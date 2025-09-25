Once Caldas se llevó un millonario premio de la Copa Sudamericana pese a la eliminación: esta es la cifra

Once Caldas es el equipo colombiano con mejor campaña internacional en la temporada 2025 - crédito Once Caldas

Once Caldas tuvo un partido complicado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, que en Manizales le hizo la vida imposible para revertir la serie que estaba perdiendo por 2-0 desde el encuentro de ida, pero lo empató y venció en penales por 5-4.

El equipo de Manizales sumó un millonario premio por su campaña en la Sudamericana, que frente a todo pronóstico, se convirtió en el club colombiano que más lejos llegó en un certamen de la Conmebol en la temporada 2025, con un presupuesto limitado y pocas figuras.

Lo que sigue para el cuadro de Manizales es mejorar en la Liga BetPlay, pues suma 13 puntos en la decimotercera posición del campeonato y su próximo encuentro será ante Boyacá Chicó, el viernes 26 de septiembre en Manizales, por la jornada 13 del campeonato, en el que también desea salir campeón.

Premio para Once Caldas

Con cada paso que el cuadro de Manizales iba dando en el torneo internacional, no solo estaba haciendo historia como en 2004, sino que se llenaba los bolsillos gracias a las bonificaciones económicas de la Confederación Sudamericana de Fútbol para todos los participantes.

Once Caldas terminó su participación en la Copa Sudamericana con un premio de 3.385.000 dólares, gracias a que avanzó hasta los cuartos de final, sumado a su buena actuación en la fase de grupos por las victorias obtenidas, siendo una alegría en medio de la tristeza por la eliminación.

El cuadro de Manizales empezó con 225.000 dólares por jugar la ronda clasificatoria de local ante Millonarios, luego en la fase de grupos consiguió 300.000 dólares por participar y 115.000 por cada una de sus cuatro victorias, luego sumó 600.000 dólares en octavos y finalmente 700.000 dólares en cuartos.

Sumado a eso, se conoció que Once Caldas compartiría la mitad de ese premio de la Copa Sudamericana con sus jugadores, según El VBar Caracol, como recompensa por su esfuerzo a lo largo del torneo, en el que iniciaron con perfil bajo y terminaron siendo la sorpresa del torneo.

De esta manera, los manizaleños finalizan su mejor campaña en una Sudamericana, a la que espera llegar para 2026 por medio de la Liga BetPlay o la Copa Colombia, además de que tiene opción para clasificar a la Libertadores 2026, que es el nuevo objetivo del club.

Dura caída en Manizales

Once Caldas quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder en la tanda de penales ante Independiente del Valle en el estadio Palogrande, pese a la ventaja obtenida en el partido de ida en Quito. El equipo ecuatoriano igualó la serie con un doblete de Michael Hoyos, quien marcó de cabeza en los minutos 26 y 52, llevando el marcador global a 2-2 y forzando la definición desde los once metros.

La clasificación de IDV se selló con un resultado de 5-4 en penales, luego de que Robert Mejía y James Aguirre fallaran sus cobros para el conjunto colombiano. Ahora, el club de Ecuador enfrentará a Atlético Mineiro en la siguiente ronda.

Durante el primer tiempo, Once Caldas generó varias oportunidades, destacando un remate de Dayro Moreno en el minuto 7 y dos llegadas más en los minutos 12 y 19, pero la defensa visitante y la falta de precisión impidieron el gol local. Un tifo en honor al goleador decoró la tribuna oriental al inicio del encuentro.

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Hernán Darío Herrera realizó cambios ofensivos tras el segundo tanto de Hoyos, dando ingreso a Felipe Gómez, Esteban Beltrán y Luis Palacios. A pesar de una ocasión clara de Dayro en el minuto 57 y una salvada de Juan David Cuesta que evitó el tercer gol visitante, el marcador no se movió y la serie se definió desde el punto penal.