‘Cucho’ Hernández y una nueva exhibición en el fútbol español: anotó y asistió con el Real Betis

Así fue el gol de Cucho Hernández con el Betis- crédito DSports

El delantero colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández volvió a destacarse en el fútbol español, al firmar un gol y una asistencia en la victoria 2-0 del Real Betis sobre Osasuna en el estadio Benito Villamarín, durante la séptima jornada de La Liga.

Hernández, pieza clave en el esquema de Manuel Pellegrini, fue determinante para que el conjunto Andaluz sumara tres puntos y se ubicara sexto en la tabla con 12 unidades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El primer tanto de la noche nació en el minuto 18, cuando Hernández se inventó un recurso técnico en el área rival: un taconazo que habilitó a Ez Abde, que definió de frente al arco y desató la celebración de la hinchada Bética.

Poco antes del descanso, el colombiano amplió la cuenta, recibiendo el balón cerca de la frontal, perfilándose y rematando con un derechazo raso y potente que se coló en el rincón más lejano del arquero Sergio Herrera.

Con esta anotación, “Cucho” Hernández registra su tercer gol consecutivo en La Liga, consolidándose como el delantero titular del Betis y capitalizando la confianza del entrenador chileno. El pereirano ya no es solo alternativa, sino la principal carta ofensiva del equipo.

Así fue la asistencia de Juan Camilo Hernández con el Real Betis- crédito DSports

Este buen momento también genera repercusión en la selección Colombia. De cara a los próximos amistosos en octubre frente a México y Canadá, el nombre de Hernández se perfila como una opción de lujo para el director técnico Néstor Lorenzo.

El desempeño del atacante en el campeonato español vuelve a situarlo entre los candidatos para integrar la nómina nacional y fortalecer las variantes ofensivas de la Tricolor.

En el plano colectivo, el triunfo mantiene al Real Betis en la lucha por los puestos europeos. La próxima jornada, el equipo Verdiblanco se enfrentará al Espanyol, con el objetivo de seguir sumando y apostando por un ataque liderado por el inspirado delantero colombiano.

Juan Camilo Hernández es uno de los referentes del Real Betis- crédito EFE

‘Cucho’ Hernández se convirtió en uno de los referentes del Betis

Desde que Juan Camilo “Cucho” Hernández llegó al Real Betis en febrero de 2025 procedente de Columbus Crew de la MLS, sus números han mostrado un rendimiento prometedor aunque todavía en proceso de adaptación.

En aquella primera fase con el club verdiblanco, el pereirano participó en 8 partidos de LaLiga acumulando 618 minutos; en ese lapso, el delantero logró marcar dos goles, destacando uno de ellos en el derbi sevillano ante el Sevilla FC.

Para la temporada 2025-2026, las estadísticas ligueras muestran que en 6 partidos (todos como titular), Hernández ha jugado 508 minutos, ha hecho tres goles y una asistencia.

Además, pese a ser titular constante, la participación ofensiva del colombiano ha variado, con 14 disparos intentados, una tarjeta amarilla, y mostrando mejor integración tanto física como en afinidad con sus compañeros gracias a la pretemporada.

Juan Camilo Hernández ha recibido múltiples llamados a la selección Colombia- crédito AFP

‘Cucho’ Hernández, una pieza para Lorenzo en la selección Colombia

Desde muy joven, Hernández mostró su potencial con las selecciones juveniles. El delantero fue parte de la selección Colombia sub-20, participando en el Sudamericano sub-20 de 2017 y en la Copa Mundial Sub-20 de 2019.

El debut del pereirano con la selección absoluta llegó en 2018, cuando fue convocado para los partidos amistosos ante Estados Unidos y Costa Rica, bajo la dirección de Arturo Reyes. En ese partido ante Costa Rica, el delantero entró desde el banco (aproximadamente al minuto 72) y marcó dos goles, incluyendo el de la victoria, lo que hizo inolvidable ese debut.

No obstante, a pesar de ese arranque prometedor, la integración de Hernández al plantel mayor ha sido intermitente. Durante el proceso de Carlos Queiroz, él expresó publicamente que no se sintió parte del proceso, ya que no recibió comunicaciones directas desde el cuerpo técnico ni en cortes previos de convocatorias.

Con los entrenadores posteriores también ha habido convocatorias, impulsadas principalmente por sus buenas actuaciones en clubes, particularmente en Columbus Crew donde sus estadísticas goleadoras y de asistencias lo han puesto de nuevo en el radar.