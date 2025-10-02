Colombia vs. Noruega: el recuerdo de Erling Haaland y los jugadores más importantes del plantel que enfrenta a la Tricolor en el Mundial Sub-20

La selección Colombia enfrenta a Noruega en la segunda fecha de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA - crédito FCF y Federación Noruega de Fútbol

La selección Colombia jugará su segundo partido en la Copa Mundial Sub-20 de la FifaI Chile 2025, luego de la victoria en el debut 1-0 ante Arabia Saudita.

El partido contra el selección de Noruega podría definir la clasificación de la Tricolor a los octavos de final, en caso de que sume los tres puntos, o quedar muy cerca del primer objetivo, en caso de empatar ante los europeos.

Noruega en su primera salida enfrentó a Nigeria y se impuso 1-0, por lo que el partido que se jugará este jueves 2 de octubre en el estadio Fiscal de Talca, Chile desde las 3 de la tarde definirá el liderato en el grupo F de la Copa del Mundo.

El delantero Erling Halaand celebra uno de los nueve goles ante Honduras en el Mundial Sub-20 de Polonia en 2019 - crédito FIFA

La selección de Noruega posee el récord de la mayor goleada en una Copa del Mundo Sub-20. Fue en 2019 cuando derrotó a la selección de Honduras por 12-0.

La figura de aquel plantel era un joven Erling Haaland, hoy goleador en el Manchester City de Inglaterra, luego de marcar nueve goles, con lo que impuso el récord del jugador con más goles en un partido.

Este partido le bastó al atacante para quedarse con el botín de oro.

Estadísticas de Noruega en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025: el portero, el jugador con más pases

El futbolista colombiano habló sobre lo que significa representar a Noruega - crédito landslagsskolen / Instagram

El primer partido dejó como dato curioso Einar Fauskanger, portero de la selección de Noruega, como el jugador que más pases entregó en el encuentro contra Nigeria (36) . Además, Ola Visted fue el jugador que más kilómetros recorrió en los 90 minutos (13 kilómetros) y a su vez el de mayor velocidad media (7.36 km/h).

Contra Nigeria, el entrenador Bjørn Johansen alineó a: Einar Fauskanger; Luca Hoyland, Hakon Rosten, Rasmus Holten, Vetle Auklend; Bork Classønn Bang-Kittilsen, Kasper Sætherbø, Sondre Milian Granaas, Ola Visted, Markus Haaland; Gustav Nyheim. Rasmus Holten, capitán, fue el mejor calificado por el portal Sofascore (7.7)

Los defensores Hakon Rosten y Vetle Auklend vieron la tarjeta amarilla, por lo que de recibir una nueva amonestación ante Colombia se perderían el partido de la fecha 3 ante Arabia Saudi.

Sondre Granaas, el más costoso de la plantilla de Noruega; Rasmus Holten “el gran capitán”, según la FIFA

Rasmus Holten marcó el gol con el que Noruega le ganó a Nigeria en la primera fecha del Mundial Sub-20 Chile 2025 - crédito FIFA

Rasmus Holten tuvo un papel central en el regreso de Noruega a la Copa Mundial Sub-20, tras seis años de ausencia. Capitán del equipo, Holten no solo fue elegido como figura destacada por la organización, sino que además se hizo cargo del penal que abrió el marcador ante Nigeria.

Holten subrayó su orgullo al portar la cinta: “Estoy muy orgulloso de ser el capitán. Estoy muy orgulloso de mi país, y ser el líder de estos chicos, mis amigos dentro de la cancha, significa el mundo para mí”. El defensor resaltó que su rol abarca dirigir y comunicar constantemente a sus compañeros: “Tengo que darles toda la información que pueda a mis compañeros. Eso es importante, una gran parte de mi rol”.

Entretanto, Sondre Granaas, número diez de Noruega, proviene de una familia con tradición futbolística y es el jugador más costoso del plantel, con una ficha avaluada en 1 millón de euros, según Transfermarkt.

“Mi primer recuerdo futbolístico es yendo a la cancha con mi papá”, recordó Granaas, quien vivió desde pequeño el ambiente del fútbol profesional. El mediocampista debutó como profesional en 2023 y en el Mundial Sub-20 mostró su control del balón y la creatividad frente a Nigeria.

De cara a la competencia, Granaas indicó que el grupo tiene claro su objetivo: “Nuestro objetivo principal era superar la fase de grupos. Así que ese sigue siendo nuestro objetivo. Y a partir de ahí, simplemente llegar lo más lejos posible”.

Estos son los 21 jugadores convocados por Noruega para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Noruega clasificó a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025 desde el repechaje europeo, en donde derrotó a Turquía - crédito Federación Noruega de Fútbol

Magnus Brøndbo - arquero Sander Kaldråstøyl Østraat - arquero Einar Bøe Fauskanger - arquero Håkon Røsten - defensa Rasmus Holten - defensa Jonathan Norbye - defensa Mathias Øren - defensa Luca Høyland - defensa Vetle Auklend - defensa Tobias Saliou Séne Moi - defensa Lars Bjørnerud Remmem - volante Martin Håheim-Elveseter - volante Markus Haaland - volante Sondre Granaas - volante Ola Visted - volante Kasper Sætherbø - volante Bork Bang-Kittilsen - delantero Gustav Nyheim - delantero Magnus Holte - delantero Niklas Kemp Fuglestad - delantero Julian Lægreid - delantero