2025 - Amistosos internacionales: Paraguay 1-1 Colombia
  • 30 de julio de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia 1-0 Panamá
  • 27 de julio de 2025- Amistosos internacionales: Colombia 0-0 Panamá

Noruega

  • 29 de septiembre de 2025 - Mundial FIFA Sub-20 de Chile: Noruega 1-0 Nigeria
  • 9 de junio de 2025 - Amistosos internacionales: Noruega 0-0 Arabia Saudita
  • 6 de junio de 2025 - Amistosos internacionales: Estados Unidos 0-1 Noruega
  • 25 de marzo de 2025 - Amistosos internacionales: Ucrania 1-0 Noruega
  • 22 de marzo de 2025 - Amistosos internacionales: Uzbekistán 1-1 Noruega

Así se jugará la jornada 2 de la Copa del Mundo Sub-20

Estados Unidos vs. Francia

  • Estadio: El Teniente de Rancagua
  • Árbitro: Gustavo Tejera
  • Transmisión de TV: Dsports y DGO
  • Hora: 3:00 p. m.

Nigeria vs. Arabia Saudita

  • Estadio: Fiscal de Talca
  • Árbitro: João Pinheiro
  • Transmisión de TV: Dsports y DGO
  • Hora: 6:00 p. m.

Sudáfrica vs. Nueva Caledonia

  • Estadio: El Teniente de Rancagua
  • Árbitro: Muhammad Nazmi bin Nasaruddin
  • Transmisión de TV: Dsports y DGO
  • Hora: 6:00 p. m.

La “Tricolor” quiere asegurar su cupo entre los 16 mejores

El cuadro "Tricolor" quiere buscar la clasificación a los octavos de final del Mundial de Chile 2025 - crédito Federación Colombiana de Fútbol y landslagsskolen / Instagram

El partido se jugará el 2 de octubre de 2025 en el estadio Fiscal de Talca a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Caracol Televisión, RCN Televisión, las aplicaciones de Ditu y del canal RCN, como también en DSports (610-1610), DGO, y la aplicación de Amazon Prime Video.

El árbitro del partido será la mexicana Katia Itzel García.

Por los lados de la selección Colombia, debutó el 28 de septiembre de 2025 con victoria por 1-0 ante Arabia Saudita con gol de Óscar Perea al minuto 64 de partido.

Noruega debutó también en Talca, con victoria por 1-0 ante Nigeria de tiro penal al minuto 9 de partido, con la anotación del delantero Rasmus Holten.

A segunda hora, también en el mismo estadio, jugarán Nigeria ante Arabia Saudita, con la necesidad de sumar los tres puntos para seguir con vida en el certamen mundialista a las 6:00 p. m. (hora de Colombia).

