EN VIVO Colombia vs. Noruega, segunda fecha del Mundial Sub-20 Chile 2025: siga el minuto a minuto de la Tricolor

MINUTO 5: Colombia tiene la pelota y se está acercando con mucho peligro al área de los noruegos, maneja bien las acciones ofensivas
Colombia vs. Noruega
Salen los equipos al campo de juego en Talca. Colombia tendrá camiseta amarilla, pantaloneta y medias blancas, mientras que Noruega vestirá de camiseta roja con una raya azul y blanca en medio, pantaloneta vinotinto y medias rojas.
Einar Bøe Fauskanger; Vetle Auklend, Rasmus Holten Kaptein, Håkon Røsten, Kasper Sætherbø; Markus Haaland, Gustav Kjølstad Nyheim, Sondre Milian Granaas, Bork Classønn Bang-Kittilsen, Jonathan Vonheim Norbye; Ola Visted
Martes 30 de septiembre
Egipto 1-2 Nueva Zelanda
Panamá 1-1 Ucrania
Chile 0-2 Japón
Corea del Sur 0-0 Paraguay
Miércoles 1 de octubre
Italia 2-2 Cuba
España 2-2 México
Argentina 4-1 Australia
Brasil 1-2 Marruecos
Jueves 2 de octubre
Colombia vs. Noruega: 3:00 p. m.
Estados Unidos vs. Francia: 3:00 p. m.
Nigeria vs. Arabia Saudita: 6:00 p. m.
Sudáfrica vs. Nueva Caledonia: 6:00 p. m.
Por su parte, Noruega también quiere llegar a los octavos, saben que será un partido complicado y quiere repetir la dosis aplicada contra Nigeria, al que superaron por la mínima diferencia en el debut y sabiendo que la Tricolor es un equipo complicado al que se quieren quitar de encima.
La selección Colombia sub-20 le apunta a clasificar a los octavos de final, viene de vencer a Arabia Saudita por 1-0 en Talca y sabe que si vence en la segunda jornada, se asegura el cupo a falta de una jornada, lo que sería clave para el cuerpo técnico porque la plantilla no sufriría tanto desgaste.
Se juega la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial, en la que ya se tienen los primeros equipos clasificados y se podrían dar más el jueves 2 de octubre, con la Tricolor midiéndose con el que sería el rival más fuerte en su zona y pensando en el liderato.