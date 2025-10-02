Deportes

Esta sería la nómina de Colombia para enfrentar a Noruega en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025: un cambio y Óscar Perea como eje del equipo

Dos jugadores de la selección Colombia deberán cuidarse de una tarjeta amarilla, pues podrían perderse el último partido de la fase de grupos ante Japón

Camilo Zabaleta

Camilo Zabaleta

Colombia necesita de un triunfo
Colombia necesita de un triunfo para clasificar a la ronda final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA - crédito FCF

El enfrentamiento entre Colombia y Noruega en el Mundial Sub-20 de Chile se perfila como el duelo clave del Grupo F.

Ambas selecciones llegan a la segunda jornada igualadas en puntos, número de goles a favor y diferencia de gol, tras haber debutado con triunfos por la mínima diferencia: la Tricolor venció 1-0 a Arabia Saudí con gol de Óscar Perea, mientras que los noruegos superaron a Nigeria por el mismo marcador.

Este partido, que se disputará en el estadio Fiscal de Talca este jueves a las 3:00 p.m. (hora colombiana), definirá al líder de la zona y podría dejar al vencedor con la clasificación anticipada a los octavos de final.

Colombia llega con la motivación de un primer triunfo trabajado, apoyada en una defensa sólida y en el desequilibrio de su ataque, encabezado por Perea, autor del único tanto ante los sauditas.

En cuanto al posible once titular, la base del equipo que dirige César Torres se mantendría respecto al debut. Todo apunta a la continuidad de Jordan García en el arco, junto a Simón García y Yeimar Mosquera como dupla central, mientras que Carlos Sarabia y Juan Arizala ocuparían las bandas.

En el mediocampo, Kéner González seguiría aportando equilibrio y recuperación, acompañado por Jordan Barrera, protagonista con la asistencia en el partido inaugural. El mediocampista Elkin Rivero podría ingresar desde el inicio, tras haber mostrado buenas sensaciones en la segunda parte. Para el ataque, Óscar Perea, determinante en el estreno, repetirá como titular acompañado por Jhon Rentería y Emilio Aristizábal, jugadores clave en la presión alta y la movilidad ofensiva.

La tabla del grupo tras la jornada inicial muestra a Colombia y Noruega en la cima con 3 puntos y +1 de diferencia de gol, compartiendo el liderato con un tanto anotado y portería invicta. En la parte baja, Arabia Saudí y Nigeria permanecen sin unidades ni goles, por lo que su margen de error en la fecha próxima es mínimo si desean permanecer en competencia.

  1. Colombia: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  2. Noruega: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  3. Arabia Saudita: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  4. Nigeria: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado.

El partido se podrá ver en vivo a través de DirecTV Sports, el Gol Caracol, el canal RCN y las plataformas gratuitas Ditu y APP RCN. Simón García y Óscar Perea fueron amonestados en el duelo contra Arabia Saudita, por lo que una nueva amarilla ante Noruega los dejaría en la tribuna para el partido contra Nigeria, en la tercera y última fecha de la fase de grupos.

El formato del torneo, explicó la FIFA, contempla la participación de 24 selecciones distribuidas en seis grupos de cuatro, avanzando a octavos de final los dos mejores de cada zona y los cuatro mejores terceros. La final se celebrará el 20 de octubre en Santiago, y cada ronda de eliminación directa se jugará a partido único, ya que “este mecanismo busca premiar la regularidad en la primera ronda y la capacidad de respuesta en los duelos decisivos”, según el organismo rector.

Ficha del partido

  • Selección Colombia vs. Selección de Noruega - Fecha 2 del grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.
  • Lugar: estadio Fiscal - Talca, Chile
  • Fecha y hora: jueves 2 de octubre- 3:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol
  • Posible alineación selección Colombia: Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Kener González, Jordan Barrera; Óscar Perea, Neyser Villarreal y Emilio Aristizabal.
  • D.T. selección Colombia: César Torres.
  • Posible alineación selección de Noruega: Einar Fauskanger; Luca Hoyland, Rasmus Holten, Hakon Rosten, Jonathan Norbye; Kasper Sætherbø, Ola Visted; Markus Haaland, Sondre Granaas, Bang-Kittilsen; Gustav Nyheim.
  • D.T. selección de Noruega: Bjorn Johansen.

