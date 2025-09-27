Siguen los rechazos para Atlético Nacional: otro técnico extranjero le habría dicho que no

Atlético Nacional está cerca de completar dos semanas sin definir el técnico con el que afrontará lo que queda de 2025 - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional continúa con su proceso de buscar un técnico para lo que queda de la temporada 2025, en la que afronta la Liga BetPlay y Copa Colombia, dos torneos en los que está obligado a salir campeón para calmar a una afición que exige buenos resultados.

Uno de los candidatos que habría manejado el verde rechazó la posibilidad, lo que causa sorpresa porque se trataba de un entrenador con mucha experiencia internacional y que pudo ser protagonista en el fútbol colombiano por sus ideas y la disciplina que impone en sus equipos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lo que llama la atención es que al cuadro verde, que es el más ganador en el país, parece que no tiene el mismo poder de convencimiento de otras épocas, pues lleva más de una semana mirando hojas de vida, analizando opciones, conversando y, por el momento, no concreta nada.

“Desea explorar otras opciones”

El equipo antioqueño dio un timonazo con el despido de Javier Gandolfi, pues pese a que no estaba mal posicionado en la Liga BetPlay y seguía vivo en la Copa Colombia, los directivos se encontraban inconformes por la manera como jugaba la plantilla, eso le costó la caída 1-0 con Bucaramanga y que terminó como 3-0 por alineación irregular de cuatro extranjeros.

Se conoció que uno de los candidatos en Atlético Nacional era Alexander Medina, entrenador uruguayo que cuenta con experiencia no solo en su país, sino en Argentina, Brasil y España, que fue ganando fama por sus buenos resultados con Talleres de Córdoba.

Alexander Medina es conocido por su disciplina y exigencia en los equipos que ha dirigido en su carrera - crédito Jorge Sáenz/AP

El Cacique, como es conocido el timonel, pasó no solo por la “T”, sino por Nacional de Uruguay, Vélez Sarsfield, Internacional de Porto Alegre y Granada de España, siendo su último trabajo con el cuadro de la provincia argentina de Córdoba, del que se fue en abril de 2025 por malos resultados.

Por desgracia, Medina habría declinado la opción de dirigir a Nacional, pues según el periodista César Luis Merlo, el entrenador mira otros proyectos para elegir en las próximas semanas, aunque agradeciendo que los dirigentes se interesaran en sus servicios.

Alexander Medina no llegaría a Atlético Nacional, pues al parecer no aceptó la oportunidad, pese a que está libre - crédito @CLMerlo/X

“Alexander Medina no será el entrenador de Atlético Nacional. El uruguayo le comunicó en las últimas horas a la directiva del club que le agradece el interés, pero que desea explorar otras opciones”, fue lo que escribió el comunicador en su cuenta de X, el viernes 26 de septiembre.

Convocados ante Millonarios

Diego Arias dirigirá su segundo encuentro con los verdes el sábado 27 de septiembre, que será el primero en el estadio Atanasio Girardot y ante nada menos que Millonarios, en un clásico que los aficionados quieren ganar porque los antioqueños no suman de a tres puntos frente a los azules desde 2017.

En la lista de convocados, Atlético Nacional tuvo cuatro novedades que son Joan Castro, Matheus Uribe, César Haydar y Juan Manuel Zapata, todos ellos por lesión, algunos con condición más delicada, y quedaron afuera del grupo que disputará el encuentro por la fecha 13 de la Liga BetPlay.

Estos son los convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Millonarios en Medellín - crédito Atlético Nacional

Uno de los jugadores que llama la atención es el volante Uribe, que no ha contado con mucha continuidad por sus problemas físicos, además de que tanto Haydar como Zapata tienen una incapacidad aproximada de dos meses, siendo dos de las bajas más sensibles del club.

Finalmente, no se descarta que Arias siga como entrenador de Nacional por lo que queda del semestre, dependiendo de sus resultados y si entra en la pelea por el título, que incluso le daría la oportunidad de quedar como técnico oficial para la temporada 2026, sea para la Copa Libertadores o la Sudamericana.