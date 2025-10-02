Futbolista de la selección Noruega Sub-20 con madre de Medellín, habló en la previa en el duelo ante la “Tricolor”: “Soy 50% colombiano”

El futbolista colombiano habló sobre lo que significa representar a Noruega - crédito landslagsskolen / Instagram

La historia de Tobias Saliou Séne Moi, un joven futbolista de Noruega con raíces colombianas y africanas, añade un matiz singular al próximo enfrentamiento entre la selección nórdica y el equipo Sub-20 dirigido por César Torres.

El lateral de 19 años, en el Asane FC de la segunda división noruega, se perfila como uno de los protagonistas a seguir en el Mundial Sub-20, donde la diversidad de orígenes y trayectorias personales enriquece el torneo.

En charla con Sport Fans Colombia en alianza con El País de Cali, Moi sorprendió al expresar su afinidad por nuestro país al explicar que en sus orígenes lleva algo de nuestro país.

“Yo me siento 50 % colombiano. Mi madre es de Colombia, de Medellín. Ella me adoptó, pero juego para Noruega. Tengo algo de Colombia en mi sangre”, según declaró en inglés durante la entrevista.

El jugador también explicó su trasfondo familiar, señalando que sus padres son de diversas raíces, como por ejemplo al decir que su papá es de Senegal:

“Mi madre es colombiana, mi papá es de Senegal, pero yo nací en Noruega. No sé mucho español”, en referencia a sus orígenes y a la influencia multicultural que lo define.

A pesar de no haber visitado nunca Colombia, el joven lateral manifestó su deseo de conocer el país de su madre. “Nunca he estado en Colombia, pero me gustaría, es un lindo país”, confesó Moi al ser interrogado sobre su vínculo con la nación sudamericana

.En cuanto al análisis del rival, el futbolista noruego destacó la velocidad y la capacidad de los jugadores colombianos en los duelos individuales. “Sé que son muy rápidos y buenos en los duelos. Nos prepararemos bien para eso”, afirmó al referirse al equipo dirigido por César Torres.La expectativa de Moi ante el enfrentamiento con Colombia quedó reflejada en su última intervención ante la prensa, donde expresó con una sonrisa: “Será un partido divertido”, finalizó.

Este es el perfil de Tobias Moi y estas son sus estadísticas

El lateral se destaca por comenzar su carrera deportiva en el fútbol de Noruega - crédito @vikingfotball / X

Nacido el 3 de marzo de 2006, Moi juega como lateral derecho en el Åsane Fotball de Noruega, cedido del Viking, equipo de la Primera División de dicho país.

En la actual temporada, el defensor jugó 7 partidos entre el Viking y el Åsane Fotball en 504 minutos, y siendo destacado por su perfil de ataque, como de ser un jugador fuerte en el mano a mano. A continuación, esta es la lista de partidos que disputó:

21 de julio de 2025 - Liga de Noruega (Quinta División): 76 minutos en el Djerv 1919 2-0 Viking FK

26 de julio de 2025 - Liga de Noruega (Quinta división): 90 minutos en el Vking FK 2-3 Vindbjart FK

2 de agosto de 2025 - Liga de Noruega (Quinta división): 45 minutos en el Vidar 5-1 Viking FK

10 de agosto de 2025 - Liga de Noruega (Quinta división): 90 minutos en el Viking FK 3-2 Stord

6 de septiembre de 2025 - Liga de Noruega (Quinta división): 90 minutos en el FK Haugesund II 0-1 Viking FK

15 de septiembre de 2025 - Liga de Noruega (Quinta división): 90 minutos en el FK Viking 4-0 Torvastad IL

En la actual Copa del Mundo, Tobias Moi jugó 18 minutos en la victoria de Noruega por 1-0 ante Nigeria, el 28 de septiembre de 2025.

Detalles de la relación familiar de Tobias Moi

Por otra parte, el 2 de octubre de 2025, el periodista Eduardo Ahumada de Blog Deportivo de Blu Radio, aclaró que la madre del jugador Tobías Moi fue adoptada en Medellín por parte de una pareja de noruegos, situación que llevó a tener a su hijo en territorio europeo.

“Tobías Moi, defensa de la selección Noruega, con madre colombiana. Su madre fue adoptada en Medellín por una familia de dicho país, ella creció en Europa. Ella conoció a un senegalés en Noruega, se hicieron pareja y de ahí nació Tobías”, aclararon.