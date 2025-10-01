Deportes

James Rodríguez no tendría la intención de renovar su contrato con Club León

El contrato del capitán de la selección Colombia finaliza en diciembre del 2026 y algunos rumores apuntan a que su carrera continuaría en Estados Unidos u otro equipo de la Liga Mexicana

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

James Rodríguez marcó su cuarto
James Rodríguez marcó su cuarto gol con Club León - crédito Club León

La continuidad de James Rodríguez en el Club León comienza a definirse en medio de una creciente incertidumbre.

Sin señales de una eventual renovación y a tan solo unos meses de la finalización de su contrato, la posibilidad de que el colombiano extienda su vínculo en México se diluye día tras día.

El diario Récord sostiene, en una columna firmada por ‘Francotirador’, que “no hay nada de nada” respecto a negociaciones para prorrogar el acuerdo, el cual culmina en diciembre de este año.

En la columna del medio mexicano se indica que Ignacio Ambriz, nuevo técnico del equipo, no tiene entre sus planes insistir para que el mediocampista continúe una vez finalizado el Torneo Apertura de la Liga MX.

James Rodríguez se encuentra apto
James Rodríguez se encuentra apto para los próximos partidos de la Liga MX - crédito Club León

De acuerdo con la columna, “el ‘10’ no va contra Toluca y aunque Ambriz tratará de ocuparlo en lo que resta de Apertura, me cuentan que el entrenador no pedirá que extendieran el contrato y como el internacional tampoco ha mostrado mucho interés, es casi un hecho que acaba el torneo y se marcha de la ‘Tierra donde la vida no vale nada’. Dicho está”.

La llegada de James Rodríguez al León se produjo en enero de 2025, después de su paso por el Rayo Vallecano de España. Desde entonces, el centrocampista ha sumado 28 partidos disputados, con cuatro goles anotados y ocho asistencias durante los partidos de la liga mexicana.

Sobre la actitud del futbolista, Ignacio Ambriz resaltó tras su primer acercamiento con el jugador: “James es un ser humano al que tengo que saber llegarle en mi forma de ser. Fue con el que más me pude extender en la plática que tuve, él tiene ilusión, quiere ser campeón. Yo lo veo bien (a James), tranquilo y le comenté que va a disfrutar jugar el fútbol”, declaró el entrenador en su primera rueda de prensa.

Los partidos que le quedan a James Rodríguez en el Club León

James Rodríguez tuvo una primera
James Rodríguez tuvo una primera charla con el entrenador Ignacio Ambriz - crédito Club León

El ciclo de James Rodríguez en el Club León tiene fecha de cierre: el 31 de diciembre de 2025 será el último día en que su nombre figure en la nómina del equipo mexicano. El centrocampista colombiano, que arribó el 13 de enero de 2025, firmó un contrato de un año, asegurando presencia tanto en el Clausura como en el Apertura de la Liga MX durante la presente temporada.

Con solo seis partidos regulares por disputar y sin avances en las negociaciones para una renovación, la continuidad de James en la Fiera después de diciembre parece descartada.

Restan seis jornadas del torneo y Club León enfrenta directamente el reto de clasificar a la Fase Final, objetivo aún posible considerando la competencia cerrada de más de diez equipos en la tabla. La agenda de James y León en este cierre incluye un calendario exigente:

James Rodríguez regresó a la
James Rodríguez regresó a la titular con Club León tras su ausencia en la caída 5-0 ante Tijuana - crédito Club León
  • Jornada 12: León vs. Toluca, sábado 4 de octubre.
  • Jornada 13: Santos vs. León, sábado 18 de octubre.
  • Jornada 14: Atlas vs. León, miércoles 22 de octubre.
  • Jornada 15: León vs. Pumas, sábado 25 de octubre.
  • Jornada 16: América vs. León, sábado 1 de noviembre.
  • Jornada 17: León vs. Puebla, sábado 8 de noviembre.

Este calendario podría extenderse algunos días, en caso de lograr la clasificación a la liguilla de la Liga MX.

La responsabilidad del ex Real Madrid será dar un aporte clave en la recta final, con la obligación de mantener vivas las posibilidades de León en la competencia. En este contexto, el técnico Ignacio Ambriz confiará una vez más en su esquema predilecto, el 4-2-3-1, donde James se desempeña con naturalidad detrás del delantero, generando peligro y aportando experiencia.

