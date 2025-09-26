Nacional vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico del fútbol colombiano por la fecha 13 de la Liga BetPlay

Alfredo Morelos sería una de las fichas claves en el ataque de Nacional y Jorge Arias una de las presencias importantes en Millonarios - crédito Lina Gasca / Colprensa

La recta final de la fase del todos contra todos se comienza a acercar poco a poco, situación que obliga a que los equipos que están por fuera del grupo de los 8 clasificados trabajen a toda marcha para sumar victorias que les permita estar en la fiesta por la estrella de fin de año.

Es el caso de Millonarios, que al mando de Hernán Torres tomó un nuevo aire desde lo deportivo y psicológico, mientras que Atlético Nacional sigue en la búsqueda de su nuevo director técnico tras la salida de Javier Gandolfi.

Verdes y azules se citan en el Atanasio Girardot

Otro de los más destacados en el ataque para Atlético Nacional sería Andrés Sarmiento, y en la defensa de Millonarios, la presencia de Danovis Banguero será fundamental - crédito Lina Gasca / Colprensa

El partido se jugará el 27 de septiembre de 2025 en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la pantalla de Win Más Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

Ficha del partido

Nacional vs. Millonarios

Fecha: 27 de septiembre de 2025

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Hora: 8:30 p. m.

Transmisión de TV: Win Más Fútbol y Win Play

Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente de enfrentamientos directos

El verde quiere ratificarse como uno de los favoritos a ganar el título, mientras que el azul quiere volver a ser protagonista - crédito Lina Gasca / Colprensa

Atlético Nacional

Atlético Nacional, pese a no contar con técnico en propiedad, se encuentra en el grupo de los 8, con 20 puntos, y con una buena campaña como local (a excepción de la derrota ante Atlético Bucaramanga el 13 de septiembre de 2025, que significó la salida del argentino Javier Gandolfi, después de la mala decisión de alinear cuatro extranjeros, provando la derrota en el escritorio).

En el último partido del verde, disputado el 21 de septiembre de 2025, venció por 2-1 en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta al Unión Magdalena.

A continuación, así viene el verde en sus últimos cinco duelos:

21 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Unión Magdalena 1-2 Atlético Nacional

13 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 0-3 Atlético Bucaramanga

7 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Independiente Medellín 3-3 Atlético Nacional

3 de septiembre de 2025 - Copa BetPlay: Deportes Quindío 2-2 Atlético Nacional

31 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 1-0 Envigado

El verde la montaña ganó en el calor de Santa Marta y se consolida en el grupo de los 8 - crédito Montiner Alvis / Colprensa

Millonarios

El delantero Beckham David Castro fue fundamental en la victoria ante Fortaleza CEIF - crédito Cristian Bayona / Colprensa

En el equipo de Hernán Torres, consiguió una victoria sufrida también el 21 de septiembre de 2025 ante Fortaleza CEIF por 3-2 en el estadio El Campín.

Con triplete de Bechkam David Castro al minuto 4, 47 y 71 de partido, el azul logró una victoria que lo acercó al grupo de los 8, pese a los descuentos de Jhon Velásquez al 45+1 y el gol desde el cobro del tiro penal de Sebastián Valencia al 90+1 de partido para Fortaleza CEIF.

A continuación, así viene Millonarios en sus últimos cinco juegos:

21 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 3-2 Fortaleza CEIF

16 de septiembre de 2025 - Copa BetPlay: Millonarios 0-0 Envigado

13 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Alianza FC de Valledupar 3-0 Millonarios

10 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 1-0 Deportivo Pasto

6 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 0-0 Independiente Santa Fe

El empate entre Nacional y Millonarios dejó varias jugadas polémicas - crédito Lina Gasca / Colprensa

En lo que se refiere al último partido disputado entre Atlético Nacional y Millonarios, se llevó a cabo por la fecha 5 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, el 16 de junio de 2025, y que terminó en victoria para los azules en el estadio Atanasio Girardot.

Con gol de Radamel Falcao García al minuto 45, el “Embajador” se llevó el encuentro y dejó a Atlético Nacional en ese momento sin la posibilidad de jugar la final del fútbol colombiano.

A continuación, así quedaron los últimos cinco resultados entre verdes y azules:

16 de junio de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 0-1 Millonarios

5 de junio de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 0-0 Atlético Nacional

13 de abril de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 0-0 Atlético Nacional

2 de diciembre de 2024 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 1-1 Millonarios

29 de noviembre de 2024 - Liga BetPlay: Millonarios 2-1 Atlético Nacional

A continuación, así se jugará la fecha 13 de la Liga BetPlay

26 de septiembre de 2025

Once Caldas vs. Boyacá Chicó

Estadio: Palogrande de Manizales

Hora: 6:00 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Fortaleza CEIF vs. Atlético Bucaramanga

Estadio: Metropolitano de Techo

Hora: 8:10 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

27 de septiembre de 2025

Deportivo Pereira vs. Unión Magdalena

Estadio: Hernán Ramírez Villegas de Pereira

Hora: 2:00 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Alianza FC de Valledupar vs. Llaneros

Estadio: Armando Maestre Pavajeau

Hora: 4:10 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Deportes Tolima vs. Independiente Medellín

Estadio: Manuel Murillo Toro

Hora: 6:20 p. m. Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

28 de septiembre de 2025

América de Cali vs. Envigado

Estadio: Pascual Guerrero de Cali

Hora: 2:00 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Águilas Doradas vs. Deportivo Cali

Estadio: Alberto Grisales de Rionegro

Hora: 4:10 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Independiente Santa Fe vs. La Equidad

Estadio: El Campín de Bogotá

Hora: 6:20 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Junior vs. Deportivo Pasto

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla

Hora: 8:30 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol