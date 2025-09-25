Independiente del Valle se burló de Dayro Moreno y su baile tras eliminar al Once Caldas de la Copa Sudamérica

Independiente del Valle igualó la serie 2-2 y luego se impuso en la tanda de penaltis - crédito Once Caldas

La eliminación de Once Caldas de la Copa Sudamericana causó asombro entre los aficionados por desperdiciar la ventaja que había logrado en el partido de ida en Quito.

Independiente del Valle, guiado por un doblete de Michael Hoyos, igualó la serie en el estadio Palogrande y forzó la definición desde el punto penal, donde el equipo colombiano perdió por 5-4 tras los fallos de Robert Mejía y James Aguirre.

Entre los videos de celebración de los jugadores del equipo ecuatoriano se viralizó uno en donde se reversionó la celebración de Dayro Moreno cuando marcó los goles en el partido de ida, jugado en el estadio Banco de Guayaquil.

Cuando el goleador del Once Caldas marcó su primer gol, se dirigió al banderín del tiro de esquina e hizo el acto como si estuviera subiendo a una moto.

El equipo ecuatoriano reversionó el baile de Dayro Moreno cuando marcó sus goles en el estadio Banco de Guayaquil - crédito Independiente del Valle

Esta misma celebración la recrearon en el camerino visitante del estadio Palogrande Yandri Vásquez, Jhegson Méndez y Junior Sornoza, lo que dio pie en las redes sociales a los usuarios para también criticar a Dayro Moreno por subirse al techo de bus, cuando el plantel se desplazaba al estadio de fútbol y cantar junto a la barra Holocausto Norte, lo cual fue tomado como una celebración antes de tiempo.

Así fue el partido entre Once Caldas vs. Independiente del Valle

Aunque el balón se repartió de modo equilibrado durante los minutos iniciales, el cuadro local generó las mejores aproximaciones a la portería rival. La primera oportunidad clara emergió en el minuto 7, cuando un pase aéreo de Aguirre encontró a Moreno en el área, aunque el delantero no pudo definir con comodidad debido al cierre defensivo.

En el transcurso de la primera parte, Moreno disputó otras dos jugadas de peligro. Primero cedió el balón a Mateo Zuleta, quien remató sin precisión, y luego intentó eludir al arquero visitante, pero fue anticipado por Richard Schunke.

Michael Hoyos de Independiente del Valle celebra un gol en un partido de cuartos de final de la Copa Sudamericana. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

El primer gol se registró en el minuto 26, tras una jugada en que Junior Sornoza avanzó en campo contrario y envió un centro al segundo palo. Michael Hoyos se anticipó a su marcador y marcó de cabeza, descontando en la serie para Independiente del Valle. Antes del entretiempo, el propio Hoyos desaprovechó dos opciones claras generadas por la banda que defendía Kevin Tamayo, motivo por el cual sus compañeros le solicitaron mayor atención.

En el reinicio, Independiente del Valle continuó su ataque y Claudio Spinelli obligó a una intervención de Aguirre. Este aviso se materializó pocos minutos después, al minuto 52, cuando nuevamente Hoyos, aprovechando un tiro de esquina ejecutado por Sornoza, cabeceó, venciendo la marca de Mateo García y estableció el 0-2, igualando la serie global.

Ante la presión, el técnico Arriero Herrera implementó variantes ofensivas en búsqueda de reaccionar, dando ingreso a Felipe Gómez, Esteban Beltrán y Luis Palacios. Moreno buscó el empate sobre el 57′ con un cabezazo que pasó cerca. Esta actitud más ofensiva generó espacios defensivos, y estuvo cerca de llegar un tercer gol ecuatoriano, cuando Hoyos dispuso de otra oportunidad y el defensor Juan David Cuesta logró despejar.

Independiente del Valle es bicampeón de la Copa Sudamericana - crédito Independiente del Valle

El empate en el global llevó la definición a los penales, donde Once Caldas cayó después de que Robert Mejía y James Aguirre fallaran sus ejecuciones, estableciéndose la serie en 5-4 a favor de los visitantes.

Independiente del Valle avanzará a la próxima fase, para enfrentar a Atlético Mineiro en el siguiente cruce de la Copa Sudamericana, que dejó por fuera a Bolívar de Bolivia. El partido se jugará el 22 de octubre, primero en el estadio Banco de Guayaquil y la vuelta en el Arena MRV.