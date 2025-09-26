Lesión de figura de River Plate confirma miedo de James Rodríguez y Neymar de jugar en canchas sintéticas

La lesión del argentino reabrió la polémica sobre el uso de pasto artificial en el fútbol profesional - crédito Reuters/ESPN

Durante las últimas semanas, se ha generado una controversia en varios países por la decisión de figuras como James Rodríguez y Neymar de negarse a jugar en canchas en las que la grama sea sintética.

Por ejemplo, en México, el colombiano no estuvo presente en la derrota de su equipo contra Xolos de Tijuana por esa razón, lo que hizo que la hinchada del Club León cuestionara su compromiso.

Por su parte, en Brasil, Neymar ha dejado de participar en encuentros con Santos, argumentando que los terrenos sintéticos pueden provocar que sufra lesiones de gravedad.

Enzo Pérez confirmó el temor de Rodríguez y Neymar

El argentino se lesionó tras caer en grama sintética - crédito Reuters

En la noche del 24 de septiembre, Palmeiras y River Plate disputaron el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, que se llevó a cabo en el estadio Allianz Parque, donde la gramilla es 100% artificial.

Además de que algunos jugadores del club argentino cuestionaron el estado del terreno de juego, el temor a sufrir una lesión de gravedad se convirtió en realidad sobre el final del encuentro.

Antes de que el árbitro señalara el final, el mediocampista Enzo Pérez sufrió una caída que, en la mayoría de los casos, no habría sido grave, pero que en esta ocasión terminó con un corte considerable.

En el parte médico oficial, River Plate confirmó que el pasto artificial provocó una herida por la que Pérez debió recibir siete puntos de sutura en la parte superior de su rodilla izquierda.

Al mismo tiempo, en redes sociales se viralizaron imágenes que evidenciaron la profundidad del corte, el cual mantendrá al mediocampista fuera de las canchas durante varias semanas.

El colombiano se ausentó en la derrota de su equipo contra Xolos de Tijuana - crédito iStock/EFE

Riesgos de jugar en una gramilla sintética

Para entender el criterio que tienen los futbolistas para tomar esta decisión, en diálogo con Infobae Colombia, el doctor Henry Humberto León, del departamento de morfofisiología de la Universidad de La Sabana, respondió algunas preguntas al respecto.

En primer lugar, León indicó que, efectivamente, hay diferencias notables entre disputar un partido de fútbol en césped natural y una cancha sintética, resaltando que el primero es “más amigable para las articulaciones y los tejidos blandos”.

“El terreno natural absorbe mucho mejor el impacto, tiene un coeficiente de fricción, es decir, que la probabilidad, al caerse, de generar lesiones por rozamiento son menores. El sintético suele ser mucho más duro, absorbe menos los impactos, genera mayor fricción. Las personas pueden quemarse más fácilmente.

La gramilla de la cancha del Palmeiras es 100% artificial - crédito Reuters

El doctor reconoció que no hay una extensa cantidad de estudios que confirmen que es negativo jugar en canchas sintéticas; sin embargo, citó información que ha sido expuesta por entidades internacionales al respecto.

“Algunos ejercicios investigativos han mostrado que para las articulaciones hay un mayor impacto, especialmente para rodillas, tobillo y cadera. También hay una incidencia mayor de lesiones de ligamento cruzado anterior, porque hay características diferentes en la tracción que ejerce el deportista”, explicó a este medio.

De la misma forma, señaló que los deportistas afirman sentir más dolor muscular después de practicar alguna disciplina en espacios sintéticos.

“Estudios han demostrado que hay mayor dolor post entrenamiento o post competencia, esto puede ser por una sobrecarga muscular que genera el terreno sintético. El terreno o los ambientes naturales hacen una mejor regulación de la temperatura que lo que podría hacer una sintética”.

El médico recordó que James Rodríguez y Neymar han padecido de lesiones crónicas, que puede ser un condicionante para tomar la decisión de no jugar; sin embargo, manifestó que hay otros elementos que aumentan la protección del deportista.

“También es posible utilizar algunas plantillas especiales de amortiguación para reducir el impacto sobre las articulaciones. Y, pues, bueno, hay cosas ahí propias del manejo de las cargas, de la hidratación, del control térmico, que se deben hacer en este tipo de superficies”.