Así fue el gol en la tanda de los tiros penales de Jorge Carrascal en la clasificación por las semifinales de Copa Libertadores entre Estudiantes y Flamengo

El colombiano fue elogiado por la transmisión internacional por su ejecución en la tanda de tiros desde el punto penal - crédito ESPN

El pase a las semifinales de la Copa Libertadores quedó definido en una dramática tanda de penaltis, donde Flamengo superó a Estudiantes por 4-2 tras igualar la serie global 2-2.

El equipo brasileño, que busca su cuarta corona continental, se medirá en la próxima fase con Racing Club.

Carrascal vio minutos en el Estudiantes 1-0 Flamengo, partido que le dio la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores al cuadro de Río - crédito Rodrigo Valle / REUTERS

En la tanda de tiros penales, Jorge Carrascal cobró el tercer tiro penal, después de Jorginho y Luis Araújo.

A la hora de hacer su cobro, el colombiano remata, sin mirar, al palo de la mano derecha del portero uruguayo Fernando Muslera.

Así fue el desarrollo del partido

Flamengo clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores - crédito Rodrigo Valle / REUTERS

Durante el partido, disputado en el Estadio Uno de La Plata, comenzó con la obligación de Estudiantes de revertir el resultado adverso de 2-1 que había obtenido Flamengo en el Maracaná. Desde el inicio, el conjunto argentino mostró una postura ofensiva, aunque las primeras oportunidades claras fueron para el visitante. Facundo Rodríguez evitó el gol al despejar sobre la línea un remate de Gonzalo Plata, y poco después Fernando Muslera desvió al tiro de esquina un disparo de Jorginho.

La presión local se intensificó con dos remates de media distancia de Saúl Ñíguez: uno impactó en el poste y el otro pasó cerca del arco, generando inquietud entre los aficionados que colmaron el estadio. La igualdad en la serie llegó en la última jugada del primer tiempo, cuando un remate de Santiago Núñez que no pudo conectar Guido Carrillo terminó en los pies de Gastón Benedetti, quien definió de zurda por encima de Agustín Rossi y estableció el 1-0.

En la segunda mitad, Flamengo asumió el protagonismo y exigió en varias ocasiones la intervención de Muslera con centros cruzados. El ingreso de Edwin Cetré aportó dinamismo al ataque de Estudiantes, que rozó el segundo gol en el minuto 73 tras una asistencia de Carrillo a Benedetti. Sin embargo, el VAR anuló la jugada por posición adelantada.

Ambos equipos dispusieron de oportunidades en los minutos finales, pero la definición se trasladó a los penaltis. En la serie, Flamengo mostró absoluta eficacia al convertir sus cuatro lanzamientos a través de Jorginho, Luis Araújo, Jorge Carrascal y Léo Pereira. Por el lado de Estudiantes, solo José Sosa y Edwin Cetré lograron marcar. Agustín Rossi se erigió en figura al detener los disparos de Gastón Benedetti y Santiago Ascacíbar, asegurando el pase de su equipo.

Con este resultado, Flamengo completa el cuadro de semifinales, donde enfrentará a Racing Club, que viene de eliminar a Vélez Sarsfield con un global de 2-0. En la otra llave, Palmeiras se medirá con Liga de Quito. El conjunto carioca mantiene viva la aspiración de sumar un nuevo título continental, tras los obtenidos en 1981, 2019 y 2022.

Resultados de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Estudiantes 1-0 Flamengo

Gol de Gastón Benedetti al minuto 45+2

Sao Paulo 0-1 Liga de Quito

Gol de Jeison Medina al minuto 41

Palmeiras 3-1 River Plate

Gol de Vitor Roque al 51, de José López de tiro penal al 90+1 y 90+3, el gol inicial de River Plate fue de Maxi Salas al minuto 8

Racing de Avellaneda 1-0 Vélez Sarsfield

Gol de Santiago Solari al 82 de partido