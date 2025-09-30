Chelsea vs. Benfica: hora y dónde ver a Richard Ríos en el partido de la Champions League en Stamford Bridge

Richard Ríos es titular indiscutido del Benfica, bajo órdenes de Jose Mourinho - crédito REUTERS/Rita Franca

El esperado choque entre Benfica y Chelsea por la segunda jornada de la Champions League tendrá hoy como protagonista la visita del equipo portugués al estadio Stamford Bridge, en un contexto marcado por el regreso de José Mourinho frente a la afición londinense.

El duelo, que está programado para las 14:00 (hora de Colombia), será transmitido a través de Espn 2 y Disney+.

En esta cita europea, el colombiano Richard Ríos defenderá la camiseta del conjunto luso, en una jornada clave tanto para el presente competitivo como para la memoria emotiva de los hinchas.

El contexto para los ‘blues’ es de alta tensión. Tras iniciar la temporada con un triunfo relevante al consagrarse campeones del Mundial de Clubes en julio, el Chelsea acumula tres derrotas en sus últimos cuatro partidos oficiales y está urgido de sumar una victoria que reactive sus aspiraciones en el máximo torneo continental.

Richard Ríos jugó todo el partido ante Qarabag en la derrota 3-2 en la primera fecha de la UEFA Champions League - crédito REUTERS/Pedro Nunes

El equipo dirigido por Enzo Maresca enfrenta, además, un problema disciplinario notorio: en cuatro de sus últimas cinco caídas ha sufrido expulsiones, con partidos decisivos en la Premier League ante Manchester United y Brighton jugados en inferioridad numérica. La única derrota con once jugadores sobre el campo se produjo ante el Bayern de Múnich, con un marcador de 3-1 en la apertura europea de la temporada.

Durante la conferencia previa al partido, Maresca abordó la presión creciente sobre el club y afirmó que no considera que exista motivo alguno para entrar en pánico. “Para mí, personalmente, no hay ninguna razón para crear pánico, sabiendo que el fútbol, ustedes lo saben mejor que yo, es un mundo de locos”, declaró el técnico italiano, cuya segunda campaña en Stamford Bridge viene marcada por estos altibajos.

El entrenador también reconoció que pudo haber tomado mejores decisiones ante las expulsiones sufridas en encuentros recientes, y destacó: “Si pierdes cinco partidos en seis meses y necesitas defenderte, significa que el mundo está loco. No creo que debamos defendernos en este momento porque la realidad es que tengo muy buenas sensaciones con la plantilla que tenemos”.

En la previa a un partido con suficiente carga emocional, Maresca valoró como un privilegio la posibilidad de enfrentarse a Mourinho en un escenario como Stamford Bridge. “Sería un absoluto honor enfrentarse a Mourinho aquí”, expresó el técnico italiano en rueda de prensa.

Richard Ríos junto a Jose Mourinho en el entrenamiento previo al partido contra Chelsea - crédito Reuters/Andrew Couldridge

El estratega portugués de 62 años, recientemente incorporado al Benfica tras su salida del Fenerbahçe, retorna a Londres con una trayectoria que marcó la historia del club inglés. Mourinho llevó al Chelsea a conquistar tres Premier League y otros títulos destacados en dos etapas separadas, contribuyendo a transformar la entidad en una potencia europea.

Este reencuentro subraya la huella imborrable de Mourinho en Stamford Bridge, donde fue aclamado como el “Special One” tras su llegada en 2004. “Por favor, no me llamen arrogante... Soy campeón de Europa y me considero especial”, dijo entonces en su primera rueda de prensa.

Si bien su trayectoria posterior ha transitado etapas más complejas, con experiencias en Real Madrid, Inter de Milán, Manchester United y Tottenham Hotspur, el entrenador conservó su capacidad para mantener la atención de la élite futbolística y de los aficionados, que siguen viendo en su figura una de las más trascendentes del fútbol contemporáneo.

Ficha del partido

Ingresos a Stamford Bridge anuncian el partido de Champions League - crédito Chelsea

Chelsea FC vs. S. L. Benfica - Fecha 2 de la fase de la Liga de la Champions League 2025-2026.

Lugar : estadio Stamford Bridge - Londres, Inglaterra

Fecha y hora : martes 30 de septiembre - 2:00 p. m. hora colombiana

Transmisión : ESPN y Disney +.

Posible alineación Chelsea FC : Sánchez; Gusto, Acheampong, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Fernández, Neto; Pedro.

D.T. Chelsea FC : Enzo Maresca.

Posible alineación S. L. Benfica : Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Ríos, Barrenechea; Aursnes, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis..

D.T. selección S. L. Benfica: Jose Mourinho.