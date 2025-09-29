Independiente Santa Fe dio a conocer sus convocadas para la Copa Libertadores femenina: tendrá una baja sensible

Deportes

El cuadro capitalino viene de ser subcampeón del fútbol colombiano tras caer en la gran final del certamen frente a Deportivo Cali, en condición de visitante, en disparos desde el punto penal

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Convocadas de Independiente Santa Fe para la Copa Libertadores femenina- crédito @LeonasSantaFe/X

Independiente Santa Fe dio a conocer la lista de jugadoras que representarán al club en la Conmebol Libertadores Femenina 2025, torneo que se disputará en territorio peruano del 9 al 26 de octubre.

Las Leonas, recientes finalistas de la Liga Femenina BetPlay, afrontarán la competencia continental con un grupo de 23 futbolistas y un cuerpo técnico encabezado por el entrenador Omar Ramírez. La expectativa es alta, pues el equipo bogotano buscará repetir y superar la histórica final alcanzada en 2021.

En su comunicado oficial, Santa Fe destacó la clasificación a este certamen como un nuevo logro del proceso deportivo consolidado en los últimos años.

El cuerpo técnico estará conformado por Ramírez, el asistente Leonardo Trujillo, el preparador físico Jackson Hibirmas, el entrenador de arqueras Juan Sáenz y la médica Milena Téllez, acompañados por fisioterapeutas, gerente deportivo y personal de apoyo. La organización resaltó que cada integrante cumple un papel clave en el objetivo de darle protagonismo al club en el escenario sudamericano.

En la portería, Santa Fe apostará por la experiencia de la venezolana Yessica Velásquez, campeona en Colombia en 2023 y con pasado en selecciones nacionales, y la juventud de Wendy Martínez, guardameta chocoana con proceso en la Liga desde 2020. Ambas llegan en buen momento y serán determinantes para la seguridad defensiva del equipo en una competición de máxima exigencia.

El bloque defensivo reúne una interesante mezcla de trayectoria internacional y talento emergente. Destacan Viviana Acosta, con recorrido en Millonarios, América, Deportivo Cali y la selección Colombia, y Andrea Pérez, que también ha vestido la camiseta Tricolor en categorías juveniles.

Independiente Santa Fe disputará el certamen continental en territorio peruano- crédito Santa Fe

Junto a ellas estarán la juvenil Cristina Motta, de 19 años, y la prometedora Sophia Posada, de 17, figuras de los procesos sub-20. La línea se completa con nombres de peso como María Nela Carvajal, campeona de liga en 2019, y la venezolana Leury Basanta, además de Katherine Valbuena, otra defensora de proyección internacional.

En la mitad de la cancha, Santa Fe llevará una nómina variada y con presencia de jugadoras consolidadas y jóvenes promesas. Resaltan Katerine Osorio, con paso por Atlético Nacional y la selección Colombia, y Mariana Zamorano, bicampeona en 2022.

Independiente Santa Fe fue finalista de la Liga Femenina Betplay - crédito Santa Fe

También figuran Karen Hernández, Daniela Garavito —subcampeona mundial sub-17—, e Isabella Díaz, de apenas 17 años. A ellas se suman la venezolana Tahicelis Marcano, campeona sudamericana, y talentos emergentes como Mariana Silva, Ana Milé González, Juana Ortegón y Mariana Muñoz, quienes llegan con títulos recientes y bagaje en procesos juveniles de la selección nacional.

El frente de ataque contará con futbolistas de experiencia y jerarquía internacional, combinadas con figuras jóvenes que buscan consolidarse. Entre las delanteras sobresale Ysaura Viso, referente de la Vinotinto, campeona de Libertadores en 2018 y con títulos en varios países.

Santa Fe llegó a la final del certamen continental en 2021- crédito AUF

También estarán Heidy Mosquera, bicampeona en el fútbol colombiano, y la juvenil Nikol Rojas, con participación en la selección sub-17. Completan la nómina Karla Viancha, subcampeona mundial sub-17, y la venezolana Leury Basanta, que aporta recorrido y desequilibrio en el último tercio de la cancha.

La nómina de Santa Fe para la Libertadores refleja una apuesta clara por integrar experiencia internacional con el talento joven colombiano, reforzando la identidad del club como cantera y vitrina de futbolistas para las selecciones nacionales. Con figuras que ya saben lo que es disputar finales y promesas que vienen destacándose en torneos juveniles, las Leonas llegan con aspiraciones firmes de protagonismo.

La Copa Libertadores Femenina 2025 se jugará en Perú, con participación de 16 equipos distribuidos en cuatro grupos. Santa Fe buscará avanzar a las rondas definitivas y pelear por el título que se le escapó en 2021, cuando cayó en la final ante Corinthians. El debut de las bogotanas será seguido con atención por la hinchada Cardenal, que confía en que la unión de experiencia y juventud lleve al equipo a lo más alto del continente.

Con esta convocatoria, Santa Fe reafirma su compromiso con el fútbol femenino y la consolidación de un proyecto que ha sido pionero en Colombia. Las Leonas”ya rugen en la antesala del torneo más importante de Sudamérica y se declaran listas para dejar en alto el nombre del club y del país en la Libertadores 2025.

