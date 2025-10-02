EN VIVO Colombia vs. Noruega, segunda fecha del Mundial Sub-20 Chile 2025: siga el minuto a minuto de la Tricolor

Se juega la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial , en la que ya se tienen los primeros equipos clasificados y se podrían dar más el jueves 2 de octubre, con la Tricolor midiéndose con el que sería el rival más fuerte en su zona y pensando en el liderato.

La selección Colombia sub-20 le apunta a clasificar a los octavos de final , viene de vencer a Arabia Saudita por 1-0 en Talca y sabe que si vence en la segunda jornada, se asegura el cupo a falta de una jornada, lo que sería clave para el cuerpo técnico porque la plantilla no sufriría tanto desgaste.

Por su parte, Noruega también quiere llegar a los octavos , saben que será un partido complicado y quiere repetir la dosis aplicada contra Nigeria, al que superaron por la mínima diferencia en el debut y sabiendo que la Tricolor es un equipo complicado al que se quieren quitar de encima.

Salen los equipos al campo de juego en Talca. Colombia tendrá camiseta amarilla, pantaloneta y medias blancas, mientras que Noruega vestirá de camiseta roja con una raya azul y blanca en medio, pantaloneta vinotinto y medias rojas.

MINUTO 5: Colombia tiene la pelota y se está acercando con mucho peligro al área de los noruegos, maneja bien las acciones ofensivas

