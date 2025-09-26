Nacional vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico del fútbol colombiano por la fecha 13 de la Liga BetPlay

La recta final de la fase del todos contra todos se comienza a acercar poco a poco, situación que obliga a que los equipos que están por fuera del grupo de los 8 clasificados trabajen a toda marcha para sumar victorias que les permita estar en la fiesta por la estrella de fin de año.
Es el caso de Millonarios, que al mando de Hernán Torres tomó un nuevo aire desde lo deportivo y psicológico, mientras que Atlético Nacional sigue en la búsqueda de su nuevo director técnico tras la salida de Javier Gandolfi.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Verdes y azules se citan en el Atanasio Girardot
El partido se jugará el 27 de septiembre de 2025 en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la pantalla de Win Más Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.
Ficha del partido
Nacional vs. Millonarios
- Fecha: 27 de septiembre de 2025
- Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
- Hora: 8:30 p. m.
- Transmisión de TV: Win Más Fútbol y Win Play
Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente de enfrentamientos directos
Atlético Nacional
Atlético Nacional, pese a no contar con técnico en propiedad, se encuentra en el grupo de los 8, con 20 puntos, y con una buena campaña como local (a excepción de la derrota ante Atlético Bucaramanga el 13 de septiembre de 2025, que significó la salida del argentino Javier Gandolfi, después de la mala decisión de alinear cuatro extranjeros, provando la derrota en el escritorio).
En el último partido del verde, disputado el 21 de septiembre de 2025, venció por 2-1 en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta al Unión Magdalena.
A continuación, así viene el verde en sus últimos cinco duelos:
- 21 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Unión Magdalena 1-2 Atlético Nacional
- 13 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 0-3 Atlético Bucaramanga
- 7 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Independiente Medellín 3-3 Atlético Nacional
- 3 de septiembre de 2025 - Copa BetPlay: Deportes Quindío 2-2 Atlético Nacional
- 31 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 1-0 Envigado
Millonarios
En el equipo de Hernán Torres, consiguió una victoria sufrida también el 21 de septiembre de 2025 ante Fortaleza CEIF por 3-2 en el estadio El Campín.
Con triplete de Bechkam David Castro al minuto 4, 47 y 71 de partido, el azul logró una victoria que lo acercó al grupo de los 8, pese a los descuentos de Jhon Velásquez al 45+1 y el gol desde el cobro del tiro penal de Sebastián Valencia al 90+1 de partido para Fortaleza CEIF.
A continuación, así viene Millonarios en sus últimos cinco juegos:
- 21 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 3-2 Fortaleza CEIF
- 16 de septiembre de 2025 - Copa BetPlay: Millonarios 0-0 Envigado
- 13 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Alianza FC de Valledupar 3-0 Millonarios
- 10 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 1-0 Deportivo Pasto
- 6 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 0-0 Independiente Santa Fe
En lo que se refiere al último partido disputado entre Atlético Nacional y Millonarios, se llevó a cabo por la fecha 5 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, el 16 de junio de 2025, y que terminó en victoria para los azules en el estadio Atanasio Girardot.
Con gol de Radamel Falcao García al minuto 45, el “Embajador” se llevó el encuentro y dejó a Atlético Nacional en ese momento sin la posibilidad de jugar la final del fútbol colombiano.
A continuación, así quedaron los últimos cinco resultados entre verdes y azules:
- 16 de junio de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 0-1 Millonarios
- 5 de junio de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 0-0 Atlético Nacional
- 13 de abril de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 0-0 Atlético Nacional
- 2 de diciembre de 2024 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 1-1 Millonarios
- 29 de noviembre de 2024 - Liga BetPlay: Millonarios 2-1 Atlético Nacional
A continuación, así se jugará la fecha 13 de la Liga BetPlay
26 de septiembre de 2025
Once Caldas vs. Boyacá Chicó
- Estadio: Palogrande de Manizales
- Hora: 6:00 p. m.
- Transmisión de TV: Win + Fútbol
Fortaleza CEIF vs. Atlético Bucaramanga
- Estadio: Metropolitano de Techo
- Hora: 8:10 p. m.
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
27 de septiembre de 2025
Deportivo Pereira vs. Unión Magdalena
- Estadio: Hernán Ramírez Villegas de Pereira
- Hora: 2:00 p. m.
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
Alianza FC de Valledupar vs. Llaneros
- Estadio: Armando Maestre Pavajeau
- Hora: 4:10 p. m.
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
Deportes Tolima vs. Independiente Medellín
- Estadio: Manuel Murillo Toro
- Hora: 6:20 p. m. Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
28 de septiembre de 2025
América de Cali vs. Envigado
- Estadio: Pascual Guerrero de Cali
- Hora: 2:00 p. m.
- Transmisión de TV: Win + Fútbol
Águilas Doradas vs. Deportivo Cali
- Estadio: Alberto Grisales de Rionegro
- Hora: 4:10 p. m.
- Transmisión de TV: Win + Fútbol
Independiente Santa Fe vs. La Equidad
- Estadio: El Campín de Bogotá
- Hora: 6:20 p. m.
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
Junior vs. Deportivo Pasto
- Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla
- Hora: 8:30 p. m.
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol