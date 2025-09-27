Compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich elogió al colombiano tras su buen rendimiento en Bundesliga: “Juega con mucha pasión”

El volante elogió a Luis Díaz tras su rendimiento en la cancha-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El desempeño de Luis Díaz en el arranque de la Bundesliga captó la atención de figuras clave del Bayern Munich, especialmente tras la victoria por 4-0 frente al Werder Bremen en el Allianz Arena, el 26 de septiembre de 2025, por la fecha 5 de la Bundesliga.

En el encuentro, el colombiano no solo fue titular: también participó activamente en el marcador, al contribuir con una asistencia para el gol número 100 de Harry Kane y una anotación que finalmente fue adjudicada a Jonathan Tah.

Joshua Kimmich se refirió al rendimiento de Luis Díaz con Bayern Múnich

El equipo bávaro, con este resultado, alcanzó 15 puntos de 15 posibles en las primeras cinco jornadas del campeonato, consolidando un inicio perfecto en la temporada.

Por esta razón, la actuación de Luis Díaz fue objeto de elogios por parte de Joshua Kimmich, referente del club, quien subrayó la intensidad y el compromiso físico del jugador.

“Luis Díaz juega con mucha pasión al fútbol. Nunca te da la sensación de que está cansado, siempre quiere la pelota y siempre juega para adelante”, destacó.

El mediocampista alemán también resaltó una característica técnica que considera distintiva en el colombiano: “Es difícil que pierda la pelota. “Lo está haciendo muy, muy bien”, afirmó Kimmich.

El gol que no fue de Luis Díaz

El debate sobre la autoría del segundo gol del Bayern Múnich frente al Werder Bremen en la Bundesliga quedó zanjado cuando la organización oficial del fútbol alemán confirmó que el tanto correspondió al defensor Jonathan Tah, pese a la intervención del colombiano Luis Díaz, en donde fue protagonista al desviar el balón con la rodilla. Esta decisión disipó la confusión inicial sobre si el gol debía atribuirse a Tah o a Díaz, quien, tras el partido, compartió su perspectiva sobre la jugada y el desempeño del equipo.

El 26 de septiembre de 2025, el Bayern Múnich consolidó su dominio en el campeonato alemán con una victoria por 4-0 ante el Werder Bremen en el Allianz Arena, sumando así su quinta victoria en la temporada. El equipo dirigido por el belga Vincent Kompany contó nuevamente con la destacada actuación de Luis Díaz, quien, aunque no vio reflejado su nombre en el marcador por la mencionada jugada, fue determinante en el desarrollo del partido.

Este fue el momento cuando Luis Díaz toca la pelota después del centro de Jonathan Tah

En diálogo con el periodista Ezequiel Daray para el canal ESPN, Luis Díaz detalló cómo se produjo la acción polémica del primer gol. El colombiano explicó que la intención original fue de su compañero, pero que la jugada terminó involucrándolo de manera fortuita.

“Lo del compañero fue más intencional en lo que quiso hacer, hizo el gesto para poder marcar el gol. Después se encuentra con mi pie y eso sí no lo quería hacer. Fue gol e importante para irnos arriba con el resultado, estoy contento por ayudar al equipo”, relató Díaz a ESPN.

La actuación de Díaz no se limitó a esa jugada. Durante el encuentro, el colombiano también asistió al delantero inglés Harry Kane para el tercer gol del partido, que llegó al minuto 65. Sobre este aporte, Díaz expresó su satisfacción por contribuir a la estadística goleadora de Kane:

“Justo estaban hablando de los goles de Harry, es bueno ser parte de la estadística de él, es un hombre que marca cada partido y no se conforma, siempre quiere más. Es bueno que siga en esta tónica de marcar mucho porque vamos a necesitarlo. No todos tienen un goleador como él”, afirmó en la misma entrevista con ESPN.

El resultado final reflejó la superioridad del Bayern Múnich: Jonathan Tah abrió el marcador al minuto 22, Harry Kane anotó dos goles de penalti (al 45 y al 65), y el austriaco Konrad Laimer completó la goleada. Con este triunfo, el conjunto bávaro mantiene su buena racha en la Bundesliga y se posiciona como uno de los favoritos para la temporada 2025-2026.

Más allá de los logros individuales, Luis Díaz subrayó la importancia del trabajo colectivo y la mentalidad del grupo para alcanzar los objetivos tanto en la Bundesliga como en la Champions League.

“Solo vengo a tratar de trabajar de buena manera, aportar mi granito y estar mentalizado en lo que vengo a hacer. Si en conjunto se logran los objetivos, es perfecto. Contento por el inicio y tenemos que seguir así. No hemos ganado nada, los pies sobre la tierra es fundamental para cosechar más triunfos”, declaró Díaz.