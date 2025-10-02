Deportes

EN VIVO Colombia vs. Noruega, segunda fecha del Mundial Sub-20 Chile 2025: siga el minuto a minuto de la Tricolor

Los dirigidos por César Torres quieren un nuevo triunfo en el certamen y se miden ante los europeos en el estadio Fiscal de Talca por el grupo F

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
La selección Colombia sub-20 viene
La selección Colombia sub-20 viene de superar a Arabia Saudita por 1-0 en el debut del Mundial de Chile 2025 - crédito Federación Colombiana de Fútbol
20:06 hsHoy

MINUTO 5: Colombia tiene la pelota y se está acercando con mucho peligro al área de los noruegos, maneja bien las acciones ofensivas

20:00 hsHoy

Comenzó el partido

Colombia vs. Noruega

19:52 hsHoy

Salen los equipos al campo de juego en Talca. Colombia tendrá camiseta amarilla, pantaloneta y medias blancas, mientras que Noruega vestirá de camiseta roja con una raya azul y blanca en medio, pantaloneta vinotinto y medias rojas.

19:23 hsHoy

Así jugará Noruega

Einar Bøe Fauskanger; Vetle Auklend, Rasmus Holten Kaptein, Håkon Røsten, Kasper Sætherbø; Markus Haaland, Gustav Kjølstad Nyheim, Sondre Milian Granaas, Bork Classønn Bang-Kittilsen, Jonathan Vonheim Norbye; Ola Visted

19:22 hsHoy

Formación de Colombia

Esta es la formación de
Esta es la formación de la selección Colombia sub-20 para enfrentar a Noruega en Talca, Chile - crédito FCF
03:09 hsHoy

Partidos de la segunda fecha del Mundial Sub-20

Martes 30 de septiembre

Egipto 1-2 Nueva Zelanda

Panamá 1-1 Ucrania

Chile 0-2 Japón

Corea del Sur 0-0 Paraguay

Miércoles 1 de octubre

Italia 2-2 Cuba

España 2-2 México

Argentina 4-1 Australia

Brasil 1-2 Marruecos

Jueves 2 de octubre

Colombia vs. Noruega: 3:00 p. m.

Estados Unidos vs. Francia: 3:00 p. m.

Nigeria vs. Arabia Saudita: 6:00 p. m.

Sudáfrica vs. Nueva Caledonia: 6:00 p. m.

03:08 hsHoy

Posiciones grupo F del Mundial Sub-20

  1. Noruega: 3 puntos (+1)
  2. Colombia: 3 puntos (+1)
  3. Nigeria: 0 puntos (-1)
  4. Arabia Saudita: 0 puntos (-1)
03:06 hsHoy

Por su parte, Noruega también quiere llegar a los octavos, saben que será un partido complicado y quiere repetir la dosis aplicada contra Nigeria, al que superaron por la mínima diferencia en el debut y sabiendo que la Tricolor es un equipo complicado al que se quieren quitar de encima.

Noruega empezó el Mundial Sub-20
Noruega empezó el Mundial Sub-20 con una victoria sobre Nigeria por 1-0 - crédito Captura de video Directv Sports
02:58 hsHoy

La selección Colombia sub-20 le apunta a clasificar a los octavos de final, viene de vencer a Arabia Saudita por 1-0 en Talca y sabe que si vence en la segunda jornada, se asegura el cupo a falta de una jornada, lo que sería clave para el cuerpo técnico porque la plantilla no sufriría tanto desgaste.

La "Tricolor" dirigida por César
La "Tricolor" dirigida por César Torres comenzó con pie derecho su participación en el Mundial de Chile tras derrotar a los árabes en Talca - crédito Federación Colombiana de Fútbol
02:57 hsHoy

Se juega la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial, en la que ya se tienen los primeros equipos clasificados y se podrían dar más el jueves 2 de octubre, con la Tricolor midiéndose con el que sería el rival más fuerte en su zona y pensando en el liderato.

Temas Relacionados

EN VIVOColombia vs. NoruegaMundial Sub-20Selección Colombia sub-20NoruegaEstadio Fiscal TalcaColombia-Deportes

Últimas noticias

Esta sería la nómina de Colombia para enfrentar a Noruega en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025: un cambio y Óscar Perea como eje del equipo

Dos jugadores de la selección Colombia deberán cuidarse de una tarjeta amarilla, pues podrían perderse el último partido de la fase de grupos ante Japón

Esta sería la nómina de

Junior FC vs. América de Cali: previa del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

Los primeros noventa minutos se jugarán en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde los dirigidos por Alfredo Arias esperan hacer respetar su localía frente al equipo caleño

Junior FC vs. América de

Racing vs. River Plate: hora y dónde ver en Colombia a Juanfer Quintero y Kevin Castaño por los cuartos de final de la Copa Argentina

En uno de los duelos más atractivos del torneo argentino, dos jugadores colombianos estarán en la cancha del estadio Gigante de Arroyito, de Rosario

Racing vs. River Plate: hora

Deportivo Cali vs. Club Libertad: Hora y dónde ver el debut de las campeonas de Colombia en la Copa Libertadores Femenina

Las Azucareras se reforzaron con dos delanteras y recuperaron a la delantera Belkis Niño para el torneo continental que se jugará en Buenos Aires, Argentina

Deportivo Cali vs. Club Libertad:

Colombia vs. Noruega, fecha 2 del Mundial Sub-20 FIFA, probables alineaciones y novedades de la “Tricolor”

El cuadro dirigido por César Torres buscará asegurar su cupo entre los 16 mejores de la competencia, al igual que su rival de turno en el grupo F

Colombia vs. Noruega, fecha 2

ÚLTIMAS NOTICIAS

Natalia Lafourcade estrenó una nueva

Natalia Lafourcade estrenó una nueva canción “para poder aportar algo positivo al mundo en que vivimos”

Juana Repetto mostró la inesperada visita que recibió en su hogar: “Está embarazada como yo”

Hackers accedieron a algunos iPhone por WhatsApp sin intervención del usuario

Triple femicidio narco, en vivo: las autoridades argentinas llegaron a Perú para extraditar a la mano derecha de “Pequeño J”

La causa contra “El Presto” quedó a un paso de la Corte Suprema: la defensa logró tramitar un recurso federal

INFOBAE AMÉRICA

Visa para Estados Unidos en

Visa para Estados Unidos en 2025: precio actual, próximos aumentos y el recargo de 250 dólares

Un juez de inmigración rechazó los esfuerzos de Kilmar Ábrego García de solicitar asilo en Estados Unidos

Esto es lo que le cuesta a la economía de EEUU cada semana del cierre de gobierno

El canciller de Francia consideró que Hamas debe aceptar su rendición

Científicos diseñaron un parche inteligente que reduce antojos y emociones negativas en casos de adicciones

DEPORTES

Racing y River Plate definirán

Racing y River Plate definirán en Rosario el último clasificado a las semifinales de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

La AFA logró récord de cargos en la FIFA: el rol en el que fue designado el presidente Claudio Tapia

“Estaba temblando, no podía respirar”: el momento del abandono del rival del argentino Ugo Carabelli que preocupó al mundo del tenis

Qué necesita McLaren para consagrarse campeón del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Singapur

El contrato “de por vida” que le prepara la Roma a Paulo Dybala: el notable gesto que tendría el argentino para firmar