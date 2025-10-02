Deportes

Colombia vs. Noruega: el recuerdo de Erling Haaland y los jugadores más importantes del plantel que enfrenta a la Tricolor en el Mundial Sub-20

El conjunto nórdico regresa a una Copa del Mundo juvenil luego de seis años de ausencia, y tiene a Sondre Granaas como el jugador más destacado de su plantilla

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
La selección Colombia enfrenta a
La selección Colombia enfrenta a Noruega en la segunda fecha de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA - crédito FCF y Federación Noruega de Fútbol

La selección Colombia jugará su segundo partido en la Copa Mundial Sub-20 de la FifaI Chile 2025, luego de la victoria en el debut 1-0 ante Arabia Saudita.

El partido contra el selección de Noruega podría definir la clasificación de la Tricolor a los octavos de final, en caso de que sume los tres puntos, o quedar muy cerca del primer objetivo, en caso de empatar ante los europeos.

Noruega en su primera salida enfrentó a Nigeria y se impuso 1-0, por lo que el partido que se jugará este jueves 2 de octubre en el estadio Fiscal de Talca, Chile desde las 3 de la tarde definirá el liderato en el grupo F de la Copa del Mundo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El delantero Erling Halaand celebra
El delantero Erling Halaand celebra uno de los nueve goles ante Honduras en el Mundial Sub-20 de Polonia en 2019 - crédito FIFA

La selección de Noruega posee el récord de la mayor goleada en una Copa del Mundo Sub-20. Fue en 2019 cuando derrotó a la selección de Honduras por 12-0.

La figura de aquel plantel era un joven Erling Haaland, hoy goleador en el Manchester City de Inglaterra, luego de marcar nueve goles, con lo que impuso el récord del jugador con más goles en un partido.

Este partido le bastó al atacante para quedarse con el botín de oro.

Estadísticas de Noruega en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025: el portero, el jugador con más pases

El futbolista colombiano habló sobre
El futbolista colombiano habló sobre lo que significa representar a Noruega - crédito landslagsskolen / Instagram

El primer partido dejó como dato curioso Einar Fauskanger, portero de la selección de Noruega, como el jugador que más pases entregó en el encuentro contra Nigeria (36) . Además, Ola Visted fue el jugador que más kilómetros recorrió en los 90 minutos (13 kilómetros) y a su vez el de mayor velocidad media (7.36 km/h).

Contra Nigeria, el entrenador Bjørn Johansen alineó a: Einar Fauskanger; Luca Hoyland, Hakon Rosten, Rasmus Holten, Vetle Auklend; Bork Classønn Bang-Kittilsen, Kasper Sætherbø, Sondre Milian Granaas, Ola Visted, Markus Haaland; Gustav Nyheim. Rasmus Holten, capitán, fue el mejor calificado por el portal Sofascore (7.7)

Los defensores Hakon Rosten y Vetle Auklend vieron la tarjeta amarilla, por lo que de recibir una nueva amonestación ante Colombia se perderían el partido de la fecha 3 ante Arabia Saudi.

Sondre Granaas, el más costoso de la plantilla de Noruega; Rasmus Holten “el gran capitán”, según la FIFA

Rasmus Holten marcó el gol
Rasmus Holten marcó el gol con el que Noruega le ganó a Nigeria en la primera fecha del Mundial Sub-20 Chile 2025 - crédito FIFA

Rasmus Holten tuvo un papel central en el regreso de Noruega a la Copa Mundial Sub-20, tras seis años de ausencia. Capitán del equipo, Holten no solo fue elegido como figura destacada por la organización, sino que además se hizo cargo del penal que abrió el marcador ante Nigeria.

Holten subrayó su orgullo al portar la cinta: “Estoy muy orgulloso de ser el capitán. Estoy muy orgulloso de mi país, y ser el líder de estos chicos, mis amigos dentro de la cancha, significa el mundo para mí”. El defensor resaltó que su rol abarca dirigir y comunicar constantemente a sus compañeros: “Tengo que darles toda la información que pueda a mis compañeros. Eso es importante, una gran parte de mi rol”.

Entretanto, Sondre Granaas, número diez de Noruega, proviene de una familia con tradición futbolística y es el jugador más costoso del plantel, con una ficha avaluada en 1 millón de euros, según Transfermarkt.

“Mi primer recuerdo futbolístico es yendo a la cancha con mi papá”, recordó Granaas, quien vivió desde pequeño el ambiente del fútbol profesional. El mediocampista debutó como profesional en 2023 y en el Mundial Sub-20 mostró su control del balón y la creatividad frente a Nigeria.

De cara a la competencia, Granaas indicó que el grupo tiene claro su objetivo: “Nuestro objetivo principal era superar la fase de grupos. Así que ese sigue siendo nuestro objetivo. Y a partir de ahí, simplemente llegar lo más lejos posible”.

Estos son los 21 jugadores convocados por Noruega para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Noruega clasificó a la Copa
Noruega clasificó a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025 desde el repechaje europeo, en donde derrotó a Turquía - crédito Federación Noruega de Fútbol
  1. Magnus Brøndbo - arquero
  2. Sander Kaldråstøyl Østraat - arquero
  3. Einar Bøe Fauskanger - arquero
  4. Håkon Røsten - defensa
  5. Rasmus Holten - defensa
  6. Jonathan Norbye - defensa
  7. Mathias Øren - defensa
  8. Luca Høyland - defensa
  9. Vetle Auklend - defensa
  10. Tobias Saliou Séne Moi - defensa
  11. Lars Bjørnerud Remmem - volante
  12. Martin Håheim-Elveseter - volante
  13. Markus Haaland - volante
  14. Sondre Granaas - volante
  15. Ola Visted - volante
  16. Kasper Sætherbø - volante
  17. Bork Bang-Kittilsen - delantero
  18. Gustav Nyheim - delantero
  19. Magnus Holte - delantero
  20. Niklas Kemp Fuglestad - delantero
  21. Julian Lægreid - delantero

Temas Relacionados

Selección ColombiaSelección de NoruegaColombia vs. NoruegaMundial Sub-20Copa Mundial Sub-20 de la FIFAErling HaalandChile 2025Colombia-Deportes

Más Noticias

Colombia vs. Noruega EN VIVO, fecha 2 del Mundial Sub-20 FIFA, probables alineaciones y novedades de la “Tricolor”

El cuadro dirigido por César Torres buscará asegurar su cupo entre los 16 mejores de la competencia, al igual que su rival de turno en el grupo F

Colombia vs. Noruega EN VIVO,

Futbolista de la selección Noruega Sub-20 con madre de Medellín, habló en la previa en el duelo ante la “Tricolor”: “Soy 50% colombiano”

El futbolista de raíces colombianas y africanas debutó en el Mundial Sub-20, en la victoria de Noruega, y anticipó un “duelo especial” frente al equipo nacional

Futbolista de la selección Noruega

Junior FC vs. América de Cali - EN VIVO: Siga aquí el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

Los primeros noventa minutos se jugarán en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde los dirigidos por Alfredo Arias esperan hacer respetar su localía frente al equipo caleño

Junior FC vs. América de

Periodista colombiano criticó duro a Richard Ríos, tras su mal partido en el Benfica contra Chelsea por Champions: “Es una mancha grande”

El volante de la selección Colombia tuvo una mala noche en su segunda salida por la Liga de Campeones, ante el vigente campeón del mundo

Periodista colombiano criticó duro a

Medellín golea y elimina a Santa Fe de la Copa Colombia: victoria Poderosa por 3-0 en Techo

Los antioqueños le pasaron por encima a los bogotanos con doblete de Francisco Fydriszewski y otro tanto de Francisco Chaverra, llegando a las semifinales y esperando rival entre Pereira y Envigado

Medellín golea y elimina a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras capturas en caso de

Tras capturas en caso de B King y Dj Regio Clownn, expertos aseguraron desde México que este caso es “propaganda criminal”: por qué

Denuncian que el Clan del Golfo estaría imponiendo multas a comunidades rurales en Antioquia: van desde uno hasta cuatro millones de pesos

Enfrentamiento armado entre el Ejército y disidencias tiene confinadas a comunidades indígenas y campesinas en Corinto, Cauca

Familia de Juan David Buitrón, soldado secuestrado, pide al Gobierno actuar para su liberación: estaría en poder de las disidencias

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

ENTRETENIMIENTO

Westcol habló sobre la polémica

Westcol habló sobre la polémica reunión que tuvo con Yina Calderón en la que él le negó un beso: “Yo no siento que le haya faltado al respeto”

Exesposo de ‘La Tremenda’ confirmó que le fue infiel a la creadora de contenido: “ya pasó, ya, ya no hay remedio”

Altafulla enfrenta incómoda pregunta sobre supuesta infidelidad de Karina García con Westcol y así fue su reacción

Yina Calderón aseguró que la ruptura entre Altafulla y Karina García respondió a una infidelidad: “Andaba con mozas en Bogotá”

Le robaron el carro a la exesposa de Luis Alberto Posada mientras hacía unas compras en Medellín: “Es la maldad de la gente”

Deportes

Colombia vs. Noruega EN VIVO,

Colombia vs. Noruega EN VIVO, fecha 2 del Mundial Sub-20 FIFA, probables alineaciones y novedades de la “Tricolor”

Futbolista de la selección Noruega Sub-20 con madre de Medellín, habló en la previa en el duelo ante la “Tricolor”: “Soy 50% colombiano”

Periodista colombiano criticó duro a Richard Ríos, tras su mal partido en el Benfica contra Chelsea por Champions: “Es una mancha grande”

Medellín golea y elimina a Santa Fe de la Copa Colombia: victoria Poderosa por 3-0 en Techo

Wilmar Roldán entró en otra polémica por insultar a un árbitro en pleno partido: “Gritos por aquí, gritos por allá”