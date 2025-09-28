Deportes

Hinchas del Tolima y del Medellín se enfrentaron en el estadio Manuel Murillo Toro en pleno partido

Al parecer, algunos de los seguidores del cuadro antioqueño, que permanecían camuflados en la tribuna occidental, comenzaron a provocar a los fanáticos locales, lo que desencadenó una fuerte pelea

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Hinchas del Tolima y del Medellín se enfrentaron en el estadio de Ibagué- crédito Noticias del Tolima/ Facebook

La tensión aumentó en la tribuna occidental del estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué la noche del sábado 27 de septiembre de 2025 debido a actos violentos protagonizados por hinchas del Deportes Tolima y del Deportivo Independiente Medellín.

Los acontecimientos, que se originaron durante el partido disputado en ese escenario entre el cuadro Pijao y el equipo antioqueño, generaron varios minutos de desorden y preocupación entre los asistentes, especialmente en la zona baja de la mencionada tribuna.

Al parecer, la pelea se desató cuando, presuntamente, un grupo de seguidores del Independiente Medellín se encontraba camuflado entre la hinchada local del Tolima.

Los asistentes señalaron al medio El Nuevo Día que una provocación por parte de los hinchas visitantes desencadenó la respuesta violenta de algunos aficionados Pijaos.

Incluso, según el testimonio de uno de los presentes, recogido por el mismo medio, la situación se agravó cuando uno de los seguidores del Medellín agredió físicamente a un hincha del Tolima, lo cual motivó una reacción general de la tribuna.

Los hinchas del Medellín huyeron
Los hinchas del Medellín huyeron de la zona a los pocos segundos de haber iniciado el enfrentamiento- crédito Noticias del Tolima/ Facebook

Ante esto, los involucrados identificados con el equipo visitante decidieron huir rápidamente de la zona a través de las escaleras.

Según se observa en un video que se viralizó en redes sociales, funcionarios de la Secretaría de Gobierno intervinieron para controlar y dispersar el disturbio, intentando restablecer la calma en medio del ambiente alterado.

No obstante, entre los hinchas del cuadro ibaguereño persisten cuestionamientos sobre la seguridad de ese sector del estadio, problemática que consideran recurrente.

Medellín venció 2-3 al Tolima
Medellín venció 2-3 al Tolima en Ibagué- crédito Vizzorimage

Por ejemplo, varios hinchas del Tolima expresaron su malestar, asegurando que no es la primera vez que seguidores de equipos visitantes logran ingresar o colarse en la tribuna occidental, lo que aumenta el riesgo de nuevas confrontaciones y pone en tela de juicio la eficacia de los controles destinados a prevenir tales incidentes.

Así las cosas, testigos y afectados reclamaron que se refuercen las medidas de seguridad para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir, manifestando su preocupación por la integridad de los asistentes y la imagen del estadio en el fútbol profesional colombiano.

El estadio ibaguereño ha sido
El estadio ibaguereño ha sido testigo de múltiples enfrentamientos durante los últimos meses- crédito Mario Alejandro Rodríguez/Infobae

No es la primera vez que hay desmanes en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué

Uno de los incidentes más recientes ocurrió el 7 de septiembre de 2024, durante un partido entre Deportes Tolima y Deportivo Cali. En la tribuna occidental se desató una agresión con arma blanca: un hincha del Cali apuñaló a un integrante de logística del club Tolima.

Las autoridades actuaron capturando a los agresores, se atendió al lesionado y el hecho generó que se adoptaran medidas de prevención como la prohibición del ingreso de la hinchada visitante en partidos futuros.

Otro caso ocurrió en febrero de 2023, en un partido Tolima vs. Millonarios. Allí hinchas visitantes protagonizaron violencia en las graderías: se reportaron enfrentamientos entre barras de Millonarios entre sí en la tribuna noroccidental y con la policía (Esmad) intervino para controlar la situación. Ese día, un hincha ingresó al campo para agredir a un jugador (Daniel Cataño), lo que llevó a la suspensión del partido.

También en junio de 2025, tras empate entre Tolima y América de Cali por los cuadrangulares, se presentaron disturbios en el Murillo Toro. Hinchas locales se enfrentaron a golpes con miembros de la Policía y la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). El ambiente tenso incluyó presencia de familias, lo que añade preocupación por la seguridad en tribunas.

Adicionalmente, hay denuncias frecuentes de falencias en los controles de ingreso al estadio, de objetos prohibidos que logran pasar (armas blancas, etc.), y de riñas internas entre hinchas del mismo equipo o grupos de barra.

