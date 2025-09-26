Deportes

Nacional vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico del fútbol colombiano por la fecha 13 de la Liga BetPlay

En el partido más destacado de la jornada, el cuadro “Embajador” visita al “Rey de Copas” con la obligación de sumar los tres puntos para acercarse al grupo de los 8

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Alfredo Morelos sería una de
Alfredo Morelos sería una de las fichas claves en el ataque de Nacional y Jorge Arias una de las presencias importantes en Millonarios - crédito Lina Gasca / Colprensa

La recta final de la fase del todos contra todos se comienza a acercar poco a poco, situación que obliga a que los equipos que están por fuera del grupo de los 8 clasificados trabajen a toda marcha para sumar victorias que les permita estar en la fiesta por la estrella de fin de año.

Es el caso de Millonarios, que al mando de Hernán Torres tomó un nuevo aire desde lo deportivo y psicológico, mientras que Atlético Nacional sigue en la búsqueda de su nuevo director técnico tras la salida de Javier Gandolfi.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Verdes y azules se citan en el Atanasio Girardot

Otro de los más destacados
Otro de los más destacados en el ataque para Atlético Nacional sería Andrés Sarmiento, y en la defensa de Millonarios, la presencia de Danovis Banguero será fundamental - crédito Lina Gasca / Colprensa

El partido se jugará el 27 de septiembre de 2025 en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la pantalla de Win Más Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

Ficha del partido

Nacional vs. Millonarios

  • Fecha: 27 de septiembre de 2025
  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Hora: 8:30 p. m.
  • Transmisión de TV: Win Más Fútbol y Win Play

Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente de enfrentamientos directos

El verde quiere ratificarse como
El verde quiere ratificarse como uno de los favoritos a ganar el título, mientras que el azul quiere volver a ser protagonista - crédito Lina Gasca / Colprensa

Atlético Nacional

Atlético Nacional, pese a no contar con técnico en propiedad, se encuentra en el grupo de los 8, con 20 puntos, y con una buena campaña como local (a excepción de la derrota ante Atlético Bucaramanga el 13 de septiembre de 2025, que significó la salida del argentino Javier Gandolfi, después de la mala decisión de alinear cuatro extranjeros, provando la derrota en el escritorio).

En el último partido del verde, disputado el 21 de septiembre de 2025, venció por 2-1 en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta al Unión Magdalena.

A continuación, así viene el verde en sus últimos cinco duelos:

  • 21 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Unión Magdalena 1-2 Atlético Nacional
  • 13 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 0-3 Atlético Bucaramanga
  • 7 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Independiente Medellín 3-3 Atlético Nacional
  • 3 de septiembre de 2025 - Copa BetPlay: Deportes Quindío 2-2 Atlético Nacional
  • 31 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 1-0 Envigado
El verde la montaña ganó
El verde la montaña ganó en el calor de Santa Marta y se consolida en el grupo de los 8 - crédito Montiner Alvis / Colprensa

Millonarios

El delantero Beckham David Castro
El delantero Beckham David Castro fue fundamental en la victoria ante Fortaleza CEIF - crédito Cristian Bayona / Colprensa

En el equipo de Hernán Torres, consiguió una victoria sufrida también el 21 de septiembre de 2025 ante Fortaleza CEIF por 3-2 en el estadio El Campín.

Con triplete de Bechkam David Castro al minuto 4, 47 y 71 de partido, el azul logró una victoria que lo acercó al grupo de los 8, pese a los descuentos de Jhon Velásquez al 45+1 y el gol desde el cobro del tiro penal de Sebastián Valencia al 90+1 de partido para Fortaleza CEIF.

A continuación, así viene Millonarios en sus últimos cinco juegos:

  • 21 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 3-2 Fortaleza CEIF
  • 16 de septiembre de 2025 - Copa BetPlay: Millonarios 0-0 Envigado
  • 13 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Alianza FC de Valledupar 3-0 Millonarios
  • 10 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 1-0 Deportivo Pasto
  • 6 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 0-0 Independiente Santa Fe
El empate entre Nacional y
El empate entre Nacional y Millonarios dejó varias jugadas polémicas - crédito Lina Gasca / Colprensa

En lo que se refiere al último partido disputado entre Atlético Nacional y Millonarios, se llevó a cabo por la fecha 5 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, el 16 de junio de 2025, y que terminó en victoria para los azules en el estadio Atanasio Girardot.

Con gol de Radamel Falcao García al minuto 45, el “Embajador” se llevó el encuentro y dejó a Atlético Nacional en ese momento sin la posibilidad de jugar la final del fútbol colombiano.

A continuación, así quedaron los últimos cinco resultados entre verdes y azules:

  • 16 de junio de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 0-1 Millonarios
  • 5 de junio de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 0-0 Atlético Nacional
  • 13 de abril de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 0-0 Atlético Nacional
  • 2 de diciembre de 2024 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 1-1 Millonarios
  • 29 de noviembre de 2024 - Liga BetPlay: Millonarios 2-1 Atlético Nacional

A continuación, así se jugará la fecha 13 de la Liga BetPlay

26 de septiembre de 2025

Once Caldas vs. Boyacá Chicó

  • Estadio: Palogrande de Manizales
  • Hora: 6:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

Fortaleza CEIF vs. Atlético Bucaramanga

  • Estadio: Metropolitano de Techo
  • Hora: 8:10 p. m.
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

27 de septiembre de 2025

Deportivo Pereira vs. Unión Magdalena

  • Estadio: Hernán Ramírez Villegas de Pereira
  • Hora: 2:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Alianza FC de Valledupar vs. Llaneros

  • Estadio: Armando Maestre Pavajeau
  • Hora: 4:10 p. m.
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Deportes Tolima vs. Independiente Medellín

  • Estadio: Manuel Murillo Toro
  • Hora: 6:20 p. m. Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

28 de septiembre de 2025

América de Cali vs. Envigado

  • Estadio: Pascual Guerrero de Cali
  • Hora: 2:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

Águilas Doradas vs. Deportivo Cali

  • Estadio: Alberto Grisales de Rionegro
  • Hora: 4:10 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

Independiente Santa Fe vs. La Equidad

  • Estadio: El Campín de Bogotá
  • Hora: 6:20 p. m.
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Junior vs. Deportivo Pasto

  • Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla
  • Hora: 8:30 p. m.
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Temas Relacionados

Atlético NacionalMillonariosNacional vs. MillonariosLiga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Con la presencia de Luis Díaz en el más veces campeón de Alemania, el equipo de Vincent Kompany quiere seguir con su buena racha

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Luis Díaz busca otro partido estelar en la Bundesliga: hora y dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen

El club bávaro enfrenta a su tradicional rival en la jornada cinco, mientras el colombiano se consolida en el once titular y surgen especulaciones sobre posibles fichajes que podrían influir en su futuro

Luis Díaz busca otro partido

Escándalo en Fenerbahce con Jhon Jáder Durán: denuncian pagos “por debajo de la mesa” y poca claridad con su lesión

En medio de su recuperación, se conoció un hecho que causó polémica en Turquía con respecto al contrato del delantero, que no ha destacado en la temporada

Escándalo en Fenerbahce con Jhon

Así fue la inesperada expulsión de Juan Guillermo Cuadrado con Pisa, en un partido de la copa de Italia: lanzó reclamo al árbitro desde lejos

El futbolista colombiano vio la tarjeta roja en el segundo tiempo del partido que jugaba con su club ante Torino, cuyo resultado final agudizó la crisis del equipo dirigido por Alberto Gilardino

Así fue la inesperada expulsión

Un colombiano hizo historia para la Liga de Quito: así fue como Jeison Medina eliminó a São Paulo en la Copa Libertadores

El delantero fue la figura en el compromiso de vuelta, en el que se definió la serie en el estadio Morumbi por una amplia diferencia en el marcador global y los ecuatorianos llegaron a las semifinales

Un colombiano hizo historia para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fundación Ideas para la Paz

Fundación Ideas para la Paz aclaró información sobre artículo de The Economist por mapas con presencia de grupos armados en Colombia imprecisa

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

ENTRETENIMIENTO

Natti Natasha hizo la revelación

Natti Natasha hizo la revelación del sexo de su segundo bebé en los premios Juventud: así fue la reacción de Marc Anthony en vivo

Madre de B King conmueve con sentido mensaje después de la muerte del cantante en México: “Te amaré hasta la eternidad”

María Fernanda Aristizábal se casa: la ex señorita Colombia compartió las fotos de su pedida de mano

Las 10 de canciones más escuchadas en Spotify Colombia este día

Manuel Turizo se sumó a Sofía Vergara en el último episodio de ‘America’s Got Talent’: “Más colombianos que una yuca con suero”

Deportes

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Luis Díaz busca otro partido estelar en la Bundesliga: hora y dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Escándalo en Fenerbahce con Jhon Jáder Durán: denuncian pagos “por debajo de la mesa” y poca claridad con su lesión

Así fue la inesperada expulsión de Juan Guillermo Cuadrado con Pisa, en un partido de la copa de Italia: lanzó reclamo al árbitro desde lejos

Un colombiano hizo historia para la Liga de Quito: así fue como Jeison Medina eliminó a São Paulo en la Copa Libertadores