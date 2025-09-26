Presidente del Pasto ahora arremetió contra su exentrenador por casos de apuestas: “Ellos tenían conocimiento de todo”

Camilo Ayala renunció a la dirección técnica del Deportivo Pasto - crédito Colprensa

Desde hace varios meses, en Colombia se han registrado varias polémicas ligadas al amaño de partidos por apuestas deportivas, en las que han sido retirados de clubes profesionales varios atletas.

Es por ello que ha sido noticia nacional la denuncia del presidente del Deportivo Pasto, Óscar Casabón, que en rueda de prensa aseguró que varios futbolistas de su institución han sido descubiertos infringiendo las normas legales al verse involucrados en amaños de varios compromisos.

El dirigente anunció el retiro de las convocatorias de los atletas, lo que generó revuelo en el departamento de Nariño.

“Tengo testigos de la reunión que sostuve esta mañana con los jugadores, y ellos saben que les di el tiempo suficiente, mirándolos a la cara, para que hablaran. No recibí ningún tipo de expresión de absolutamente nada. Eso me llena a mí de más tristeza, porque el que calla también es cómplice”, declaró Casabón al respecto.

Deportivo Pasto es protagonista de un escándalo por posibles amaños en los partidos, en medio de la crisis de resultados en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

De manera inmediata, varios de los involucrados, tras el compromiso contra América de Cali, asistieron a la rueda de prensa postpartido para desmentir a Casabón.

Una de las declaraciones más mencionadas fue la del guardameta Diego Martínez, que rompió en llanto y le solicitó al directivo a exponer las pruebas que afirma tener, asegurando que estaba dañando su integridad con los señalamientos.

“Mi papá y mi mamá me criaron como una persona intachable, con valores y principios, hoy quieren manchar mi nombre, dejo todo en manos de Dios porque en este equipo he dejado la vida, me duele que estén haciendo esto con mi nombre, me pongo a disposición del que quieran, de la fiscalía, la Dimayor, la FIFA, del que quieran”, fueron las palabras de Martínez.

Algunos futbolistas del Pasto, entre ellos el argentino Facundo Boné y dos de los implicados en la denuncia (Diego Martínez y Joyce Ossa) exigieron pruebas - crédito Mcgiver Barón-Colprensa

De la misma forma, el entrenador Camilo Ayala demostró su apoyo a los jugadores al presentar su renuncia a la institución de Nariño, que fue aceptada por el directivo mencionado.

“Me voy por un tema deportivo, lo de las apuestas está en investigación, pero yo me voy por lo que me compete, que son muchas situaciones de carácter deportivo, con lesiones, salidas de jugadores y demás, entonces fue complejo. Fue una decisión que me costó mucho, pero el equipo está por encima de todo”, declaró Ayala en diálogo con Antena 2.

Tras la salida de Ayala, la polémica aumentó, ya que Casabón decidió hablar con Caracol Radio para aumentar las denuncias por presuntos casos de amaño de partidos, puesto que ahora decidió señalar al entrenador que acaba de salir del club.

El presidente del Deportivo Pasto, Óscar Casabón, confirmó la noticia en una rueda de prensa en la que también estuvo presente el entrenador del club, Camilo Ayala - crédito @Diego_Bravo25/X

Inicialmente, Casabón habló de la renuncia de Camilo Ayala, al que reconoció como un buen profesional.

“Es una pregunta compleja, él renunció. Me parece que venía haciendo un trabajo importante, lastimosamente se mezclan muchas cosas, que llevan a que un grupo comience a tener problemas. Él sabe cuál es el momento en el que puede dejar algo y dejar de hacerle daño a un club. Es un ejemplo del fútbol colombiano”.

El presidente de la institución aseguró que durante varias semanas recibió notificaciones sobre casos de amaños de partidos por apuesta deportivas, confirmando que ya denunció al plantel completo ante la Fiscalía General de la Nación.

“Yo en esto tengo que ser claro. Ya impusimos la denuncia ante la fiscalía, con todos los indicios, el que tiene que trabajar si hay pruebas suficientes es la misma fiscalía. Nos cansamos porque llevamos más de un mes con chats, fotografías y de todas estas situaciones. Pensamos y creemos que lo mínimo es limpiar el nombre, porque nos estaban involucrando”.

Por último, Casabón declaró en contra de Diego Ayala, asegurando que el entrenador se negó a retirar del plantel profesional a los futbolistas que podrían estar involucrados en el amaño de los compromisos.

“En dicho momento se le pidió al cuerpo técnico que tomara una decisión, porque ellos tenían conocimiento de todo lo que venía pasando, que ellos tomaran la decisión de quienes estaban en potencial de este riesgo y los apartara, pero desconvocar no es sinónimo de que estén involucrados en este tema. Hasta que la ley no lo defina, no podemos sacar conclusiones de este tema”.